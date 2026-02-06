El Koruñódromo regresa este Carnaval 2026 a la plaza "de la Urbana" en A Coruña Cedida

Un año más el Koruñódromo regresa los días 14, 15 y 16 de febrero a la plaza José Sellier, en A Coruña, más conocida como "plaza de la Urbana" por el popular local de hostelería del mismo nombre, como epicentro del Entroido coruñés tras el éxito de su primera edición.

Con el objetivo de consolidarse como uno de los espacios imprescindibles de esta festividad, la plaza se transformará nuevamente en un gran "bailódromo de invierno", con una programación continua de música, gastronomía, talleres, actividades familiares y animación para todos los públicos.

Cartel del Koruñódromo Cedida

La iniciativa, apoyada por el Concello da Coruña, e impulsada por los hosteleros de la plaza José Sellier —La Urbana, Bodega Martirio, A Buserana, Bar Tracio, Zócalo Mexcalería y Bar Santana— y la Asociación Soho-Orzán, nace con una vocación clara: complementar la programación oficial del Entroido y posicionar A Coruña como destino "carnavaleiro" de calidad en Galicia.

Desde la organización proponen "una estética inspirada en los sambódromos brasileños, adaptada al carácter coruñés, con plumas, lentejuelas, baile y música, combinadas con tradición gallega, propuestas gastronómicas de calidad y un fuerte componente comunitario".

La programación del Koruñódromo será la siguiente:

Sábado 14 de febrero

Apertura del Koruñódromo con una mañana de talleres de la mano de la asociación de comerciantes SOHO-Orzán y sesiones de DJ’s para activar el ambiente joven y adulto.

12:00 h – Maquillaje para niñas y niños, con Nunú te cuida, en Ese Sitio (Orzán 194 bajo).

Sesión vermú al mediodía en la plaza José Sellier.

18:00 h – Taller de repostería de carnaval: orejas, con O Pettit, en Ese Sitio (Orzán 194 bajo).

A partir de las 19:30 h arrancan las tres sesiones de DJs que se extenderán hasta la madrugada, activando el ambiente joven y adulto y dando el pistoletazo de salida al carnaval en la plaza José Sellier: 19:30 h Antón, 22:00 h Ces y 00:30 h Rompecinturas Selektor.

Domingo 15 de febrero

Sesión vermú de Carnaval de 13:00 a 20:00 horas, con dos cortadores de jamón profesionales y degustación de producto de calidad. A continuación, bingo musical, juegos para público familiar y una queimada empoderante como cierre de la jornada.

Lunes 16 de febrero

Nueva sesión de tarde-noche con tres DJs y entrega de premios a los mejores disfraces, tanto en categoría individual como de grupo.

19:00 h Kastor

21:30 h Gorllitox

00:00 h Entrega de premios

00:30 h Vacci b2b Losa

Espacio seguro e inclusivo

Más allá de la fiesta, el Koruñódromo reivindica la creación de un espacio seguro e inclusivo, especialmente comprometido con las mujeres y el colectivo LGTBQ+, con tolerancia cero frente a cualquier forma de discriminación. Este año, además, se refuerza la vertiente familiar del evento, integrando actividades infantiles y talleres con el objetivo de ampliar el impacto social y atraer a públicos de todas las edades.

Tras demostrar en 2025 la capacidad de la plaza José Sellier para convertirse en un punto neurálgico del Carnaval coruñés, los organizadores apuestan ahora por un "salto cualitativo" que permita consolidar el Koruñódromo como una cita estable dentro del calendario festivo de la ciudad.