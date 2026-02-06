Isa y Bego, choqueiras de los Carnavales 2026 de A Coruña: "¿Nosotras, vergüenza? Desde nunca"

"Las madres siempre tenemos la razón", aseguran Begoña Mosquera y Isabel Sánchez a Quincemil mientras sostienen plumeros y un spray ambientador en mano. Conocidas como Bego e Isa As Toliñas, el primer dúo de choqueiras homenajeadas en el Carnaval de A Coruña. Lo hacen con su disfraz "de casa", con rulos en el pelo, mandil y carrito de la compra en mano.

"Son unos personajes que llevamos dentro, las dos somos madres", dice Isa. "¿Qué las llevamos? Yo me paso el fin de semana recogiendo y limpiando", añade Bego entre risas. "¿Y qué te crees que hago yo?", le responde su compañera. "Somos las típicas madres currantes con los niños, con la casa, con los mayores y pendientes de todo. Nos sentimos súper identificadas con ellas", cuenta Isa.

Estas coruñesas llevan cuatro años disfrazándose juntas en Carnaval, pero ya lo hacían desde niñas por separado. "Cuando tienes hijos y tienes que disfrazarlos a ellos, hay un parón", se ríen. "Te disfrazas de lo que van ellos. Ya cuando son mayores, tienes tiempo de volver a hacerlo por tu cuenta", aclara Isa. Además, promueven iniciativas en el barrio, como conseguir que tuviesen luces de Navidad.

Isa es la dueña de una papelería en As Atochas, aunque es vecina adoptada del barrio, y Bego es profesora de infantil en el CEIP Curros Enríquez. "Las dos somos unas currantas", dicen. Desde que se dio a conocer la noticia de que este año serían las Choqueiras del Carnaval coruñés, confiesan sentirse flotando sobre una nube: "La gente nos habla por la calle y nos escriben felicitándonos como si fuésemos famosas".

