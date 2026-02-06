Ofrecido por:
Isa y Bego, choqueiras de los Carnavales 2026 de A Coruña: "¿Nosotras, vergüenza? Desde nunca"
Las choqueiras de este año se sinceran con Quincemil sobre su trayectoria, el origen de su disfraz y cómo se siente al ser las grandes homenajeadas y las protagonistas del Entroido coruñés
"Las madres siempre tenemos la razón", aseguran Begoña Mosquera y Isabel Sánchez a Quincemil mientras sostienen plumeros y un spray ambientador en mano. Conocidas como Bego e Isa As Toliñas, el primer dúo de choqueiras homenajeadas en el Carnaval de A Coruña. Lo hacen con su disfraz "de casa", con rulos en el pelo, mandil y carrito de la compra en mano.
"Son unos personajes que llevamos dentro, las dos somos madres", dice Isa. "¿Qué las llevamos? Yo me paso el fin de semana recogiendo y limpiando", añade Bego entre risas. "¿Y qué te crees que hago yo?", le responde su compañera. "Somos las típicas madres currantes con los niños, con la casa, con los mayores y pendientes de todo. Nos sentimos súper identificadas con ellas", cuenta Isa.
Estas coruñesas llevan cuatro años disfrazándose juntas en Carnaval, pero ya lo hacían desde niñas por separado. "Cuando tienes hijos y tienes que disfrazarlos a ellos, hay un parón", se ríen. "Te disfrazas de lo que van ellos. Ya cuando son mayores, tienes tiempo de volver a hacerlo por tu cuenta", aclara Isa. Además, promueven iniciativas en el barrio, como conseguir que tuviesen luces de Navidad.
Isa es la dueña de una papelería en As Atochas, aunque es vecina adoptada del barrio, y Bego es profesora de infantil en el CEIP Curros Enríquez. "Las dos somos unas currantas", dicen. Desde que se dio a conocer la noticia de que este año serían las Choqueiras del Carnaval coruñés, confiesan sentirse flotando sobre una nube: "La gente nos habla por la calle y nos escriben felicitándonos como si fuésemos famosas".
Toda una legión de fans
Cuentan que cada año intentan elegir un disfraz con el que puedan ir por la calle de la Torre "metiéndose con la gente" haciendo uso del humor. "Que podamos interactuar con la gente. No nos gusta que solo nos miren; lo más importante es que se rían con nosotras y se diviertan", explica Isa. Además, ya se han gestado su propia legión de fans: "Se ha creado una expectación que te cagas. La gente entra en la papelería y me pregunta 'Isa, ¿este año de qué vais?'".
"La verdad es que estamos notando que la gente está muy agradecida de que este año seamos nosotras las choqueiras porque nos conocen por el barrio. A Bego los niños por ser profe en el cole; y a mí, por la tienda", reflexiona Isa.
Además, As Toliñas confiesan que la elección del disfraz es una decisión que toman al límite. "A cada una se le ocurre una cosa y luego vamos descartando porque queremos que sea algo que interactúe con la gente", explican. De hecho, desvelan que el disfraz de este año originalmente no iba a ser de "madres", sino que querían ir de fontaneras: "Al final decidimos no hacerlo porque nos parecía un poco fuerte llegar al Ayuntamiento vestidas así y con tuberías".
Se conocieron cuando Bego fue a ser la profesora de apoyo del hijo de Isa y, desde entonces, nadie las ha podido separar. "Volvimos a coincidir cuando nuestras hijas estuvieron en la misma clase y hasta hoy", dice Bego. "Y como ella está tan loca como yo y yo tan loca como ella...", añade Isa riendo.
La tradición de disfrazarse comenzó casi por casualidad. Un año organizaron una comida con ambas familias en la que solo apareció disfrazado el hijo de Isa. Aquella quedada fue el germen de una tradición que ya no se ha roto: desde entonces, todos los años "organizan alguna". Además, la familia de Bego, al ser de Montealto, siempre vivió el Carnaval de una manera más intensa: "No lo vives igual que cuando ya estás aquí y bajas todos los días y ves a la gente disfrazada y a las comparsas desfilando".
"¿Y cómo os sentís de cara al Carnaval?", les pregunto. Tanto Bego como Isa no dudan en su respuesta y se echan a reír. "A tope. Estamos estresadas ya", bromean. "Tenemos por delante un gran calendario social con el concurso y el desfile de comparsas. Estamos deseando que llegue el día del Palacio de la Ópera para limpiar por allí con nuestros plumeros", dicen.
"Aún recuerdo el otro día en el Ayuntamiento, cuando llegamos y el chico que nos recibió para la presentación del Carnaval nos dijo: "Vosotras, no tengáis vergüenza, disfrutadlo". Y nos miramos la una a la otra y dijimos '¿Nosotras, vergüenza? Desde nunca'", concluyen.