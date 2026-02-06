Curtis (A Coruña) celebra su Carnaval 2026 con un concurso de disfraces y talleres temáticos

Curtis calienta motores para la celebración de su Entroido 2026, que tendrá lugar en el pabellón deportivo de Teixeiro y el recinto ferial de Curtis el Martes de Carnaval. Un certamen en el que podrán participar tanto pequeños como mayores y que irá precedido, el lunes 16, por talleres con la temática de esta fiesta tan popular

Los multiobradoiros de Entroido se celebrarán desde las 11:00 horas en los locales de los servicios de conciliación del CEIP de Curtis y del CEIP de Teixeiro. La inscripción para poder participar es obligatoria y deberá realizarse antes del 12 de febrero.

El día grande será el festivo del 17 de febrero, cuando se celebrará el concurso de disfraces. Unas caracterizaciones en las que se valorará especialmente que sean hechas por los propios participantes, así como la utilización de materiales reciclados.

El ayuntamiento dividirá a los participantes en dos grupos según su edad y ha establecido premios de entre 50 y 300 euros para los ganadores tanto en el núcleo de Curtis como en el de Teixeiro:

Concurso Infantil (hasta los 16 años) Dos primeiros premios individual o en grupo (uno en cada fiesta): dos vales de 150 euros cada uno Dos segundos premios individual o en grupo (uno en cada fiesta): dos vales de 100 euros cada uno Dos terceros premios individual o en grupo (uno en cada fiesta): dos vales de 50 euros cada uno

Concurso Mayores Dos primeros premios individual o en grupo (uno en cada fiesta): dos vales de 300 euros cada uno Dos segundos premios individual o en grupo (uno en cada fiesta): dos vales de 200 euros cada uno Dos terceros premios individual o en grupo (uno en cada fiesta): dos vales de 100 euros cada uno



Los participantes en el concurso de disfraces pueden inscribirse hasta el 12 de febrero a través de formulario oficial (por registro) en la Casa del Concello en Teixeiro, en la oficina municipal de Curtis o a través de la sede electrónica.