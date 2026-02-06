A Coruña celebrará un concierto solidario en apoyo a una niña con cáncer infantil DIPG

El próximo 27 de febrero, el escenario del Playa Club de A Coruña acogerá un nuevo concierto. El de esta ocasión será especial, ya que se trata de una iniciativa solidaria para recaudar fondos para la investigación del DIPG (Glioma Difuso Intrínseco de Tronco), un tumor cerebral que afecta especialmente a niños de entre 5 y 10 años. La iniciativa parte de la familia de una niña de 7 años de la ciudad, que sufre esta enfermedad desde hace algunos meses.

Sobre el escenario estarán de manera altruista desde las 21:30 horas el grupo de rock Tregua, la banda de versiones Gourmet Rock Society y el DJ Schulz. Las entradas, a un precio de 15 euros en modalidad anticipada y de 18 euros en taquilla, se pueden adquirir en la web de la Fundación Martín Álvarez Muelas, que colabora en la acción.

La familia de la pequeña explica que "su lucha es el motor de todo esto".

En España, según los datos del Registro DIPG, se diagnostican 30 pacientes con este cáncer al año, con una edad media de entre 6 y 7 años. Con este tumor, los niños van perdiendo de manera paulatina sus capacidades físicas. En la actualidad no existe un tratamiento eficaz y muchas investigaciones —como una impulsada por el CUN y Cima centrada en virus oncolíticos— carecen de los fondos necesarios al tratarse de una enfermedad poco extendida.

La recaudación de esta cita solidaria se gestionará a través de la Fundación Martín Álvarez Muelas, creada en honor a un niño murciano de 8 años diagnosticado con esta enfermedad. Además de en iniciativas como esta, la asociación trabaja en proyectos de investigación y estudios con centros como el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia, el hospital San Joan de Déu de Barcelona o el Hospital Universitario CUN de Navarra.

Para este concierto también podrán colaborar quienes no acudan a él. Desde la organización han habilitado una Fila 0 con entradas a 5 euros para colaborar en la lucha contra la DIPG y difundir una realidad "que suele ser tan silenciosa".