Carral (A Coruña) anuncia fecha para el concurso de disfraces con cerca de 2.500 euros en premios

Carral va calentando motores para la celebración del Carnaval, que este año tendrá en el domingo 15 de febrero su tradicional concurso de disfraces. Será en el Campo da Feira desde las 17:00 horas con cuatro categorías y hasta 2.500 euros en premios.

La fiesta comenzará con un desfile previo a los concursos.

El recorrido partirá desde la rúa Víctor Velasco y discurrirá por la rúa Manuel Ferrol, rúa Paraíso, avenida dos Mártires, rúa Víctor Velasco, rúa Belvís de Paleo y rúa de Paleo, finalizando en el Campo da Feira, donde se desarrollará el resto de la programación.

Cuatro modalidades

Después, sobre las 18:00 horas, tendrá lugar el concurso, que se divide en categoría infantil, dirigida a niños y niñas de 0 a 11 años; individual o parejas, a partir de 12 años; comparsas, formadas por más de cinco integrantes; y comparsas con carroza, con más de diez participantes.

En el certamen infantil se premiarán los cinco mejores disfraces con regalos. En la modalidad de disfraces individuales o por parejas se otorgarán cuatro premios económicos, con una dotación de 150 euros para el primer premio, 100 euros para el segundo, 75 euros para el

tercero y 50 euros para el cuarto clasificado.

En el de comparsas, se premiarán las tres mejores agrupaciones con 300 euros para el primer premio, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. Por su parte, el de comparsas con carroza repartirá cinco premios económicos, siendo el primero de 500 euros, el segundo de 400 euros, el tercero de 300 euros, el cuarto de 200 euros y el quinto de 100 euros. La entrega de premios está prevista para las 20:00 horas en el Campo da Feira.

Las personas interesadas en participar deberán anotarse en la web del Concello, con plazo límite a las 14:00 horas del 12 de febrero. En el caso del concurso infantil, será posible anotarse en la Casa da Cultura de forma presencial, por teléfono en el 981 672 580 o por correo electrónico en casadacultura@carral.es, en horario de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. En el resto de casos deberá ser a través de la sede electrónica.

La fiesta terminará con la actuación musical de Somoza Trío, con un concierto que comenzará a las 21:30 horas.