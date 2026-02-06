El Carnaval de Ferrol tendrá comparsas, fiestas infantiles y pasacalles: toda la programación

Ferrol se prepara para cinco días de fiesta en los que celebrar el Carnaval con actividades infantiles, pasacalles y comparsas. La programación arrancará el 15 de febrero y se extenderá hasta el día 20, concluyendo con el entierro de la Sardiña.

El domingo habrá una fiesta infantil en la praza de Armas entre las 17:00 y las 20:00 horas con la vida pirata como temática central. Los más pequeños podrán participar en un baile de disfraces y en talleres de gorros y parches piratas, colgantes marineros y globoflexia.

El lunes 16 tendrá lugar el desfile de Entroido con las comparsas recorriendo la ciudad desde las 18:00 horas. La ruta partirá de la plaza de España y llegará a la de Armas, donde se celebrará el festival desde las 19:30 horas.

El viernes 20 el Carnaval concluirá en Ferrol con otra fiesta infantil, en este caso con temática de Disney, en la calle Perú entre las 17:00 y las 19:30 horas. También habrá animación musical, dulces, pintacaras y mascotas y personajes de Disney. A las 20:15 comenzará un pasacalles por el barrio seguido del festival de comparsas.

El broche final será el entierro de la Sardiña en la plaza de Ultramar sobre las 23:00 horas.