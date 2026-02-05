Survival Zombie y la saga 28 Años convierten Marineda City en A Coruña en "un apocalipsis"

Marineda City se transformará este sábado en un auténtico escenario de apocalipsis zombie con la llegada de Survival Zombie y la saga "28 Años", un evento que combina el estreno cinematográfico con una intensa experiencia de juego en vivo.

La propuesta se desarrolla bajo el formato Película + Real Game, permitiendo a los asistentes disfrutar del estreno de 28 Años Después: El Templo de Huesos, la última entrega de la emblemática saga 28 Días, para continuar después con seis horas de juego inmersivo Survival Zombie.

La experiencia de juego también podrá contratarse de manera independiente, sin necesidad de asistir a la proyección.

Detrás del evento se encuentra World Real Games (WRG), empresa fundada en 2010 y referente nacional en la creación de eventos participativos en vivo.

Con más de una década de trayectoria, WRG es responsable de formatos tan reconocidos como Survival Zombie, La Noche de los Muertos Vivientes, La Purga o Cazadores de Demonios, y cuenta con una plantilla de más de 240 profesionales entre actores, guionistas, maquilladores y personal técnico especializado.

Survival Zombie recrea un apocalipsis zombie a gran escala, con decenas de actores profesionales caracterizados, una ambientación cuidada al detalle y escenarios transformados para la ocasión.

Durante seis horas, los jugadores deberán resolver pruebas, cooperar entre ellos, huir de los zombies y sobrevivir, en una experiencia totalmente inmersiva.

Aquellos supervivientes que sean mordidos o capturados pasarán a formar parte del bando de los muertos vivientes tras un nuevo maquillaje.

El evento contará con check-in desde las 19:00 horas en Marineda City, la proyección comenzará a las 22:00 horas y el juego se desarrollará de 23:55 a 06:00 horas, culminando con una escena final en la que se desvelará el desenlace de la historia y se premiará a los participantes más destacados.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial de Survival Zombie, con diferentes modalidades y precios, incluyendo opciones para jugar como superviviente, zombie, modo extremo y tarifas reducidas para menores, siempre bajo un modelo de ocio saludable, sin alcohol ni sustancias, y coordinado con las autoridades y servicios de emergencia.