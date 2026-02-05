Estos son todos los planes de A Coruña que puedes hacer el primer fin de semana de febrero

Estos son todos los planes que puedes hacer el primer fin de semana de febrero en A Coruña

La música será la gran protagonista de este fin de semana en A Coruña. Aunque tampoco podrán faltar otros espectáculos en directo, como el Remember de Dani Martínez o el monólogo de Sergio Encinas.

A lo largo de estos días también se podrá disfrutar de los primeros eventos del Entroido 2026 como el Concurso de Comparsas. Para finalizar el fin de semana por todo lo alto, tendrá lugar el primer partido de fútbol del mes: Dépor vs Albacete.

Conciertos del fin de semana

El artista Mikel Izal se presentará en la ciudad herculina en un concierto en solitario

El primer fin de semana de febrero da inicio con algunos de los conciertos más importantes del mes, pues voces de gran reconocimiento nacional e internacional se subirán a los escenarios herculinos: Baiuca, Mikel Izal, Jeff Tweedy y muchos más. ¡Apúntalos ya en tu agenda!

El viernes 6 a las 20:30 horas empezamos el fin de semana con fuerza de la mano de Besmaya, quienes se presentarán en la Sala Inn para presentar su gira La Vida de Nadie, homónima a su nuevo álbum que ya amasa grandes éxitos como Sobrenatural o Todos mis amigos.

El viernes 6 también tenemos a las 21:00 horas un concierto inédito de Baiuca, conocido por fusionar magistralmente sonidos electrónicos y tradicionales. Traerá hasta la sala Pelícano su espectáculo Fin do Barullo, con el que cerrará su gira por todo lo alto.

El sábado 7 a las 20:30 horas en la sala Mala Vida podremos disfrutar de la hipnótica voz de Chica Sobresalto, quien llega acompañada de su banda para presentar en formato eléctrico su nuevo álbum, Información sísmica, uno de sus trabajos más crudos, intensos y sensibles.

El sábado 7 a las 21:00 horas también será el turno de Mikel Izal de subirse al escenario del Coliseum. Será uno de los últimos shows de su gira El Miedo y El Paraíso, donde interpretará en directo las canciones de su primer disco en solitario y las de su etapa como vocalista y compositor de IZAL.

El domingo 8 a las 21:00 horas cerramos el fin de semana de grandes conciertos con el espectáculo An Evening with JEFF TWEEDY, una ansiada cita para los amantes del rock y alt-country contemporáneo que se podrá disfrutar en el Teatro Colón.

Otros conciertos relevantes del fin de semana serán el de Rockers Go To Hell en la sala Garufa y Alberto & García en la sala Mardi Gras, ambos el viernes 6.

Asimismo, también podremos disfrutar de un concierto inédito de De Vacas, quienes celebrarán su 10.º aniversario el sábado 7 en el Teatro Colón. El mismo día también se subirán al escenario de la sala Garufa los Gansos Rosas, la mejor banda tributo de Guns n' Roses en Europa.

Entroido 2026 en A Coruña

Cartel del Entroido 2026 en A Coruña Concello de A Coruña

La programación de esta nueva edición del Entroido coruñés dará inicio oficialmente el viernes 6 y se prolongará hasta el sábado 21.

Las choqueiras protagonistas de este año serán As Toliñas, quienes llegan desde Monte Alto con mandil y plumero incluidos. Son la viva representación del cartel del Entroido 2026: dos madres dispuestas a demostrar que siempre tienen la razón.

La programación completa del Entroido de este fin de semana:

Viernes 6

10.00 horas - Concurso de Orejas de Radio Voz En El Corte Inglés



Sábado 7

18:00 horas - Concurso de Comparsas (música y letra) Será presentado por David Amor En el Palacio de la Ópera

(música y letra)

Fútbol: R. C. Deportivo vs Albacete

Yeremay, Patiño y Bil celebran el gol del Dépor frente a la Cultural. RCDeportivo

El domingo 8 a las 16:15 horas el Estadio de Riazor se volverá a llenar una vez más de la afición blanquiazul para animar a un Dépor que acaba de salir de una victoria contra el Cultural y Deportiva Leonesa. Intentarán hacerse con su segunda victoria consecutiva en este partido contra el Albacete BP.

Obras de teatro del fin de semana

La obra de teatro infantil 'Gaela quere ser druida'

Este fin de semana podremos disfrutar de tres obras teatrales principales:

El viernes 6 a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía podremos disfrutar del estreno absoluto de A historia vaxenial, un recorrido en clave de humor por la representación de los órganos sexuales de la mujer a lo largo de los siglos. Una narrativa reflexiva, feminista y, sobre todo, humorística.

El sábado 7 a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía tendrá lugar la representación de Tromsø, una obra teatral de Rafa Martínez en la que se reflexiona sobre la pérdida desde un punto de vista humorístico. Se trata de un viaje por los mares del norte, buscando respuestas y esperanza en un lugar oscuro.

El domingo 8 a las 12:30 y 17:30 horas en el Teatro del Andamio tendremos la oportunidad de disfrutar con toda la familia de dos sesiones de la obra infantil Gaela quiere ser druida. La protagonista, Gaela, persigue a un atareado Druida para demostrarle que es merecedora de su capa blanca.

Proyecciones del fin de semana

Fotogramas de uno de los filmes de Hiroshi Shimizu Filmoteca de Galicia

Durante este fin de semana podremos disfrutar de las primeras proyecciones del mes de febrero.

Por un lado, esta semana el CGAI dará inicio a la programación que homenajea al director japonés Hiroshi Shimizu, que se prolongará hasta finales de mes. También se proyectarán filmes gallegos y júnior.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

Y, por último, el Centro Ágora se suma a estos dos centros para presentar el documental de Borja Casal sobre César Moran: Todo puede pasar. La proyección del filme tendrá lugar el sábado 7 a las 19:30 horas.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 5 a las 18:00 horas - Japanese Girls at the Harbor de Hiroshi Shimizu

a las 18:00 horas - de Hiroshi Shimizu Jueves 5 a las 20:30 horas - Samsara de Lois Patiño

a las 20:30 horas - de Lois Patiño Viernes 6 a las 18:00 horas - Forget Love For Now de Hiroshi Shimizu

a las 18:00 horas - de Hiroshi Shimizu Viernes 6 a las 20:30 horas - La Parra de Alberto Gracia

a las 20:30 horas - de Alberto Gracia Sábado 7 a las 18:00 horas - Slocum et moi (Un barco en el jardín) de Jean-François Laguionie

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

The Dialogue Police (La policía del diálogo)de Susanna Edwards - Jueves 5 a las 20:00 horas

Espectáculo Remember de Dani Martínez

Haremos un viaje en el tiempo con Dani Martínez y su 'Remember' a inicios de mes

El viernes 6 a las 20:00 horas podremos disfrutar del nuevo espectáculo del cómico Dani Martínez, Remember, en el Auditorio Gaviota de PALEXCO.

Nuestro humorista encarnará el papel de viajero del tiempo proveniente del año 2050 y nos sumergirá en un show todoterreno en el que cantaremos, bailaremos y podremos participar activamente durante todo el espectáculo.

Tres pasos para el éxito. Todos queremos más de la Compañia A la Deriva

Cartel del espectáculo 'Tres pasos para el éxito'

El viernes 6 a las 20:30 horas llega hasta el escenario del Fórum Metropolitano el espectáculo unipersonal de la compañía teatral A la Deriva: Tres pasos para el éxito. Todos queremos más.

La figura central de este show se trata de una especie de entrenador personal, quien hablará sobre la ambición humana en estos curiosos tiempos de Instagram. Asimismo, interactuará con la audiencia a través de nueve escenas, todas ellas con diferentes dinámicas y ejercicios.

Una cita en directo cargada de humor, debate y reflexión. ¿Te animas a probarlo? Las entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 9,80 euros.

Monólogo de Sergio Encinas

El humorista Sergio Encinas llega a la ciudad herculina con su nuevo monólogo

El sábado 7 a las 20:00 horas tenemos una cita que promete hacernos reír hasta estallar. Y es que Sergio Encinas, conocido por su participación en Las Noches de El club de comedia, se subirá al escenario del Auditorio Sede Afundación para presentar su nuevo monólogo.

Sus 15 años recorriendo salas y teatros de toda España lo han curtido como un cómico inigualable. ¿No te lo crees? Entonces solo hace falta que le eches un vistazo a sus 11 millones de seguidores en sus plataformas.

Si sigues sin creértelo, no dudes en pasarte por su show. No te arrepentirás. Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 16,80 euros.

Tardeo Pop en la Sala Pelícano con Somoza Trío

El Somoza Trío llega a la sala Pelícano como parte de su primer Tardeo Pop de febrero

El sábado 7 a las 18:30 horas aterriza el Somoza Trío en la sala Pelícano para darle música a una intensa sesión de Tardeo Pop que se extenderá hasta la noche. Estarán acompañados de un DJ, quien se encargará de pinchar los mayores éxitos de los años 80 y 90.

Las entradas están a la venta desde 10 euros en forvenues.es

XI Festa do Botelo

Cartel de la 11.ª edición de la Fiesta del Botelo

A lo largo de todo el sábado 7 se podrá disfrutar de la 11.ª edición de la Fiesta del Botelo, una celebración organizada por el Concello de O Barco con motivo del producto estrella de la gastronomía invernal de O Barco de Valdeorras: el Botelo.

La fiesta tendrá lugar en el Hotel Finisterre, donde se podrá disfrutar de una comida-degustación y de un Túnel del Vino de Valdeorras.

La jornada se completará con música en directo.