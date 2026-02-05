Música, maridajes, fiestas temáticas y magia: todos los planazos de MEGA en A Coruña hasta mayo

Veladas musicales íntimas, fiestas temáticas, maridajes singulares, divertidas sesiones de cata de cervezas, trucos bajo la manga y muchas otras sorpresas. Así será la agenda de los #PlanazosMEGA del Museo de Estrella Galicia en A Coruña durante el primer semestre del año.

Así, no faltarán propuestas ya clásicas como las celebraciones de Carnaval y San Patricio, además del regreso de la celebrada fiesta del 'Orgullo Friki' o las nuevas 'Cerve-Citas'. La mejor música en vivo llegará de la mano de Diego Amador, mientras que la magia aterrizará por primera vez en MEGA con la propuesta ‘Trucos y Tragos’.

Mes a mes, el público podrá disfrutar en MEGA de planes únicos que llenarán el museo de disfraces, gastronomía, flamenco, ilusionismo, mucha diversión y, como no podría ser de otra forma, las mejores cervezas de la firma coruñesa. Esta es la agenda hasta mayo:

Viernes 13 febrero, 21:00 horas: Carnaval

Viernes 13 marzo, 21:00 horas: San Patricio

Viernes 20 marzo, 20:00 horas: Trucos y Tragos

Viernes 17 abril, 21:00 horas: Diego Amador en concierto

Domingo 26 abril, 19:30 horas: Cerve-citas

Viernes 22 mayo, 21:00 horas: Orgullo Friki

A estas iniciativas, incluidas en la nueva agenda de #PlanazosMEGA, se suman las habituales visitas guiadas al museo con tiraje y maridaje de productos de gourmet y de proximidad (quesos, conservas o embutidos gallegos), además de propuestas temáticas ya tradicionales en MEGA, como el 'Tour 1906. Una experiencia histórica' y 'Relax a la cerveza'.

"Esta nueva programación de ocio y cultura cervecera de MEGA llega para abrir la primera mitad de 2026 con el buen sabor de boca del exitoso balance de cifras alcanzadas en 2025", señalan desde el museo en un comunicado.

Y es que el año pasado, el Museo de Estrella Galicia sumó 58.000 entradas vendidas, registrando un récord histórico desde la apertura de sus puertas en 2019. Solo en el mes de agosto logró su mayor afluencia de público, con casi 10.000 visitantes, cifras que lo posicionan como uno de los museos más visitados de A Coruña.

Las entradas para visitar el Museo de Estrella Galicia y disfrutar de su completa agenda de #PlanazosMEGA están ya disponibles a través de la página web oficial de MEGA.

El primer planazo: Carnaval

La Sala de Degustación del Museo de Estrella Galicia celebrará el viernes 13 desde las 21:00 horas una de sus veladas favoritas del año, el Carnaval MEGA, una noche llena de diversión, sabores únicos, un concurso de disfraces y otras sorpresas.

Terra Food se encargará de preparar el menú de esta singular fiesta de Entroido, que pondrá a prueba los sentidos de los comensales con la degustación de cinco platos que maridarán con una selección sorpresa de cervezas de la casa. MEGA invita al público a ir disfrazado para participar en un concurso en el que se premiará el atuendo más original.

Ya en el mes de marzo, la fiesta de San Patricio regresa a MEGA de un modo muy especial: con la propuesta culinaria del chef Gorka Rodríguez, de la Pulpeira de Melide. Será el viernes 13, a partir de las 21:00 horas, con una cena maridaje al más puro estilo irlandés, que aunará historia, cultura, cerveza y gastronomía.

También en marzo, el viernes 20, a las 20:00 horas, llegarán los nuevos Trucos y Tragos', un show de magia en directo que llenará de ilusionismo por primera vez el Museo de Estrella Galicia.

Este nuevo formato de programación cultural en el museo suma tres ingredientes para una velada única: el carácter de la cerveza, la magia del chef y el misterio del ilusionista, que no será otra que el gran Kiko Pastur.

Ya en abril, el plato fuerte de MEGA será Diego Amador en concierto (viernes 17 de abril, a las 21:00 horas). El reconocido músico flamenco presentará un concierto para viajar libremente que fluye entre el jazz y el flamenco y une cante, piano y guitarra, del arte jondo a la improvisación contemporánea. La experiencia musical incluye una cena maridaje de la mano del chef de Salitre Caco Agrasar.

Otra de las grandes novedades de la programación de MEGA serán las 'Cerve-Citas' (domingo 26 de abril, a las 19:30 horas), un evento lleno de romanticismo en el que los asistentes podrán descubrir tu match.

El último planazo del primer semestre de 2026 será el viernes 22 de mayo a partir de las 21:00 horas. Orgullo Friki en MEGA celebra una nueva edición con una cena maridaje inspirada en el cine, los videojuegos, la animación y la literatura.