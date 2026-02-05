Guía del Carnaval 2026 en A Coruña: todos los detalles día a día Cedida

El Carnaval 2026 arranca oficialmente este viernes, 6 de febrero, en A Coruña, y llenará de disfraces, música y comida los barrios las próximas dos semanas. Desde Quincemil hemos reunido todas las actividades que sucederán en los distintos rincones de la ciudad para que no te pierdas nada.

Este año, las protagonistas son las choqueiras de Montealto as Toliñas: Isa y Bego. Una noticia que se conoció el pasado martes en el Concello, durante la presentación del programa oficial y del cartel de estas fiestas, fieles a su estilo: con desparpajo y sin pedir permiso. Ambas vestidas "de casa", con rulos en el pelo, mandil y plumero en mano, listas para demostrar, a su manera, que las madres siempre tienen "la razón".

Además, un año más, el Concello instalará Puntos Violeta el sábado 14 y el Martes de Entroido, como espacios de información y prevención frente a conductas machistas, coordinados con el dispositivo especial de seguridad.

Viernes 6 de febrero

El viernes 6 de febrero se celebrará, a las 10:00 horas, el Concurso de Orejas de Radio Voz, que se disputará en El Corte Inglés de Cuatro Caminos.

Sábado 7 de febrero

La programación municipal como tal del Entroido arrancará este sábado 7 de febrero con el concurso de comparsas en su modalidad de música y letra. En total, participarán ocho comparsas y agrupaciones. El evento tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Palacio de la Ópera y estará presentado, por tercer año consecutivo, por el humorista gallego David Amor.

Jueves 12 de febrero

El jueves de Comadres el cantante, acordeonista, escritor, actor, director y locutor español Xurxo Souto impartirá una conferencia sobre o Antroido na Coruña. Será en el Circo de Artesáns a las 19:00 horas.

Poco después, a las 20:00 horas, el Archivo Histórico Municipal situado en la calle Durán Loriga acogerá un acto de homenaje a Ángeles Alvariño.

Dios Momo en el Obelisco de A Coruña, en una foto de archivo. Quincemil

Viernes 13 de febrero

El viernes 23 tendrá lugar el concurso de Filloas de Radio Voz a las 09:30 horas en el Mercado de San Agustín. Por la tarde, se celebrará una ofrenda floral a Nito en la Casa do Sol, en el Orzán, a las 19.30 horas.

Ya por la noche, a las 21:00 horas tendrá lugar la tradicional Entroinización do deus Momo en el Campo da Leña, más en concreto en la Atalaia de San Roque. Finalmente, a las 23:00, el Circo de Artesáns llevará a cabo, como manda la festividad, el Velatorio de la Sardina.

Sábado 14 de febrero

El sábado 14 de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín, se celebrará el concurso de comparsas en las categorías de vestuario, coreografía, originalidad y carrozas. En el desfile, que arrancará a las 17:30, recorrerá Juana de Vega, Plaza de Mina, Cantones y la plaza de María Pita y contará con la participación de 22 comparsas y agrupaciones en el desfile.

A las 17:45 y a las 21:30 se celebrarán dos conciertos en la Plaza de María Pita a cargo del grupo portugués Farra Fanfarra. Además, a las 20:30, se proyectará el documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal, en el Circo de Artesáns. Finalmente, a las 22:00, también en el Circo de Artesáns, se llevará a cabo, como manda la tradición, el Velatorio de la Sardina.

Domingo 15 de febrero

El domingo 15 habrá una nueva oportunidad para ver el documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal en el Circo de Artesanos a las 20:30 horas.

Lunes 16 de febrero

El lunes 16, víspera del gran día del Carnaval, volverá a proyectarse el documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal en el Circo de Artesanos a las 20:30 horas. Y a las 22:00 horas tendrá lugar el Velorio de la Sardina en el mismo espacio.

Los Kilomberos de Monte Alto en una foto de archivo.

Martes de Entroido, 17 de febrero

El Martes de Antroido será, como siempre, la jornada más intensa. La programación se concentrará en el Campo da Leña y la calle de la Torre, con los tradicionales concursos de disfraces y de choqueiros y choqueiras, tanto infantiles, a las 17:00 horas, como de adultos, a las 20:00 horas. La jornada se cerrará con una actuación musical de Chekan a las 21:00 horas.

Ese mismo martes, Isa y Bego volverán a ser protagonistas con la colocación de su placa como choqueiras del año en la calle San José, en un acto previsto para las 13:30 horas. Además, el Andar do Antroido rendirá homenaje a los Kilomberos de Monte Alto, a las 14:30 horas, con una nueva losa conmemorativa.

También habrá ofrendas florales a Fernando Cantero (12:00 horas) en la calle Arenal, a Canzobre (12:30 horas) en la plaza del Parque y a Palau (14:00 horas) en la plaza Juan J.Iglesia Mato.

También, se proyectará el documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal en el Circo de Artesanos a las 20:30 horas. Y a las 22:00 horas tendrá lugar el Velorio de la Sardina en el mismo espacio.

Miércoles 18 de febrero

El miércoles 18 tendrá lugar el Entierro de la Sardina, que será llevada desde el Circo de Artesanos en procesión hasta la playa de San Amaro para poner fin a las celebraciones del Entroido. El desfile comenzará a las 20:30 horas.

A las 19:00 horas, también se llevará a cabo en el Circo de Artesanos la interpretación de Apropósito 2026: 'La última voluntad del carnaval'.

Entierro de la Sardina en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Sábado 21 de febrero

Para despedir la fiesta el sábado 21 se celebrará el Entroido pequeno desde las 12:00 hasta las 19:00 horas en la calle de la Torre, la calle San Juan, el Campo da Leña, la avenida de la Marina y la Ciudad Vieja.

El Entroido llega a los barrios

El Entroido se vivirá de manera intensa también en los barrios, con actividades infantiles en centros cívicos entre el 13 y el 16 de febrero. Habrá talleres y fiestas de disfraces en zonas como Monte Alto, Os Mallos, Os Rosales, Eirís, Labañou, Novo Mesoiro, Cidade Vella o Palavea, entre muchas otras. Las actividades están dirigidas a niños y niñas de entre 4 y 12 años.

Fiestas infantiles:

La inscripción estará abierta del 4 a 11 de febrero, por orden de llegada y hasta completar capacidad, en la conserjería del centro cívico correspondiente, en horario de apertura del centro.

Venres, 13 de febrero (17:30 a 20:30 horas)

Centros cívicos: Cidade Vella, Novoboandanza y Palavea

Sábado, 14 de febrero (17:30 a 20:30 horas)

Centros cívicos: Mesoiro, Castrillón e Eirís

Domingo, 15 de febrero

Centros cívicos: Monelos – 17:30 a 20:30 horas

Elviña – 17:30 a 20:30 horas

Os Mallos – 16:30 a 19:30 horas (horario especial)

Lunes, 16 de febrero (17:30 a 20:30 horas)

Centros cívicos: San Diego, Monte Alto y Os Rosales

Talleres infantiles

Los talleres se desarrollan en los diferentes centros vecinales y en el Centro de O Birloque, entre los días 14 y 16 de febrero, en horario de mañana o de tarde.

Sábado 14 de febrero (horario de 11:00 a 13:00 horas, excepto A Silva, que será de 16:30 a 18:30 horas):

CC de Artesáns: taller de máscara de elefantes

CC Feáns: taller de sombreros locos

CC Castro Elviña: taller de sombrero de araña

CC Santa Lucía: taller de máscara cuadrilla

CC A Silva: taller de antifaces

Domingo 15 de febrero

CC Pescadores: taller de sombreros locos (de 16:30 a 18:30 horas)

CC Birloque: taller de antifaces (de 17:00 a 19:00 horas)

Lunes 16 de febrero (horario de 11:00 a 13:00 horas):