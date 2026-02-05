Diego González Rivas (52), desde Afganistán: "Vamos a inaugurar el primer centro de cirugía mínimamente invasiva"

El coruñés Diego González Rivas volvió a conectar por videollamada con 'La Revuelta', como ya es habitual. Esta vez lo ha hecho desde Kabul, en Afganistán, a - 4º y protegido por 3 escoltas armados las 24 horas. Desde el plató del programa, Broncano y Castella se mostraron sorprendidos por el destino en el que se encontraba el doctor, pero tras saber el motivo, una vez más, agradecieron a González Rivas todo su trabajo.

"De los mejores doctores del mundo". Así presentó David Broncano al coruñés para darle paso. El gallego estaba en un restaurante tradicional afgano acompañado de un equipo de médicos, dos de ellos españoles. "Quizá sea de las primeras cosas mínimamente invasivas que se hagan en Afganistán", bromeó Castella.

González Rivas conecta con España desde Afganistán

Diego González Rivas conectó con La Revuelta para contar desde Afganistán un proyecto médico sin precedentes. "Vamos a inaugurar el primer centro de cirugía mínimamente invasiva en Afganistán", dijo el cirujano, que presentó al equipo con el que trabaja, "dos de ellos españoles".

"Es algo muy importante en este país", señaló el médico, subrayando la necesidad urgente de atención sanitaria especializada. David Broncano contextualizó la situación: "En sitios como Afganistán, que son sitios con una situación política y social complicada, eso lleva a que mucha gente de allí, a nivel de salud, hay que atenderles, porque están muy desatendidos en ese aspecto".

Hoy, en Diego González Rivas por el mundo...Afganistán 🇦🇫



Diego se encuentra en el Motahar Curative Hospital, donde realiza con su fundación una misión en Kabul, en la que operarán por primera vez en el país. Hacen historia porque van a inaugurar el primer hospital de cirugía…

González Rivas fue claro sobre el trasfondo histórico: "Este país ha estado 47 años en guerra. Ahora entra un gobierno talibán y la gente no tiene culpa, a ver si pronto cambian las cosas". A pesar de las dificultades, el cirujano transmitió tranquilidad: "Me tratan bien, me están cuidando. Mañana nos vamos a reunir con el ministro de Sanidad".

El objetivo va más allá de una intervención. "Tendré que hablar con él para establecer una colaboración y venir a enseñar a los cirujanos cada año en este centro que vamos a inaugurar", explicó.

Broncano resumió la esencia del proyecto: "En los días que vas allí operas personalmente a gente que está en una situación muy difícil, pero lo más importante es que enseñas a los cirujanos de allí para que lo hagan ellos sin que tengas que ir tú". "Exacto", respondió Diego, dejando claro que la clave está en formar y dejar capacidad instalada para el futuro.

Después de su parada en Afganistán, el cirujano gallego se desplazará hasta Etiopía para continuar con su labor.