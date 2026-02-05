Ana Peleteiro (30), sobre su adopción a los 2 días de nacer: "Mi niña interior fue abandonada"

La atleta gallega Ana Peleteiro fue una de las protagonistas de 'Universo Calleja' en Telecinco, programa que se grabó en la Columbia Británica (Canadá) junto a Santi Millán, Willy Bárcenas y Raúl Pérez. En un momento de la emisión, Jesús Calleja se separó con Peleteiro para hablar un poco sobre su vida y el proceso de adopción que vivió al poco de nacer.

Además de la aventura, donde la atleta escaló y viajó en helicóptero, la deportista ribeirense habló sin ningún tapujo de su proceso de adopción, ante un sorprendido Jesús Calleja que no se esperaba algunas de las declaraciones de la gallega, quien, a pesar de todo, le da las "gracias" a su madre biológica por haberla dado en adopción.

"Me adoptaron a los dos días de nacer"

La historia de Ana es un testimonio sobre la adopción, el abandono y cómo ella ha trabajado en su interior para ser quien es hoy en día. Desde el inicio, su vida estuvo marcada por una decisión difícil. "Mis padres no podían tener hijos de forma natural y se apuntaron en las listas de la Xunta para poder optar a ser padres de una niña pequeña".

Durante la entrevista, Jesús Calleja le pregunta: "A qué edad te adoptan?", a lo que Ana responde con contundencia: "A los dos días de nacer". Ese dato deja boquiabierto al presentador, que continúa: "¿Fuiste abandonada?"

Ana explicó el contexto de lo que ocurrió: "Mi madre es una chica gallega que era muy joven, y tomó la decisión de entregarme en menores. El único requisito que dio cuando me entregó es que no quería que nadie de su familia me adoptase".

A partir de ese momento, el sistema de protección de menores comenzó a actuar. La primera familia no quiso adoptarla por el hecho de ser mestiza. Sin embargo, la siguiente llamada cambió su vida. Llamaron a su padre, quien lo consultó con su mujer y no lo dudaron: Ana tenía nueva familia a los 2 días de nacer.

El color de su piel nunca fue un obstáculo para ellos: "Les dijeron que era mestiza, y para ellos no fue en absoluto un problema, porque ellos querían ser padres. Me recogieron el día de Santa Lucía", explicó Ana.

Calleja le pregunta entonces. "¿Siempre supiste que fuiste adoptada?", a lo que Ana respondió con naturalidad. "Sí, hay un espejo en mi casa y siempre fue algo súper natural". Desde pequeña, sus padres le hablaron con sinceridad y esa transparencia hizo que la adopción nunca fuera un secreto ni un tabú en su hogar.

Peleteiro nunca quiso saber quiénes eran sus progenitores biológicos. "Tampoco me han buscado nunca, y creo que si mi madre está viva sabe perfectamente quién soy".

La conversación da un giro más emocional cuando Calleja pregunta: "¿Se puede crecer sin trauma al respecto?" le dice Calleja. Ana responde con una reflexión muy honesta: "Yo no tengo un trauma por ser adoptada, tengo un trauma por ser abandonada, lo supe muy adulta".

Ese descubrimiento llegó años después. Hasta entonces, Ana creía otra versión de su historia: pensaba que su madre biológica había fallecido durante el parto. Al conocer la verdad, le chocó, y tuvo que reconstruir emocionalmente su origen.

El verdadero proceso de toma de conciencia llegó gracias a la terapia, la cual empezó en 2020 a raíz de una mala experiencia con una ex pareja en la que sufrió violencia psicológica.

Ana describió con claridad las dinámicas de una relación tóxica: "El problema cuando estás con una persona narcisista es que estás tan reducida y tan anulada como persona que no eres capaz de salir de esa relación, porque te hacen creer que si no estás con esa persona tu vida va a ser una mierda".

A través del trabajo terapéutico, Ana comprendió que el abandono forma parte de su historia vital: "El abandono siempre va a ser algo que esté ahí. Mi niña interior fue abandonada y eso va a formar parte de mí".

Sin embargo, a su madre biológica le da las gracias. "Lo que ha hecho ella es un acto de amor. Yo que soy madre creo que una madre que da en adopción a su hija es porque realmente no se puede hacer cargo de ella".