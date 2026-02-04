Así celebrará Culleredo (A Coruña) el Carnaval 2026: fiesta infantil, talleres y Entroido de Maiores

Culleredo (A Coruña) latirá con el Entroido durante el mes de febrero. El Concello organiza un amplio programa que recoge actividades para todos los públicos y la tradicional romería de San Blas de Veiga.

Los niños y niñas de Culleredo tendrán su principal cita el sábado 14 de febrero con el Entroido Infantil. Allí podrán lucir sus mejores galas y disfrutar de juegos gigantes, talleres creativos y un glitter bar, además de poder saborear palomitas, chocolate y algodón de azúcar. Será de 17:00 a 20:00 horas en el pabellón del colegio Sofía Casanova.

El rural será protagonista con un ciclo de actividades de animación infantil y talleres creativos en las parroquias del municipio. La llegada de don Carnal se celebrará el domingo 15, de 17:00 a 20:00 horas, en los centros sociales de Castro Laxe, Celas y Sueiro.

El programa continuará el lunes 16 en el centro Virginia Blanco de Fonteculler; el martes 17 en O Noso Lar de Tarrío, Sésamo y Ledoño; el miércoles 18 en Castelo, y el sábado 21 en Almeiras.

Por otro lado, la biblioteca municipal Miguel González Garcés dará rienda suelta a la creatividad con un Obradoiro de Entroido. La actividad se desarrollará el miércoles 18 de 17:00 a 18:30 horas, dirigida a los mayores de 7 años, y es necesario realizar la inscripción con antelación.

El programa carnavalesco se completa con la romería de San Blas de Veiga el lunes 16. El gran evento choqueiro se iniciará a las 12:30 horas e incluye misa y procesión, desfile de comparsas, premios a los mejores choqueiros y el testamento. Todo ello, acompañado de una comida popular y de la orquesta Fania Blanco Show, que pondrá el acento musical a la jornada.

Además, los vecinos más veteranos de Culleredo contarán con una fiesta pensada para ellos. El polideportivo Ría do Burgo será el escenario del Entroido de Maiores, que se celebrará el viernes 13 de 17:00 a 20:30 horas.