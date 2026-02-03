Llega a A Coruña una charla para descubrir si estás en una relación tóxica: "Todas podemos caer"

Lo más complicado de una relación tóxica es darte cuenta de que necesitas salir de ahí. ¿Por qué cuesta tanto verlo? Hay personas que son expertas en la manipulación: incluso cuando tus amigos/as te advierten, cuando tú misma sientes que algo no va bien, siempre encuentran la manera de llevarlo a su terreno... o de hacerte dudar. Hasta que un día algo hace click en tu cabeza y quieres irte, pero no sabes cómo.

La autoestima y el apoyo son dos pilares fundamentales para salir de una relación tóxica y, sobre todo, para no sentirte culpable. Porque si algo está claro, es que "todas podemos caer". Así lo afirma Lara Ferreiro, psicóloga experta que el próximo 11 de febrero dará una charla en A Coruña sobre las relaciones tóxicas. En ella hablará de cómo reconocer que estás en esta situación, cómo salir de ella y cómo volver a ser tú misma, aunque duela.

Las señales de que estás en una relación tóxica

Hay relaciones que no duelen de golpe, sino despacio, poco a poco. Empiezan con ilusión, con promesas y con una conexión intensa, pero poco a poco algo cambia y te notas más insegura, más callada, más pequeña. Empiezas a dudar de ti, de lo que sientes, de lo que piensas. Y casi sin darte cuenta, acabas creyendo que el problema eres tú.

De esto habla Lara Ferreiro, psicóloga especializada en terapia de pareja y adicción emocional, y una de las voces más reconocidas en España en salud afectiva, dependencia y amor propio. Ferreiro llega al Auditorio Sede Afundación, en el Cantón Grande de A Coruña, con su charla Quiérete y sal de las relaciones tóxicas, una invitación a abrir los ojos y empezar a priorizarte.

Una relación tóxica no siempre grita. Te apaga poco a poco, te hace sentir culpable por todo y utiliza la manipulación emocional como herramienta. Desde la conocida "luz de gas", que te hacer creer que exageras o que todo está en tu cabeza, hasta la culpabilización inversa, donde acabas justificando el mal trato porque "algo habrás hecho".

O el castigo del silencio, esa retirada de afecto que duele y controla. Sin olvidar prácticas cada vez más normalizadas como el ghosting, el benching o el pocketing: desaparecer, mantenerte en reserva o esconderte del entorno para no asumir un compromiso real.

Durante 90 minutos, Lara Ferreiro ofrece mucho más que teoría. Su propuesta combina divulgación psicológica, humor, emoción y herramientas prácticas para aprender a identificar vínculos dañinos y, sobre todo, para salir de ellos sin culpa. Porque no, no eres débil por haber caído. La propia Lara Ferreiro vivió una relación tóxica pese a saber ponerle nombre a los conflictos, tener una buena autoestima y una infancia feliz.

Además, la charla no se limita a las relaciones de pareja, Ferreiro enseñará a reconocer conductas tóxicas en el trabajo, en la amistad o incluso dentro de la familia. Porque aprender a poner límites es una forma de quererse.

Si este texto te ha removido o si eres consciente de que estás pasando por algo así, -si dudas, si te sientes atrapada o si simplemente algo no va bien-, esta charla puede ser ese click en tu cabeza que lo cambie todo. Las entradas ya están disponibles a través de la web de Afundación y en la taquilla del auditorio hasta completar aforo.

A veces, el primer paso para volver a ser tú es escuchar a alguien que pone palabras a lo que llevas tiempo sintiendo.