¿Quiénes son Isa y Bea, las choqueiras del Carnaval 2026 en A Coruña?: "Nos dicen que estamos 'tolas'"

Después de La Paca, parece que uno de los requisitos para ser choqueiro en A Coruña es tener poca vergüenza. Pero lo cierto es que también hay que estar un poco "tolo". Isa y Bea tienen las dos cosas. Así lo demostraron este martes en el Ayuntamiento, cuando se presentaron a ellas mismas como las Choqueiras del Carnaval 2026 de la ciudad herculina.

Con tremendo desparpajo, se quedaron con todo el personal del Concello. "Esto está cheo de merda", decían sin ningún tipo de pudor. Plumero en mano se encargaron de dejarlo todo como los chorros del oro. Ellas se describen como unas madres. De esas duras de pelar. De las que esperan a que te equivoques para decirte: "Sempre teño a razón".

Así lo ponen en su carro de la compra con ruedas: "Yo soy tu madre", apropiándose de la mítica frase de Star Wars, pero versionada en clave de ama de casa. Con rulos y un mandil no les hacía falta nada más para meterse en el papel de dos señoras de barrio. Concretamente de Monte Alto, es decir, con mucho carácter.

Enseguida se ganaron a la alcaldesa Inés Rey. "Temos un regalo para ti", le decían mientras le daban la sorpresa perfectamente envuelta. "Vimos en Tik Tok que te gustaban moito", reían. Al abrirlo, la regidora se encontró con una braga faja color carne, la misma que le había confesado a David Perdomo en una entrevista que le encantaba. Pero eso no fue todo, las choqueiras no dudaron en enseñar las suyas, que ya las tenían puestas.

A continuación, juntas presentaron el cartel de la programación del Carnaval 2026 de A Coruña, que arrancará con la entronización del Dios Momo el viernes 13 en la atalaya de San Roque, siendo el sábado 14 el día del desfile de comparsas y el martes el concurso de choqueiros, con la tradicional colocación de la placa de las choqueiras del año en la calle San José, que este año hará honor a "As Toliñas".

Pero antes de febrero, Isa y Bego llevaban vidas completamente diferentes a las de ahora. Begoña Mosquera es docente en el CEIP Curros Enríquez y natural de Monte Alto, además de sobrina de uno de los grandes nombres del carnaval coruñés, Canzobre.

Isabel Sánchez, por su parte, es coruñesa de adopción. Regenta un comercio en la zona de Orillamar y se disfraza de choqueira desde los 12 años. Juntas, conocidas por las comparsas como "As Toliñas", cuentan con un amplio repertorio de disfraces, desde agentes tributarios hasta juezas, y una presencia imprescindible en el Entroido.

Estaban destinadas a ser choqueiras algún día y su momento ha llegado. Todos los carnavales se metían en su papel de disfraz y este año tocó meterse en el de unas señoras, un poco tolas. "Todo o mundo nos di que estamos tolas".