A Coruña ya tiene programación para su Carnaval 2026, con As Toliñas como choqueiras

El Carnaval de A Coruña ya tiene protagonistas. As Toliñas serán las choqueiras del Antroido 2026. Lo anunciaron fieles a su estilo: con desparpajo y sin pedir permiso. Isa y Bego irrumpieron este martes, 3 de febrero, en el Ayuntamiento para presentar la programación del carnaval coruñés y desvelar el cartel de las fiestas.

Llegadas desde Monte Alto y vestidas "de casa", con rulos en el pelo, mandil puesto y plumero en mano, las dos madres sorprendieron al personal del Concello este martes. Una entrada triunfal que dejó claro que el espíritu del Entroido ya se respira en la ciudad, aunque aún falten días para su celebración.

Pero no llegaron con las manos vacías. As Toliñas quisieron tener un detalle con la alcaldesa, Inés Rey, a la que entregaron un peculiar regalo: una braga faja de color carne. "Vimos en un vídeo de Tik Tok que te gustaba", reían, a la vez uq enseñaban al público las que llevaban ellas a juego con ella.

A continuación, presentaron el cartel oficial del Carnaval, claramente inspirado en ellas mismas: dos madres dispuestas a demostrar que, como dicen con orgullo, "siempre tenemos la razón". De esta forma, el cartel vuelve a rendir homenaje al choqueiro o choqueira del año. SIendo la del año pasado la famosa Paca.

Tras su intervención, dieron paso a la alcaldesa para desgranar la programación del Antroido 2026. Uno de los momentos centrales llegará el viernes 13 con la entronización del dios Momo. Este año, como novedad, el acto cambia de ubicación a causa de las obras que se están realizando en los Cantones.

El tradicional evento de bienvenida al Carnaval se celebrará en la atalaya de San Roque, muy cerca del Campo da Leña y de la calle de la Torre, auténtico epicentro del carnaval coruñés.

Entre los actos más destacados, el sábado tendrá lugar el tradicional desfile de comparsas, mientras que el martes se celebrará el esperado concurso de choqueiros.

Esta es la programación

La programación municipal como tal del Antroido arrancará el sábado 7 de febrero y se prolongará hasta el sábado 21. Ese primer sábado, el Palacio de la Ópera acogerá a partir de las 18.00 horas el concurso de comparsas en la modalidad de música y letra, presentado por tercer año consecutivo por David Amor.

Las entradas estarán disponibles desde este miércoles en el despacho de billetes de la plaza de Ourense y, si quedasen localidades, también el mismo día en taquilla. La comparsa ganadora actuará en la entronización del dios Momo.

Uno de los actos centrales del Carnaval es la ya citada entronización del dios Momo, en el que actuarán los ganadores del concurso de comparsas celebrado el sábado 7.

El sábado 14 de febrero se celebrará el concurso de comparsas en las categorías de vestuario, coreografía, originalidad y carrozas. En total, participan 22 comparsas y agrupaciones en el desfile y otras ocho en el concurso de música y letra.

El Concello repartirá hasta 50 premios entre los distintos concursos, con una dotación total de 20.000 euros. Durante el desfile habrá también una actuación musical de Farra Fanfarra en María Pita y las calles cercanas.

El Castelo de San Antón se suma a la programación con visitas guiadas y talleres gratuitos el sábado 14, tanto para público infantil como adulto, previa inscripción. Habrá una visita guiada, un taller infantil sobre las máscaras tradicionales del antroido y un taller para adultos titulado Lupercales: secretos de una fiesta romana. Además, el jueves 12 de febrero, Xoves de Comadres, se rendirá homenaje a la científica Ángeles Alvariño en el Archivo Histórico Municipal de Durán Loriga.

El Entroido llega a los barrios

El carnaval se vivirá intensamente también en los barrios, con actividades infantiles en centros cívicos entre el 13 y el 16 de febrero. Habrá talleres y fiestas de disfraces en zonas como Monte Alto, Os Mallos, Os Rosales, Eirís, Labañou, Novo Mesoiro, Cidade Vella o Palavea, entre muchas otras. Las actividades están dirigidas a niños y niñas de entre 4 y 12 años.

Martes de Entroido, el gran día

El Martes de Antroido será, como siempre, la jornada más intensa. La programación se concentrará en el Campo da Leña y la calle de la Torre, con los tradicionales concursos de disfraces y de choqueiros y choqueiras, tanto infantiles como de adultos. La jornada se cerrará con una actuación musical de Chekan a las 21.00 horas.

Ese mismo martes, Isa y Bego volverán a ser protagonistas con la colocación de su placa como choqueiras del año en la calle San José, en un acto previsto para las 13.30 horas. Además, el Andar do Antroido rendirá homenaje a los Kilomberos de Monte Alto con una nueva losa conmemorativa.

Como marca la tradición, el Carnaval coruñés homenajeará también a figuras históricas como Nito, Cantero, Canzobre o Palau, se celebrarán concursos de filloas y orejas, y el Circo de Artesáns acogerá el velatorio de la sardina, que el miércoles 18 será llevada en procesión hasta San Amaro para poner fin a las celebraciones.

Un año más, el Concello instalará Puntos Violeta el sábado 14 y el Martes de Antroido, como espacios de información y prevención frente a conductas machistas, coordinados con el dispositivo especial de seguridad.