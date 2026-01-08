Planes para disfrutar en A Coruña este fin de semana: de conciertos a espectáculos de humor

A Coruña deja atrás la Navidad tras el paso de los Reyes Magos por la ciudad y con el inicio de la retirada de los adornos. Melchor, Gaspar y Baltasar han dejado una lluvia de caramelos y regalos que dan paso este fin de semana una amplia variedad de eventos: desde conciertos hasta espectáculos de humor

Y es que la ciudad regresa poco a poco a la rutina con la vuelta al cole (y al trabajo) tras las vacaciones de Navidad. Lo hace con diferentes planes para todos los públicos a lo largo de los próximos días. En Quincemil, hemos seleccionado varias propuestas. ¿Cuál es tu preferida?

Conciertos

La cantautora coruñesa Sés.

El Teatro Colón de A Coruña acogerá los días 10 y 11 de enero de 2026 dos conciertos de SÉS, que presentará en directo su nuevo disco, Nadando na incerteza, compuesto por 13 temas originales. Las actuaciones apostarán por un formato íntimo y aquellos que quieran disfrutarlas ya pueden adquirir las entradas en Ataquilla.com.

La Orquesta Sinfónica Joven de Galicia actuará el día 10 en el Palacio de la Ópera desde las 20:00 horas, con un concierto de Giuseppe Verdi, La forza del destino: obertura, y Piots Ilich Chaikovski, Sinfonía nº 4 en la bemol mayor, op. 36.

La Film Symphony Orchestra (FSO), la orquesta más peliculera del país, aterriza en el Palacio de la Ópera con Toon Story el domingo. Un vibrante homenaje a las bandas sonoras que han marcado a generaciones que comenzará a las 18:30 horas.

La Sala Garufa acogerá el viernes el concierto de Aum Reagge desde las 22:00 horas, mientras que el sábado actuará Garufa Blue Devils Bigband a las 22:00 horas. También el 10 de enero será el concierto de Blackstarts, tributo a David Bowie a las 22:00 horas en la Sala Inn.

MäBU, por otro lado, presenta su nuevo disco, ä El Sonido de una Tierra Escondida, este domingo 11 de enero en la sala Mardi Gras de A Coruña.

A Coruña, además, contará este fin de semana con conciertos Candlelight. Ambos serán el sábado 10 en el Hotel NH Collection Finisterre: uno girará alrededor de Las cuatro estaciones de Vivaldi y el otro será un tributo a Queen y ABBA.

Exposiciones

Exposición Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960) en la Fundación Barrié de A Coruña. CGM

La exposición Fernando Álvarez de Sotomayor(1875-1960) se podrá visitar hasta el domingo en la Fundación Barrié. Comisariada por el doctor Javier Barón, jefe de Pintura del Siglo XIX en el Prado, esta muestra sobre el pintor gallego y quien fue director del museo madrileño durante 30 años se puede visitar de manera totalmente gratuita.

También es gratuita la exposición Wonderland con fotografías de Annie Leibovitz. Ubicada en el muelle de Batería, la muestra fue inaugurada el pasado mes de noviembre y contó con la presencia de la propia autora de las imágenes, que señaló que espera ser la primera de las muchas mujeres que pueden exponer en este espacio de la Fundación MOP.

Espectáculos

Espectáculo de Jorge Bolaños.

Lucía Veiga, Tito Rober, Patricia Castrillón y Marita Martínez, entre otras sorpresas, son los protagonistas de la nueva sesión de Teatro-Impro que tendrá lugar en la Sala Garufa este jueves desde las 21:00 horas.

Iñaki Urrutia, por su parte, presenta tras 20 años "viviendo de hablar en un escenario" una retrospectiva de su carrera. Perdone caballero revisita alguno de sus monólogos desde la actualidad en un espectáculo que se podrá ver desde las 19:30 horas en la Sede Afundación este viernes.

Un día después, el sábado 10, la Sede Afundación acogerá el espectáculo de Jorge Bolaños Animal de compañía. Y tú, ¿hablas con tu perro? El show comenzará a las 19:30 horas y tendrá como protagonistas a las mascotas.

Atracciones en los Jardines de Méndez Núñez

Montaje de atracciones en los Jardines de Méndez Núñez

Las atracciones ubicadas en los Jardines de Méndez Núñez seguirán disponibles para la diversión de los más pequeños hasta este domingo 11 de enero. El tiovivo o las camas elásticas han sido un reclamo toda la Navidad, y los niños y niñas de A Coruña podrán pasárselo en grande en esta zona unos días más.