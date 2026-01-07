Los Bomberos triunfan en la Cabalgata de A Coruña: "Interactuamos con la gente sin ser una emergencia"

La cabalgata de Reyes de este 2026 en A Coruña estuvo protagonizada por la Policía Local, que se estrenó en el evento con una carroza dedicada al perro policía de la patrulla canina, animando al público al grito de "¡Esos policías que tiren chucherías!". Mientras los agentes abrían la comitiva, la cabalgata fue clausurada, como es habitual, por los Bomberos, una de las carrozas más divertidas y esperadas por los espectadores. "Es el único momento del año en el que la gente puede interactuar directamente con nosotros sin ser en una emergencia", dice el bombero José Rama, que lleva 15 años participando en el evento.

Su participación en la cabalgata está organizada por la Asociación de Bomberos de A Coruña: "Solemos ir aproximadamente unos 25 bomberos. El que anima desde arriba a la gente con el micrófono es H, el presidente de la asociación". Rama explica que los niños que integran cada año su carroza son hijos y familiares de los bomberos del parque de A Grela. "La carroza la hacemos nosotros, tardamos unos cinco días en montarla y otros cinco en desmontarla. De hecho, aún estamos en ello", dice entre risas.

Para los bomberos el día de la cabalgata se vive como una auténtica fiesta. "Conectamos con la gente porque los hacemos participar, cantando y bailando con nosotros", cuenta el bombero.

Además, Rama confiesa que cada 5 de enero se sienten "unas ganas terribles de salir" porque "lo que se vive es tremendo" rodeados del cariño de la gente a lo largo de todo el recorrido. La clave de su éxito es la interacción constante con el público. De hecho, cada vez modifican menos la carroza y destinan casi todos sus esfuerzos a animar e involucrar a los asistentes.

"¡Esos bomberos que tiren caramelos!"

La de los bomberos es la carroza que desde hace años cierra la cabalgata de Reyes en A Coruña. Esta posición fue, originalmente, un castigo para ellos, pero hoy es un auténtico espectáculo que hace bailar y cantar a todo el mundo.

"Un año me tocó a mí ir sentado en la cabina y salíamos desde la estación de tren. Entonces, el conductor me empezó a decir que dijese algo por la megafonía y a mí me daba vergüenza", recuerda Rama. "Al final me animé y empecé a gritar 'Esas manos arriba saludando a los bomberos' y de repente me encontré con que miles de personas se pusieron a interactuar como locos con nosotros. Empecé a decir '¡Esos bomberos que tiren caramelos!'", cuenta.

Ese año estaban situados detrás del Rey Baltasar, conocido por ser uno de los más salados durante la cabalgata: "Nos pusimos a interactuar con Baltasar y empezamos a decir que era el mejor Rey. Así que, como nos escucharon los otros Reyes, nos castigaron con salir de últimos al año siguiente", explica entre risas.

Desde entonces, han puesto el telón a la comitiva de Sus Majestades. "Con los años hemos ido mejorando: ahora tenemos micrófonos inalámbricos y H, que va arriba de la carroza animando al público, se disfraza y se ilumina con luces, lo que hace la experiencia aún más divertida".

Sin duda, el cierre de la cabalgata con los bomberos se ha convertido en el momento más esperado tanto por grandes como por pequeños, después de las apariciones de Melchor, Gaspar y Baltasar. Si no, que se lo pregunten a los 125.000 asistentes que el pasado lunes llenaron las calles de la ciudad en un recorrido de más de 4 kilómetros.