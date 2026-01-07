Adiós a la Navidad 2025 en A Coruña: los operarios comienzan a retirar los adornos

El paso de los Reyes Magos por A Coruña ha dejado mucha ilusión y regalos para cerrar la Navidad 2025. Esta época tan querida por muchos llega a su fin, y con ella comienzan a desaparecer de las calles de la ciudad los adornos navideños: las flores de la plaza de María Pita fueron retiradas esta mañana.

Tres millones de luces led y unos 560 arcos iluminaron las calles de la ciudad desde el pasado 28 de noviembre de 2025, cuando Bebeto accionó el botón que inauguró de forma oficial la Navidad. Recibido con los brazos abiertos por el público, el futbolista tuvo unas palabras de cariño para la ciudad y el Deportivo: "Siempre ha estado en mi corazón".

Arrancaba así la Navidad en A Coruña, donde a lo largo del último mes se han celebrado numerosos eventos y actividades pensados, sobre todo, para los más pequeños de la casa. La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar marcó el fin de la época navideña: la próxima celebración es la de Carnaval, con festivo el 17 de febrero.

Esta mañana, los operarios han comenzado a retirar los elementos decorativos. Las flores colocadas en la plaza de María Pita con motivo de la Navidad han sido retiradas, a la espera de que comience a retirarse también el alumbrado: desde la bola de la Marina hasta los pequeños adornos repartidos por todos los barrios.

La previsión es que estos trabajos se desarrollen a lo largo de los próximos días. Así, la Navidad irá desapareciendo de las calles de A Coruña al igual que lo hace poco a poco de las casas de los ciudadanos, a la espera de que esta época tan especial para muchos regrese en 11 meses.