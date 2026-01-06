La Casa dos Xoguetes de A Coruña supera las 10.000 donaciones

La Casa de los Juguetes de A Coruña. Concello de A Coruña

A Casa dos Xoguetes cerró esta Navidad en A Coruña con más de 10.000 donaciones y cerca de 120 niñas y niños que acudieron a las actividades aquí programadas. Desde su apertura el 1 de diciembre en el Espazo de Economía Circular de la OMIC, miles de personas acudieron para hacer donaciones y recoger regalos para niños y niñas.

En total se recogieron 10.112 juguetes, disfraces y libros. La cifra se alcanzó días antes de que cerrase la Casa dos Xoguetes, superando así la capacidad máxima. Concretamente, se entregaron 8.837 juguetes en el punto de recogida y distribución y se reservaron 1.275 unidades para su donación a entidades benéficas a lo largo de estas semanas.

Además, el pasado 3 de enero se organizaron talleres infantiles gratuitos, lúdicos y divulgativos como de jardinería sostenible o cuentacuentos.