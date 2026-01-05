La Cabalgata de Reyes de A Coruña llena de ilusión y caramelos las calles de la ciudad

La lluvia no frena una de las jornadas más especiales y cargadas de magia en A Coruña: la cabalgata de los Reyes Magos. Se espera que el agua dé alguna tregua durante el recorrido, mientras Sus Majestades reparten desde las carrozas caramelos a los niños y niñas que llenan las calles por las que pasa la comitiva de Melchor, Gaspar y Baltasar antes de que esta noche visiten sus casas para dejar los esperados regalos.

Los magos de Oriente iniciaron su recorrido, de casi 4,4 kilómetros, por las calles de la ciudad en Vioño, en el barrio de Os Mallos.Lo hicieron con retraso, unos minutos antes de las 18:00 horas, con sus carrozas desde la calle Revolución Francesa para enfilar hacia la calle Igualdad y a la ronda de Outeiro.

Una de las novedades este año está en la carroza de la Policía Local, que se suma a la de los Bomberos, una de las favoritas del público. Para su estreno, los agentes desfilan en un tren inspirado en la Patrulla Canina acompañados de toda una patrulla de pequeños ayudantes con gorras con orejas de perro. También van con ellos dos perros.

Carroza de la Policía Local en la Cabalgata de Reyes 2026 en A Coruña. Enrique Romanos Tardío

Así, el público coruñés ha sumado este año un nuevo cántico. Al "esos bomberos, que tiren caramelos" se une ahora "esos policías, que tiren chucherías".

Mientras la Policía, acompañada de dos perros, encabeza la comitiva, otras carrozas en forma de tren forman parte del desfile, en el que también hay un telescopio y también otra con un sol y una luna para seguir la temática central de este año: el eclipse de sol que vivirá la ciudad el 12 de agosto de 2026.

También hay una gran estrella que guía a los Reyes Magos a Belén en la carroza de Marineda City y otra de Bico de Xeado y una más de Gadis. A ellas se suman una botella de Cabreiroá y un conejo de Gestán al ritmo de El Burrito Sabanero de David Bisbal. Entre medias, los participantes del desfile van animando el ambiente con bailes y música y grandes renos luminosos.

Minutos antes, el rey Baltasar calentaba ánimos saludando a los pequeños.

La Cabalgata continúa por la avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, Costa de la Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto, Puerta Real y María Barbeito. El recorrido finalizará en la plaza de María Pita, sobre las 20:00 horas, donde los Reyes Magos saludarán a los niños y niñas desde el balcón del Concello.

Durante el recorrido, habrá tres puntos accesibles habilitados en Pérez Ardá, en frente de El Corte Inglés, y frente a la Autoridad Portuaria.

Además, como novedad, este año habrá puntos sin ruido para las personas que requieran de ello: uno en la ronda de Outeiro, a la altura del hotel Avenida, y otro en el Teatro Colón.

También, debido a las obras de Los Cantones, la cabalgata tendrá un tramo sin público, algo atípico en este tipo de actos. Será entre el cruce de Entrejardines y el Teatro Colón. Además, el Concello ha creado un mapa interactivo de la Cabalgata.

En total, la comitiva está formada por unas 1.200 personas entre figurantes y artistas, además de las que integran el dispositivo de seguridad. De ellas, 500 serán figurantes y 100 ejercerán como monitores. A mayores, 45 actuarán como auxiliares de acompañamiento y 20 formarán parte de la comitiva real, dentro de un desfile formado por 13 carrozas, seis trenes y 16 compañías de artistas.

El color y las luces son elementos indispensables en esta cita anual de la ciudad, dejando en esta ocasión una caracterización que toma como temática principal el eclipse de sol del 2026 para dar forma a la fantasía de la Cabalgata de A Coruña.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.