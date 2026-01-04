¿Qué tiempo hará en A Coruña el día de la Cabalgata de Reyes?

Este lunes, 5 de enero, la Cabalgata de Reyes volverá a llenar de ilusión las calles de A Coruña. Será un total de 13 vehículos en una comitiva en la que destacan las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, algunas muy queridas como la de los bomberos y otros estrenos, como la de la Policía. Más de 1.200 personas participarán en un recorrido que pasará por varios barrios y terminará en María Pita.

La ruta, de 4,4 kilómetros, partirá a las 17:30 horas de Vioño, para pasar por calle Igualdad, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, Costa de la Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida de la Marina, avenida de Montoto, Puerta Real, María Barbeito y, finalmente, la plaza de María Pita.

Quienes asistan a la Cabalgata en cualquiera de sus puntos deberán ir bien abrigados. Este lunes se espera un importante descenso de las temperaturas en la ciudad, con mínimas que bajarán hasta los 2 grados. A la hora de comienzo del desfile, los termómetros estarán en torno a 8 grados y para su llegada a María Pita, sobre las 20:00 horas, el mercurio habrá bajado hasta los 7 grados.

Tampoco habrá que olvidar el paraguas en casa, pero no para recoger caramelos.

De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, mañana regresará la lluvia en forma de chubascos a lo largo del día. Al término de la Cabalgata las precipitaciones continuarán, con el cielo ya completamente nublado.

Y para después, los coruñeses podrán resguardarse del frío tomando un tradicional chocolate con churros o, si lo prefieren, dar un paseo ya que según MeteoGalicia las lluvias cesarán a las 21:00 horas.