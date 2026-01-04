Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, domingo 4 de enero

A Coruña encara poco a poco el fin de la Navidad, aunque todavía queda una de las fechas más señaladas en el calendario: la llegada de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar visitan hoy la ciudad para recoger las cartas de los más pequeños antes de la mágica noche del 5 al 6 de enero.

Además de la visita de los Reyes Magos, este domingo será posible disfrutar en el Teatro Colón de la última función de Reinventio, mientras que continúan abiertas las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez o la Pop Up navideña de Zara. Una gran oferta para despedir el último fin de semana de la Navidad.

Visita de los Reyes Magos

Sus Majestades los Reyes de Oriente están este domingo en A Coruña para recibir en persona las cartas de los más pequeños. Melchor, Gaspar y Baltasar se dejarán ver por varios barrios de la ciudad, así como por los centros comerciales de la urbe.

Estos son los sitios y horarios en los que visitar a los Reyes Magos este 4 de enero:

Centros cívicos De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Cidade Vella 17:00 horas - Asociaciones vecinales Nostián, Barrio das Flores y Mesoiro y Vío 17:30 horas - Centro cívico San Pedro de Visma

Marineda City : de 17:00 a 21:00 horas

: Centro Comercial Cuatro Caminos : de 17:00 a 20:00 horas

: Centro Comercial Los Rosales: d e 17:30 a 19:30 horas

Espectáculo Reinventio

El espectáculo gallego Reinventio une magia, danza y artes circenses para transformar la ilusión en un relato "visual y emocional". Una interesante propuesta que se podrá disfrutar este domingo a las 18:00 horas en el Teatro Colón de A Coruña. Las entradas están a la venta a través de www.reinventio.gal e www.ataquilla.com.

Pop Up navideña en Zara

La pop up navideña de Zara, ubicada en la calle Compostela, cumplecinco años como una actividad más de la ciudad en esta época. Un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos, recibe a los visitantes, que pueden ver en la planta baja una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

Alrededor de tres millones de luces LED y 500 arcos iluminan A Coruña esta Navidad, adornando la ciudad de cristal y llenándola de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que se extienden a los barrios que rodean el centro herculino.

Atracciones en los Jardines de Méndez Núñez

Las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez son uno de los puntos favoritos de los más pequeños esta Navidad. Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Pista de hielo

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada que gusta tanto a mayores como a pequeños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 23:00 horas. El 6 de enero abrirá de 18:00 a 23:00 horas.

Exposición de la Fundación MOP

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026. La muestra se centra en Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: