A Coruña desplegará un operativo de seguridad con 200 personas durante la Cabalgata de Reyes

Imagen de archivo de una Cabalgata de Reyes de A Coruña

El próximo lunes 5 de enero las calles de A Coruña volverán a celebrar la Cabalgata de Reyes. Desde las 17:30 horas y partiendo de Vioño, el desfile contará con un total de 13 vehículos, entre los que se encuentran las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar. Para garantizar la seguridad en todo el recorrido, el Concello ha organizado un dispositivo con 200 personas.

El recorrido comenzará en la calle Revolución Francesa para continuar por la calle Igualdad, ronda de Outeiro, Alcalde Pérez Ardá, Avenida Santiago Rey Fernández-Latorre, Cuatro Caminos, Costa da Palloza, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, Cantón Grande, avenida da Marina, avenida de Montoto, Puerta Real, María Barbeito y, finalmente, María Pita.

A lo largo de esta ruta no estará permitido aparcar desde la medianoche del día 4. Concretamente se prohibirá en las calles Revolución Francesa, Igualdade, Pérez Ardá en el lado derecho, avenida Fernández Latorre, Costa da Palloza en el margen derecho y Primo de Rivera en el lado izquierdo.

Habrá además cuatro puntos de asistencia sanitaria en Pérez Ardá, Primo de Rivera, plaza de Ourense, Manuel Casás con ambulancia medicalizada y María Pita.

En cuanto al tráfico, habrá un dispositivo especial para minimizar los cortes. Estos se concentrarán en la entrada a la estación de autobuses, en Pérez Ardá, donde se establecerá el paso de coches desde Salgado Torres y con salida hacia la avenida de Chile.

En la plaza de Ourense se mantendrá abierto el tráfico en sentido entrada y salida y el acceso a Alfonso Molina desde Linares Rivas contará con un carril por sentido. Todas las calles del recorrido estarán cerradas y se irán abriendo a medida que pase la Cabalgata. A lo largo de la ruta habrá un total de 76 puntos de presencia policial y auxiliares. Calles como la avenida de Arteixo se cerrarán para evitar incidencias. Tampoco estará habilitado el acceso peatonal en el trecho de Entrejardines y Obelisco, un punto por el que el desfile pasará sin público debido a las obras de los Cantones.

Así será la Cabalgata de A Coruña

Este 2026 la Cabalgata de Reyes de A Coruña será más diversa, al contar con zonas accesibles, espacios prioritarios para personas con movilidad reducida en la Autoridad Portuaria y Pérez Ardá, además de zonas sin ruido frente al Hotel Avenida y en el Teatro Colón, todo ello para facilitar que más personas puedan formar parte de la celebración.

Además, en colaboración con Enki, el Concello prestará cascos de reducción de ruido en el Teatro Colón para niñas y niños con autismo o otras dificultades en el procesamiento sensorial.

La Cabalgata cuenta asimismo con un mapa interactivo para conocer al detalle toda la ruta.

La comitiva contará con las tres carrozas de los Reyes, otras tres municipales y siete entidades colaboradoras. Además de la tradicional de los bomberos, habrá una de la Policía Local y seis trenes, uno de ellos solidario. Participarán 16 compañías artísticas con 170 personas y se repartirán 7,5 toneladas de caramelos sin gluten.

También formarán parte 500 figurantes, con 100 monitoras y monitores, además de 45 auxiliares de acompañamiento y 20 integrantes de la comitiva real. En total, sumando el dispositivo de seguridad, participarán 1.200 personas.

A su llegada a María Pita habrá actuaciones musicales desde las 19:00 horas con Pulpiño Viascón.