Todo sobre las Cabalgatas de Reyes 2026 del área de A Coruña: horarios, recorridos...

Imagen una edición anterior de la cabalgata de Reyes Magos en Oleiros (A Coruña) Cedida

Melchor, Gaspar y Baltasar están cerca. Los Reyes Magos ultiman los preparativos para celebrar, acompañados por los más pequeños de la casa y sus familias, la tradicional Cabalgata. Un evento que reúne cada año a miles de personas alimentadas por la ilusión de un día mágico.

A Coruña celebra su Cabalgata de Reyes el día 5 desde las 17:30 horas. Con una temática que girará alrededor del eclipse solar previsto para el 12 de agosto, 13 carrozas forman la comitiva que acompaña a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de la ciudad herculina.

Los municipios del área también se han preparado para la visita de los Reyes Magos. Así, todos ellos han organizado una divertida y amena jornada para que los niños y niñas puedan entregarles las cartas a Sus Majestades de Oriente o disfrutar de unos dulces antes de la noche del 6 de enero.

Y es que nada mejor que una tarde de diversión para apaciguar los nervios propios de la noche en la que Melchor, Gaspar y Baltasar visitan las casas para dejar los tan anhelados regalos. Esta es la programación completa de las Cabalgatas de Reyes de los municipios del área de A Coruña.

Abegondo

El Concello de Abegondo recibirá a los Reyes Magos el próximo 5 de enero con una gran fiesta en el polideportivo municipal. Las puertas del pabellón, en San Marcos, estarán abiertas desde las 17:00 horas con mucha música, juegos, hinchables, roscón y chocolate.

Se espera la llegada de Sus Majestades a partir de las 18:30 horas. Melchor, Gaspar y Baltasar harán un desfile con su séquito real para saludar a los cientos de vecinos que año tras año llenan esta celebración.

Una vez en el polideportivo tendrá lugar la recepción a todos los pequeños que quieran aprovechar para realizar sus últimas peticiones. La fiesta organizada por el Concello de Abegondo es de acceso libre y gratuito.

Arteixo

Sus Majestades también visitarán el Concello de Arteixo el próximo lunes 5 de enero. La Gran Cabalgata arrancará a las 18:00 horas desde la Avenida Alcalde Baldomero González y a las 19:30, las puertas del Palacio de los Deportes se abrirán al público para la recepción real de Melchor, Gaspar y Baltasar. Una recepción para la que es necesario solicitar cita previa a través de la página web municipal. Las personas que soliciten cita previa, deberán presentar el código QR y el DNI en el acceso al Palacio.

Bergondo

El 5 de enero llegarán al Concello de Bergondo los Reyes Magos acompañados de sus pajes, donde recorrerán el municipio en la ya tradicional cabalgata.

Si el tiempo lo permite, la ruta por todas las parroquias comenzará a las 14:30 horas desde la Casa de la Cultura y se prolongará hasta las 18:40 horas, cuando se espera que lleguen al Pabellón de Guísamo para recibir a los niños con roscón y una gran chocolatada.

A partir de las 17:30 horas, en el pabellón habrá una fiesta infantil en la que, además, se podrán comprar detalles de Manualidades Ana y Lola y rifas para un sorteo de la Comisión de Fiestas de Guísamo. Este es el recorrido y los horarios aproximados de la Cabalgata:

Vilanova: 14:30 horas

Salorio: 14:35 horas

Fragachán: 14:38 horas

Silvoso: 14:40 horas

Praia de Gandarío: 14:43 horas

Moruxo: 14:46 horas

Gandarío: 14:51 horas

A Lagoa: 14:56 horas

Costa de Ouces: 15:00 horas

O Casal (Ouces): 15:10 horas

Riomaior: 15:18 horas

Dornas (Obra de Paio): 15:25 horas

Armuño:15:32 horas

A Campiña – 15:35 horas

Bergondiño: 15:40 horas

Centro Social Cangas: 15:50 horas

Travesía San Cidre: 16:00 horas

Santa Marta:16:10 horas

Peteiro:16:10 horas

Rois: 16:25 horas

Cortes: 16:30 horas

Carrio: 16:30 horas

Mariñán: 16:45 horas

Pedrido: 16:55 horas

Fiobre: 17:00 horas

Rotonda dos Condes: 17:10 horas

Miodelo: 17:20 horas

Pisón: 17:25 horas

Trasdoval: 17:32 horas

Centro Social Vixoi: 17:40 horas

Centro Social Cortiñán: 17:42 horas

Os Curros: 17:45 horas

Sampaio: 18:05 horas

Bos: 18:23 horas

O Vilar: 18:28 horas

Betanzos

El Concello de Betanzos volverá a recibir el 5 de enero la visita de los Reyes Magos. La cabalgata saldrá, como es habitual, a las 18:00 horas de los alrededores del centro de formación ocupacional de Bellavista para, desde allí, desplazarse por Concepción Arenal, Rosalía de Castro y doctor Fariña hasta la avenida Jesús García Naveira.

Desde este punto continuará el recorrido por Emilio Romay hasta la avenida de Castilla, pasar por la plaza García Naveira y adentrarse en el casco histórico, una de las grandes novedades de la edición de este año. Además, la de este 2026 será una cabalgata más inclusiva, ya que entre el final de la calle Travesa y el paso por Pescadería y Santiago, se establecerá un recorrido sin ruido, atendiendo a solicitudes de distintos colectivos.

El recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar concluirá en la plaza García Naveira, con posterior recepción de los Reyes Magos en el aula de Cultura del Edificio Liceo.

Carral

Cabalgata de Carral en una foto de archivo. CEDIDA

Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán Carral este 5 de enero. La Cabalgata de Reyes saldrá a las 15:30 horas de O Xalo (Local Urbanización) y pasará por diferentes puntos del municipio hasta terminar en el Campo da Feira sobre las 19:00 horas. Este es el recorrido y los horarios orientativos de la Cabalgata:

O Xalo: 15:30 (Local Urbanización)

Cabrois: 15:45 (Parque)

Quembre: 16:00 (Local social)

Tabeaio: 16:20 (Campo da Feira)

Barcia: 16:30 (Local social)

Gosende: 16:50 (Cruce)

A Cabra: 17:00 (Cruce)

Sergude: 17:15 (Local social)

O Canedo: 17:30 (Local social)

San Vicente: 17:45 (Local social)

As Travesas: 18:00 (Casa Avelina)

Cañás: 18:15 (Local social)

Veira: 18:30 (Mesón de Herves)

Carral: 19:00 (Campo da Feira)

Los niños y niñas de Carral, además, podrán disfrutar de animación y juegos en el Campo da Feira desde las 18:00 horas mientras esperan la llegada de los Reyes Magos. Y para los más golosos, el ayuntamiento informa que habrá roscón de Reyes y chocolate.

Cambre

Los Reyes Magos volverán a llenar el Concello de Cambre de magia un año más el 5 de enero. Melchor, Gaspar y Baltasar protagonizarán dos cabalgatas antes de salir a repartir regalos que llenen de ilusión, luz y sonrisas a los más pequeños.

En Cambre, la cabalgata saldrá a las 18:30 horas desde A Barcala y la recepción real será en el Pabellón Sofía Toro. En O Temple, la cabalgata comenzará a las 16:30 horas desde el CEIP Portofaro y la recepción real se celebrará en el Pabellón O Graxal.

Horario de la cabalgata en Cambre:

18:30 horas: A Barcala

20:00 horas: Cambre

20:15 horas: Recepción Real en el Pabellón Sofía Toro

Horario de la cabalgata en O Temple

16:30 horas: Salida desde el CEIP Portofaro (pasará por O Temple, Costa Tapia, Eduardo Pondal, Pígara, el Paseo Marítimo, Constitución, Fco Rodríguez)

18:15 horas: Pabellón O Graxal

18:30 horas: Recepción Real

Culleredo

Melchor en la Cabalgata de Reyes de Culleredo. Concello de Culleredo

El Concello de Culleredo recibirá el lunes la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. La zona urbana acogerá la tradicional cabalgata, que estará acompañada de fiestas infantiles y de distintos encuentros en los que los más pequeños podrán trasladarles sus deseos.

La cabalgata dará comienzo a las 17:00 horas en la avenida Juan Carlos I y recorrerá las calles Anxo Senra, Mosteiro de Carracedo, Plaza de Galicia, Ribados, Hersa, Sanjurjo

de Carricarte, Costa da Lonxa, avenida de Vilaboa, Sagrada Familia, Vila Melania, Electo Carballo, O Portádego, As Brañas, Fonteculler, Acea de Ama y Plaza Europa.

Durante el recorrido se celebrarán dos recepciones: la primera, al paso de la comitiva por Vila Melania, mientras que la segunda se realizará al final del itinerario, en la Plaza Europa. Melchor, Gaspar y Baltasar, además, visitarán ese mismo día los centros sociales del municipio en los siguientes horarios:

A las 17:00 horas en O Noso Lar, con animación infantil desde las 16:30 horas

A las 17:45 horas en Orro

A las 18:10 horas en Ledoño

A las 18:45 horas en Sueiro

A las 19:20 horas en Sésamo

A las 20:00 horas en Castelo

A a las 20:30 horas en Celas, donde habrá animación infantil desde las 18:30 horas

Las carpas de Navidad, además, contarán con juegos, hinchables y talleres. Ubicadas en la Plaza Europa y en Vila Melania desde este viernes, 2 de enero, podrán disfrutarse hasta el lunes día 5 entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Miño

Sus Majestades los Reyes Magos visitarán en la mañana del 5 de enero a los vecinos de Miño en diferentes puntos del municipio. Ya por la tarde, a las 18:30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán con la cabalgata a repartir caramelos a los más pequeños. La recepción final será en el Polideportivo Municipal Juan Tenreiro y habrá una gran fiesta infantil, con hinchables, talleres, grandes juegos y chocolate con churros.

Horario aproximado de las visitas de la mañana:

Centro Social de Callobre: 11:00 horas

Centro Social de Bemantes: 11:20 horas

Pistas de Bra: 11:45 horas

Centro de Día A Regueira: 12:00 horas

Centro Social de O Ponte do Porco: 12:30 horas

Campo de San Paio: 13:00 horas

Centro Social de Xarío: 13:30 horas

Aparcamiento público de la calle A Fraga de Costa Miño: 14:00 horas

Recorrido de la cabalgata de Reyes (a partir de las 18:30 horas):

Calle de la Barrosa

Calle de la Carreira

Estrada da Praia

Calles del Mercado, Pumariega y Rabazal

Calles Cobo y Marismas

Hasta el pabellón polideportivo municipal Juan Tenreiro.

Oleiros

Cabalgata de los Reyes Magos en Oleiros. Cedida

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán, en su tradicional Cabalgata, las principales calles del municipio de Oleiros durante la tarde del próximo lunes 5 de enero para saludar a los niños y niñas antes de la llegada de la esperada noche mágica.

La comitiva real será recibida oficialmente en la Casa del Concello, estando previsto que a las 16:30 horas Melchor, Gaspar y Baltasar saluden desde el balcón principal del consistorio a todos los niños y niñas que se acerquen hasta la Plaza de Galicia. Posteriormente, iniciarán su itinerario por todas las parroquias del municipio en autobús descapotable.

Este es el horario y el recorrido de la Cabalgata de Reyes en Oleiros:

16:30 horas - Recepción oficial en la Casa del Concello y saludo desde el balcón del consistorio

16:40 horas - Urbanización Os Regos, avenida Isaac Díaz Pardo

16:50 horas – Urbanización O Seixo, calle Cormorán

17:00 horas - Casa del pueblo de Nós

17:20 horas – Urbanización Mesón da Auga, calle Anido

17:35 horas - Casa del pueblo de Iñás

17:50 horas – Casa del pueblo de Dexo

18:00 horas – A Lagoa de Mera

18:15 horas – Urbanización Rialta, parque Nicolás Redondo

18:30 horas – Plaza Esther Pita de Santa Cruz

19:00 horas – Polideportivo II República de Perillo

Sada

Sada recibirá a los Reyes Magos el lunes. Tres carrozas con 15 figurantes recorrerán las calles del municipio tiradas por microbuses de la empresa Transvialia desde las 18:00 horas. Gadis, Erosky y Abanca han donado 600 kilos de caramelos que serán repartidos durante todo el trayecto.

Así, la Cabalgata de Reyes comenzará en la lonja a las 18:00 horas y pasará por los siguientes lugares: Avda. do Porto - Avda. da Mariña - calle Venezuela - calle Bergondo - calle Pontedeume - calle Oza dos Ríos - plaza da Igrexa Nova - Avda. Barrié de la Maza - calle Linares Rivas - calle Venezuela - Avda. da Mariña.

La previsión es que la comitiva llegue a la Casa da Cultura sobre las 19:30 horas, donde habrá una recepción con Sus Majestades los Reyes de Oriente.