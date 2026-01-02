Estos son todos los grandes eventos de enero 2026 en A Coruña para recibir el año nuevo por todo lo alto

El primer mes del año se estrena en la ciudad herculina con una gran variedad de eventos para todos los públicos. Iniciaremos con el último gran evento de las Navidades: la Cabalgata de los Reyes Magos, celebrada en la víspera del Día de los Reyes Magos.

A lo largo del mes podremos disfrutar de diversos monólogos y shows de humor, como Perdone caballero de Iñaki Urrutia o ¿Nos damos un viaje? de Santi Rodríguez. Tampoco faltarán los espectáculos para toda la familia, como es el caso del asombroso mundo de Reinventio.

Conciertos más relevantes del mes

La última gran cita musical del mes vendrá de la mano de Amaia Romero

El viernes 2 a las 21:00 horas empezamos el mes por todo lo alto con un concierto inédito de la mejor banda tributo, ABBA The New Experience, que se subirá al escenario del Auditorio Gaviota de PALEXCO de la ciudad herculina como parte de su Revolution Tour de 2025-26.

El sábado 24 a las 20:00 horas se subirá al escenario del Teatro Colón el antiguo miembro del grupo de La Unión: Rafa Sánchez. Se presenta en la ciudad olívica como parte de su gira de 2025 Biografía, un emocionante recorrido cronológico de sus treinta y seis años en la banda.

El sábado 24 a las 22:00 horas en la sala Inn Club, la artista Samuraï vuelve a los escenarios con su gira Del Ruido al Silencio. Con un sonido que oscila entre el pop, indie y la electrónica, ha colaborado con artistas como Dani Fernández, Leo Rizzi o Belén Aguilera.

El jueves 29 será el turno de Eladio Carrión de subirse al Coliseum da las 21:00 horas, dando inicio a su DON KBRN Tour, un recorrido por algunos de los mejores escenarios de España. No te pierdas esta increíble fiesta de trap, reggaeton y urbano.

El sábado 31 se podrá disfrutar de un concierto inédito en el que Mocedades y Los Panchos unen sus voces en una cita musical en el Teatro Colón a las 21:00 horas. No solo interpretarán sus mayores éxitos, sino que también cantarán en directo el single colaborativo Si tú me dices ven.

El viernes 30 y sábado 31 a las 21:00 horas podremos disfrutar en la sala Pelícano de dos citas exclusivas del grupo burgalés La Maravillosa Orquesta del Alcohol, más conocidos como La M.O.D.A.

El sábado 31 cerramos el mes con otro de los conciertos más esperados. La cantautora Amaia se embarca en una pequeña -pero intensa- Gira de Arenas. La ganadora de la edición del 2017 de OT presentará en directo los éxitos de su último disco: Si Abro Los Ojos No Es Real (2025).

2 de enero: Espectáculo de La Granja de Zenón

Cartel del nuevo espectáculo de 2025 de La Granja de Zenón

El viernes 2 a partir de las 17:00 horas la familia al completo podrá disfrutar de un nuevo show de La Granja de Zenón: En busca del Arcoíris, que tendrá lugar en el Auditorio Gaviota de PALEXCO.

Este aclamado fenómeno infantil sale de las pantallas de los móviles y ordenadores para ofrecer una experiencia inmersiva donde los protagonistas serán los más pequeños de la familia.

En esta nueva historia, Tito y Bartolito intentarán llegar hasta el arcoíris. ¿Lo conseguirán? Si quieres saberlo, no dudes en hacerte con tus entradas en Ataquilla.com. Están a la venta desde 22 euros.

3 y 4 de enero: Reinventio

El gran espectáculo REINVENTIO llega a la ciudad herculina a inicios del año 2026

El sábado 3 y domingo 4 llegan al Teatro Colón de la ciudad olívica tres sesiones exclusivas del nuevo espectáculo Reinventio. Las dos primeras de ellas serán a las 18:00 horas y 20:30 horas del sábado 3 y la segunda será el domingo 4 a partir de las 18:00 horas.

Este emocionante show fusiona magistralmente el circo, la danza y la magia para sumergir al público en un universo onírico similar a un cabaret narrativo vibrante.

Toda la familia podrá disfrutar de apariciones y desapariciones imposibles, levitaciones que desafían la gravedad... ¡Y muchísimo más! ¿Lo quieres descubrir? Entonces no te lo pienses más y consigue las entradas de Reinventio en Ataquilla.com desde 13,60 euros.

5 de enero: Cabalgata de Reyes

Cabalgata de Reyes 2021. Concello da Coruña

El lunes 5 llega a la ciudad herculina el evento más importante del mes de enero en la ciudad herculina: la Cabalgata de Reyes, un evento que ninguna familia se podrá perder.

Con el título Más invierno que nunca, este evento presentará en la ciudad de cristal un auténtico show a la víspera del Día de los Reyes Magos.

Al igual que años anteriores, la Cabalgata de Reyes saldrá a las 18:00 horas desde la avenida de Monelos y recorrerá las vías Pérez Ardán y Fernández Latorre, para después ir paralelamente hacia el puerto de los Cantones. Finalmente, se encaminarán hacia la Marina y entrarán en la plaza de María Pita por la Puerta Real.

En esta nueva edición participará una comitiva de nada más y nada menos que 750 personas, un conjunto formado por 13 carrozas y 6 trenes.

Además, dentro de la programación de la Cabalgata de los Reyes Magos se incluirán 16 espectáculos escénicos y un homenaje a la Casa de las Ciencias en su 40 aniversario.

9 de enero: Espectáculo Perdone caballero de Iñaki Urrutia

Uno de los espectáculos de humor más esperados de este mes vendrá de la mano de Iñaki Urrutia

El viernes 9 a las 19:30 horas llega uno de los cómicos más destacados de España a la Sede Afundación. Y es que Iñaki Urrutia se estrena este 2026 en la ciudad herculina con su nuevo monólogo Perdone caballero.

Más que un simple espectáculo de humor, Perdone caballero es un homenaje a sus 20 años sobre escenarios. En esta cita tan especial, Iñaki Urrutia revisitará los mejores monólogos de su carrera para hacer una retrospectiva de su trayectoria profesional.

Las entradas se pueden conseguir desde 17,60 euros en Ataquilla.com

10 de enero: Espectáculo de Animal de compañía de Jorge Bolaños

El cómico Jorge Bolaños visitará este mes la ciudad herculina para presentar su show más animal

El sábado 10 a las 19:30 horas se podrá disfrutar en la Sede Afundación de un espectáculo de Jorge Bolaños, quien muestra su lado más polifacético con Animal de compañía.

En este show tan animal, donde los dueños y sus mascotas son los protagonistas, Jorge Bolaños demostrará su maestría con imitaciones, improvisaciones en directo y hasta canciones. ¿Su objetivo? Que nadie sea capaz de aguantarse la risa.

Las entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 19,80 euros.

16 de enero: Espectáculo Cleptómago de Shado el Mago

Veremos el lado más canalla de la magia con el 'Cleptómago' de Shado el Mago

El viernes 16 a las 20:00 horas tenemos cita con la magia en el Teatro Colón, donde se presentará Shado el Mago, participante del programa Got Talent que fue capaz de dejar a todos boquiabiertos con su magia pickpocket.

Ahora se encuentra viajando por algunos de los mejores escenarios de España para presentar un espectáculo de magia impredecible y lleno de humor gracias a su carisma canalla y trucos imposibles.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 21,60 euros.

17 de enero: Mochila al pasado de Luis Fabra y Danny Boy-Rivera

El show de que fusiona humor e historia, 'Mochila al pasado', llega a la ciudad herculina

El sábado 17 a las 19:00 horas llega al escenario de Sede Afundación el nuevo espectáculo de Luis Fabra y Danny Boy-Rivera, dos excelentes cómicos que le dan vida a este show basado en su podcast, una caótica fusión de humor e historia.

Ambos han pasado por programas como Comedy Central y La Resistencia, forjándose como humoristas que no dejarán ni un solo asiento sin reír a carcajadas.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 18,80 euros.

17 de enero: Espectáculo ¿Nos damos un viaje? de Santi Rodríguez

Seguimos con los espectáculos de humor de la mano de Santi Rodríguez

El sábado 17 a las 20:00 horas tenemos también otra cita con el humor de Santi Rodríguez, quien se sube al escenario del Teatro Colón con su nuevo show de humor ¿Nos damos un viaje?

Durante este espectáculo, Santi Rodríguez invita a su público a contar sus experiencias en sus viajes. Él, como recompensa, hablará de todo lo que conoce acerca de algunos destinos turísticos.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 17,60 euros.

17 de enero: El Cascanueces del Ballet de Kiev

El Ballet de Kiev vuelve a llenar de magia la ciudad herculina con su representación de 'El Cascanueces'

El último espectáculo del que podremos disfrutar el sábado 17 será de la representación de El Cascanueces del Ballet de Kiev. Tendrá lugar a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera.

La compañía de ballet ucraniano volverá a recorrer diferentes teatros de España, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de una emocionante representación de El Cascanueces, una emotiva historia que le pondrá el broche de oro a la temporada de Navidad.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 41,44 euros.

23 y 24 de enero: Representación de Los cuernos de Don Friolera

El viernes 23 y sábado 24 tendrá lugar la representación de la obra de Valle-Inclán Los cuernos de Don Friolera a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía de Castro.

Esta representación teatral es la más importante del mes. Esta adaptación al teatro cuenta con el mismo argumento que la novela: Don Friolera, un militar disciplinado, cree que su esposa, Doña Loreta, de está siendo infiel con el barbero, Pachequín.

Las entradas se pueden conseguir desde 21,50 euros.

24 de enero: Trilogía. Grandes Éxitos de Rubén García

El cómico Rubén García hace un repaso de sus mejores espectáculos a lo largo de los años

El sábado 24 a las 20:00 horas será el turno de Rubén García de subirse a escenario de Sede Afundación para presentar su nuevo show Trilogía. Grandes Éxitos.

El humorista Rubén García reúne lo mejor de sus tres espectáculos -The Plan!, El Lobo y Haters- para presentar esta trilogía que fusiona la comedia más afilada, absurda y brillante.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 16,60 euros.

25 de enero: El Lago de los Cisnes de Petipa Tchaikovsky National Ballet

El segundo gran espectáculo de este mes será la representación del ballet clásico de 'El Lago de los Ciscnes'

El domingo 25 a las 19:00 horas se podrá disfrutar de una cita con el Petipa Tchaikovsky National Ballet en el Palacio de la Ópera, que presentará en la ciudad herculina El Lago de los Cisnes.

Esta obra de ballet clásico combina una historia de amor imposible, la mejor música de Tchaikovsky y una coreografía espléndida que harán de este espectáculo algo inolvidable para su público.

Las entradas están a la venta Ataquilla.com desde 46,20 euros.

30 de enero: Noites de retranca

Noites de Retranca regresa un año más al Teatro Colón

El viernes 30 a las 21:00 horas en el Teatro Colón podremos disfrutar de Noites de Retranca, el show de humor favorito de toda Galicia.

Este espectáculo humorístico está protagonizado por Celso Fernández Sanmartín, Quico Cadaval y Mofa e Befa. Este año cumple su XVI aniversario.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 15,60 euros.