Los planes más divertidos en A Coruña para disfrutar del primer fin de semana de 2026

Comienza el 2026. La tradición de las 12 uvas para despedir 2025 da paso al chocolate con churros para iniciar con buen sabor de boca este año que arranca con muchos planes para disfrutar no solo en este festivo del 1 de enero sino también mañana viernes y el fin de semana.

Y es que todavía queda Navidad por delante: los Reyes Magos visitarán la ciudad estos días antes de la Cabalgata, que se celebrará el lunes, mientras que las luces siguen siendo un reclamo en la ciudad.

Pero la Navidad no es la única protagonista de este primer fin de semana de 2026. A Coruña cuenta con numerosos planes para pasárselo en grande a lo largo de los próximos días: desde Reinventio en el Teatro Colón hasta el partido del Dépor en Riazor o la Gala Manicómicos. En Quincemil hemos seleccionado varias propuestas.

Visita de los Reyes Magos

Cabalgata de Reyes 2025 de A Coruña Amara Santos

Los Reyes Magos recorrerán las calles de A Coruña el lunes 5 de enero a bordo de unas espectaculares carrozas y acompañados por una comitiva que esta Navidad estará inspirada en el eclipse solar que podrá verse en agosto del próximo año.

Una lluvia de caramelos blandos caerá sobre los más pequeños de la casa desde las 17:30 horas, aunque antes será posible ver a Sus Majestades de Oriente en los siguientes lugares y horarios:

Viernes, 2 de enero 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Os Rosales 17:00 horas - Bibliotecas Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto 17:30 horas - Centro cívico Novoboandanza

Sábado, 3 de enero De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Os Mallos 17:00 horas - Asociaciones vecinales O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens 18:30 horas - Centro cívico Novo Mesoiro

Domingo, 4 de enero De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Cidade Vella 17:00 horas - Asociaciones vecinales Nostián, Barrio das Flores y Mesoiro y Vío 17:30 horas - Centro cívico San Pedro de Visma



Además, los centros comerciales de la ciudad también han hablado con Sus Majestades los Reyes de Oriente para que los más pequeños puedan hablar con ellos en persona. Así, también será posible hablar con Melchor, Gaspar y Baltasar en los siguientes lugares y días:

Marineda City : 2, 3 y 4 de enero de 17:00 a 21:00 horas

: Centro Comercial Cuatro Caminos : 2, 3 y 4 de enero - De 17:00 a 20:00 horas

: 2, 3 y 4 de enero - De 17:00 a 20:00 horas Centro Comercial Los Rosales: 2, 3 y 4 de enero - De 17:30 a 19:30 horas

Actividades navideñas

Así son las luces de Navidad 2025 de A Coruña

La pista de hielo de A Coruña sigue abierta para diversión de pequeños y mayores. Con un coste de 9,90 euros por cada 30 minutos (incluye el alquiler de los patines), es una de las actividades que se puede disfrutar esta Navidad en la ciudad, en la que niños y niñas se lo pasan en grande en las atracciones de los Jardines de Méndez Núñez.

El controvertido mercado de Navidad, por otro lado, cierra este 2 de enero tras varios problemas. Sí seguirá encendida la iluminación navideña, con atractivos como la bola de la Marina o el árbol, que este año está en O Parrote debido a las obras en los Cantones.

La exposición de la Fundación MOP en el Muelle de Batería gira por primera vez alrededor del trabajo de una mujer, Annie Leibovitz, que visitó A Coruña el pasado mes de noviembre para presentar la muestra. Además, Zara tiene abierta en su tienda de la calle Compostela su popular Pop Up navideña.

Reinventio

El espectáculo gallego 'Reinventio'. Adrián Lado

El Teatro Colón de A Coruña acoge este fin de semana tres funciones de Reinventio. Las actuaciones se celebrarán los días 3 (18:00 y 20:30 horas) y 4 (20:30 horas) y las entradas ya están a la venta a través de www.reinventio.gal e www.ataquilla.com.

Este espectáculo une magia, danza y artes circenses para transformar la ilusión en un relato "visual y emocional". La nueva producción de Thinking Up Events propone un viaje escénico que explora lo que queda cuando se pierde la ilusión y lo que renace cuando se recupera.

Conciertos

Concierto de Año Nuevo de Viena.

La ciudad acoge este fin de semana varios conciertos. Uno de ellos es el Concierto de Año Nuevo de Viena, que se celebrará el día 2 a partir de las 19:30 horas en el Palacio de la Ópera. Así, la Philharmonic Ensemble, formada exclusivamente por solistas de la Orquesta Filarmónica de Viena, ofrecerá un programa repleto de inolvidables polkas, valses y marchas.

Los coruñeses SLAM, por otro lado, regresan con su tributo a The Doors con un concierto en la Sala Mardi Gras este viernes a las 22:30 horas, con apertura de puertas a las 22:00 horas. Este mismo día, a las 21:00 horas en Palexco, se podrá disfrutar del espectáculo ABBA. Revolution tour.

El Flop, Batalha y Roy Mcavoy estarán en concierto este 3 de enero en La Disfrutona del Orzán, mientras que Pablo Seoane Trío actuará en Jazz Filloa a las 21:30 horas. La Sala Mardi Gras, por su parte, acoge el concierto de Amoeba Split desde las 22:00 horas.

Gala gratuita Manicómicos

Festival Manicómicos en 2021. Concello de A Coruña

El Teatro Rosalía de A Coruña celebra este sábado 3 de enero la Gala Manicómicos con motivo del 22 aniversario de la asociación. Será a las 19:00 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo.

Al escenario subirán tanto artistas profesionales como alumnado de Manicómicos que mostrará los trabajos realizados durante el curso. Entre los artistas que actuarán están la aerialista Sue Moreno, el payaso El Gran Rufus y el malabarista Fran Boza.

Dépor-Cádiz

Yeremay en el Dépor-Almería. RCDeportivo

El fútbol regresa a Riazor este fin de semana. El Deportivo se enfrenta al Cádiz el próximo domingo a las 21:00 horas en el primer partido tras el parón navideño. Ambos se encuentran en la parte alta de la tabla: el equipo coruñés es tercero con 32 puntos (empatado con el Almería), mientras que el Cádiz es sexto con 30 puntos (empatado con el Real Sporting).

Concerto Galego de Aninovo

Concerto Galego de Aninovo en el Círculo de Artesanos.

El Círculo de Artesanos (calle San Andrés, 36) acoge este viernes el Concerto Galego de Aninovo desde las 20:00 horas. El acceso a este evento que cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia y conjuga los cantos gallegos de Navidad con la música de cámara de carácter centro europeo es libre hasta completar aforo.

La primera parte contará con la actuación del Grupo Vocal Entrelas, con un repertorio de panxoliñas y otras canciones en gallego. El Trío Contrastes, Dominika Malec (Violíno), Ruslana Prokopenko (Chelo) y Wladimir Rosinskij (Viola) con Dasha Rosinskij (Piano) interpretarán en la segunda parte un repertorio camerístico, destacando una obra del compositor gallego afincado en Nueva York Octavio Vázquez.