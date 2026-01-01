Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, jueves 1 de enero

2026 comienza en A Coruña con varias actividades para que el espíritu navideño siga fuerte en la ciudad. La iluminación de las calles reafirma la época en la que nos encontramos en una jornada en la que algunos regresan a casa a la misma hora que otros se levantan. La gran mayoría, sin embargo, lo hace con un chocolate con churros.

Y es que son muchas las maneras de iniciar el año por todo lo alto, pero las tradiciones mandan.

Comer un chocolate con churros

El 1 de enero sabe a chocolate con churros. Esta tradición que siguen pequeños y mayores está muy asentada en A Coruña, que destaca por la calidad de este alimento que ofrecen varios locales: de Bonilla a Timón, la oferta es muy grande.

El cacao que llegaba al puerto coruñés a comienzos del siglo XX, de hecho, es el responsable de que a los coruñeses se les conozca como "cascarilleiros".

Pero más allá de la gastronomía, la tradición del primer día del año invita a los ciudadanos a visitar la Feira de Betanzos y comprarse unas zapatillas. Una buena forma de ponerse cómodo para comenzar este 2026.

Pop Up navideña en Zara

La pop up navideña de Zara, ubicada en la calle Compostela, cumplecinco años como una actividad más de la ciuda den esta época. Un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos, recibe a los visitantes, que pueden ver en la planta baja una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

Alrededor de tres millones de luces LED y 500 arcos ilumnan A Coruña esta Navidad, adornando la ciudad de cristal y llenándola de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que se extienden a los barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita permanecerá abierto hasta este viernes, aunque lo hará con menos puestos de lo previsto debido a los problemas que surgieron alrededor de la instalación desde su inicio.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año. Estará abierto al público hasta mañana 2 de enero de 2026.

Atracciones en los Jardines de Méndez Núñez

Las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez son uno de los puntos favoritos de los más pequeños esta Navidad. Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Pista de hielo

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada que gusta tanto a mayores como a pequeños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 23:00 horas. Hoy, 1 de enero, abrirá de 18:00 a 23:00 horas, al igual que el próximo día 6.

Exposición de la Fundación MOP

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026. La muestra se centran en Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: