Los Reyes Magos llegan a Ferrol: visitarán Parque Ferrol los días 3 y 4 de enero

Durante ambas jornadas Sus Majestades estarán en la plaza central de Parque Ferrol recogiendo cartas y escuchando los deseos más mágicos de los niños y niñas

La magia de la Navidad se hace presente en Ferrol con una cita muy esperada por grandes y pequeños: Sus Majestades los Reyes Magos ya viajan desde Oriente y harán parada en Parque Ferrol para compartir ilusión con las familias.

Los días 3 y 4 de enero, de 17:00 a 20:00 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar estarán en la plaza central del centro comercial, donde los niños y niñas podrán acercarse a sus tronos para entregar sus cartas y compartir en persona sus mejores deseos.

Como adelanto a su llegada, uno de sus pajes visitará la ciudad para recoger las primeras cartas. Este domingo 28 de diciembre, el Paje Real estará en el campo de A Malata desde las 12:00 hasta el inicio del partido BAXI-Ensino a las 13:00, escuchando a los pequeños y entregando caramelos a todos los que participen. Durante el descanso del partido, el paje sorprenderá con un reparto de regalos, sumando emoción y alegría a la jornada.

Con estas actividades, Parque Ferrol se convierte en el punto de encuentro de la ilusión navideña, invitando a las familias a vivir dos tardes mágicas junto a Sus Majestades los Reyes Magos.