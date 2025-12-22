Las niñas y niños de Ferrol podrán acompañar a Papá Noel en la cabalgata

Las niñas y niños de Ferrol podrán montarse en el city tren que participará en la cabalgata de Papá Noel el próximo día 24. Las carrozas partirán de Catabois y recorrerán desde las 18:00 horas las calles de la ciudad.

Las familias interesadas en participar deberán presentarse en el punto de slaida de la cabalgata, en las inmediaciones de la gasolinera de Catabois. Las plazas se asignarán por orden de llegada antes de la salida.

Cada niño y niña deberá ir acompañado de una persona adulta, con un máximo de tres niños por adulto. Habrá un total de 42 plazas.