El árbol más antiguo de A Coruña, con más de 200 años, se queda con el 5º puesto del concurso 'Árbol del Año' 2026

El árbol más antiguo de A Coruña con más de 200 años de historia y situado en las instalaciones de la Policía Local, ha logrado 1.262 votos en el concurso 'Árbol y Bosque del Año en España 2026', quedando en quinta posición y sin opciones de representar a España en el certamen europeo 'Tree of the Year'.

Se trata de un metrosidero de Nueva Zelanda, conocido por su nombre maorí, Pohutukawa, que significa «árbol con flores rojas que crece junto al mar». Así lo explicó el historiador Xosé Alfeirán a este medio cuando se supo su nominación. El ejemplar tiene 20 metros de altura y un tronco de 8 metros de perímetro, lo que lo convierte en una joya natural.

Metrosidero visto desde fuera del Cuartel http://losarbolesinvisibles.com

El metrosidero situado en el Cuartel de la Policía Local de A Coruña es mucho más que un árbol: es todo un símbolo natural, histórico y cultural de la ciudad. Aunque no ha salido victorioso del conjunto que premia al árbol del año, ha conseguido posicionarse en el quinto lugar, con 1.262 votos, en una edición en la que el primer puesto recayó en El Tilo y la Tila Patio de las Escuelas de El Arenal, en Ávila.

A pesar de no haber ganado este concurso, el metrosidero destaca por sus propios méritos que van más allá de una simple votación. Conocido como el padre de los metrosideros de A Coruña, este ejemplar es el más antiguo de la ciudad y uno de los de mayor tamaño de toda Galicia.

Sus dimensiones impresionan: 20 metros de altura, un tronco de 8 metros de perímetro en la base y una copa que se extiende a los 30 metros de diámetro. Estas cifras lo convierten en un árbol increíble y digno de admirar por su longevidad y presencia. "Desde su creación está inscrito en el Catálogo gallego de árboles singulares con el código 63A", informan desde la web del concurso.

Sin embargo, lo que realmente hace único a este metrosidero es el misterio que rodea a su origen. "Puede ser la prueba viviente de que a Nueva Zelanda la descubrieron marinos españoles, no Abel Tasman, como se creía hasta ahora", indican.

Una de las teorías más llamativas apunta al marino español Francisco de Hoces, quien, a bordo de la carabela San Lesmes, habría alcanzado las costas neozelandesas en el año 1526.

Aunque durante siglos no existieron pruebas definitivas de ese viaje, algunos historiadores consideran que este metrosidero podría ser una evidencia viva de aquel contacto entre España y Nueva Zelanda. Así, este árbol no solo destaca por su belleza y tamaño, sino también por su enorme valor histórico.

