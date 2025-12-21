Susana (56), española en Nueva York, sobre el precio de las escuelas infantiles: "Pagaba 1.000 dólares y era subvencionada"

Cuando Susana terminó sus estudios nunca imaginó lo que le depararía la vida: varias mudanzas, estancias en ciudades como Madrid y Londres y, finalmente, encontrar el amor en Estados Unidos.

Desde hace ya un tiempo, 11 años para ser exactos, Susana vive en Nueva York. Se trasladó allí para trabajar como investigadora y hoy es madre de tres hijos: uno de 19 años, otro de 16 y la más pequeña, de 14.

"Pagaba 1.000 dólares y era subvencionada"

Guardería infantil Shutterstock

Empezar de cero nunca es fácil, y menos aún al otro lado del charco. En su caso, adaptarse al idioma fue uno de los mayores retos, ya que al principio le resultaba complicado desenvolverse con soltura.

Con el paso del tiempo, sin embargo, se ha convertido en una neoyorquina más.

A los elevados precios del alquiler, la alimentación, el ocio y otros gastos habituales, hay que sumar otro desembolso importante para las familias con hijos: las cuotas de las escuelas infantiles.

Durante su estancia previa en Phoenix (Arizona), Susana y su marido tuvieron que hacer frente al pago de tres mensualidades de guardería, una por cada hijo. "Se nos iba la mitad del sueldo en guarderías solamente", recuerda en una conversación telefónica con este medio.

Ya en Nueva York, únicamente su hija menor continuaba en una escuela infantil. Susana rememora que la cuota mensual ascendía a unos 1.000 dólares, lo que equivale a 858 euros. "Y eso porque era una guardería subvencionada para empleados de la Universidad", dice.

Precisamente, uno de los principales puntos que plantea Zohran Mamdani, recientemente elegido alcalde de Nueva York, es la gratuidad de las escuelas infantiles hasta los cinco años, lo que supondría un coste de alrededor de 7.000 millones de dólares para el Ayuntamiento.

Aunque ya existen ciertos programas gratuitos para los primeros años de vida escolar de los niños, el plan de Mamdani, que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2026, incluye la creación de nuevas guarderías y la contratación de más cuidadores.

Entre sus propuestas, también se encuentran autobuses gratuitos, control de los alquileres, construcción de viviendas asequibles y supermercados con determinados alimentos subvencionados, con el objetivo de reducir el precio de la cesta de la compra.

"Al mayor lo consideraría bilingüe"

Madre de tres hijos, Susana ya es una neoyorquina más, y sus hijos continúan aprendiendo español. "Al mayor lo consideraría bilingüe; el del medio entiende muy bien, pero habla peor, y la pequeña ahora se está esforzando más, pero le cuesta tanto hablar como entender".

Los tres han participado en el programa de Aulas de Lengua y Cultura Española (ALCE), un programa del Ministerio de Educación dirigido a niños españoles, "porque mis hijos tienen la doble nacionalidad", con clases para crear comunidad, conocer las tradiciones, etc.