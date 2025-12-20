Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, sábado 20 de diciembre, por la Navidad 2025

Este sábado, 20 de diciembre, la programación de Navidad de 2025 de Santiago de Compostela trae más de una decena de actividades a la ciudad para todo tipo de públicos y edades, desde teatro, cuentacuentos, foliadas, talleres, fotomatones, mercados navideños y música.

El gran protagonismo recae en la inauguración del Mercado de Nadal del centro comercial Área Central con productos de artesanía y regalos que se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Luces de Navidad

Cientos de luces vuelven a decorar las calles de Santiago de Compostela esta Navidad, adornando cada rincón y llenándolas de magia y momentos especiales. En Quincemil hemos preparado una pequeña guía con los puntos más emblemáticos de la ciudad y que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi.

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercados de Navidad

El Mercado de Nadal, localizado en rúa Carreira do Conde, continúa un día más con su decena de puestos procedentes de todos los puntos de Galicia con productos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet.

Si te gusta el dulce, puedes visitar el Mercado de Dulces de Convento en el Monasterio de San Martín Pinario con más de 200 productos procedentes de una treintena de conventos de toda España, y que también cuenta con productos sin azúcar o sin gluten.

Hoy continúa Mercado da Estrela que durante todo este fin de semana contará con casi un centenar de marcas de artesanía, moda, complementos, diseño, ilustración o de productos agroalimentarios venidos desde todos los puntos de Galicia.

Los puestos estarán localizados en San Martín Pinario y contará con talleres creativos y un espacio familiar y guardería. También contará con una zona gastronómica con foodtrucks, una de ellas de la Deputación da Coruña a través de A paisaxe que sabe. Estarán localizados en el corredor de Bonaval y en la Praza 8 de Marzo.

La Praza de Cervantes contará con un juego de oca gigante y con empaquetado creativo para regalos.

En el Centro Xuvenil Don Bosco recaerá también gran parte del protagonismo del Mercado, con los conciertos programados para estos días de Triángulo de Amor Bizarro, Ulex, IGMIG o Saibran. De igual modo, contará con actividades musicales, como karaoke o bingo musical.

Por su parte, el centro comercial Área Central inaugura su tradicional Mercado de Nadal que contará con puestos de artesanía, alimentación y detalles especiales ideales para tus regalos navideños. Se podrá visitar hasta el 5 de enero.

Talleres

Una jornada más, tanto el público infantil como juvenil podrá aprender diversas técnicas o fabricar distintas creaciones a través de los talleres gratuitos de la programación de Navidad.

La Casa das Máquinas acoge el taller Formación en teatro comunitario, de 10:30 a 11:30 horas, y está dirigido a un público juvenil. Por la tarde, también será el escenario para la representación teatral A Comuna, ambas de la mano de Irene Moreira. Será a las 18:00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el Espacio infantil del Mercado de Nadal de Carreira do Conde acogerá, a las 12:00 horas, el taller Boneco de xenxibre de corda; y a las 18:00 horas el de Iluminando o Nadal. Ambos están dirigidos a menores de 4 años acompañados de una persona adulta.

Música

Un sábado más, vuelve a la Carpa Roxa el festival Son Vermú. A las 13:00 horas, la artista multidisciplinar Sofía Espiñeira presenta su nuevo disco Xeografías, un relato que habla de travesías utópicas, de raíces, de fronteras y éxodos. Estará acompañada por Ailén Kendelman en la percusión y Yudit Almeida en el contrabajo.

En esa misma ubicación, pero a las 18:00 horas, se celebrará una Foliada de Nadal y un taller de baile tradicional de la mano de Artur Puga y Os Enxebres de San Lázaro.

Centros socioculturales

Los centros socioculturales de Santiago también serán los escenarios protagonistas durante la jornada de hoy, acogiendo diversas actividades gratuitas para todos los públicos.

El CSC O Castiñeiriño acoge el espectáculo de clown de Patty Diphusa, Superharte, a las 11:30 horas. Dirigido a toda la familia, gracias al apoyo del público, Patty conseguirá llegar a lo más alto mientras comparte por el camino la alegría de la superación constante de los temores más profundos.

A las 12:30 horas, en esa misma ubicación, tendrá una visita muy especial de la mano de la Apalpadora, que anotará todos los regalos y deseos de los más pequeños para que la noche del 24 de diciembre no falte ninguno.

La Apalpadora visitará el CSC Vidán a las 18:00 horas.

Por otro lado, el CSC Marantes, a las 17:30 horas, podrá disfrutar del cuentacuentos Contos de Nadal de Cris de Caldas una propuesta en la que mezcla la magia de los cuentos y la ilusión de la Navidad. El resultado: cuentos mezclados y divertidos donde nada es lo que parece, ni nada parece lo que es.

Finalmente será el turno de Leti da Taberna con su primer monólogo Enredada, en el que explora en tono irónico nuestra relación con las redes sociales y como nos influyen en el día a día. Será en el CSC Grixoa a las 20:30 horas.

Fotomatones

El fotomatón O álbum dos bicos continúa sacando las mejores sonrisas a los vecinos de Compostela. Hoy estará en Sar, de 12:00 a 14:00 horas, y en el barrio de San Pedro, concretamente en la rúa da Cruz, de 17:00 a 19:00 horas

Danza

El Auditorio de Galicia acogerá a las 18:00 horas la representación de Nanuq de Cía Voël, una pieza atemporal donde conviven diversas disciplinas, como el circo, la danza o las marionetas, para explicar una historia de amistad sin barreras ni prejuicios. Una historia para todo el mundo, pero especialmente para los más pequeños.

La entrada cuesta tres euros y se puede adquirir en compostelacultura.gal, en el despacho de billetes de la Zona C o en el del Auditorio de Galicia.