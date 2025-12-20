Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, sábado 20 de diciembre

La jornada del sábado 20 no le dará tiempo a nadie para aburrirse en A Coruña. Y es que el fin de semana anterior a la celebración de Nochebuena y Navidad nos presenta una amplia programación de actividades para sentir el espíritu navideño como nunca antes.

El segundo día del Mercado de las Nubes, conciertos como el de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre o la Banda Municipal de Música, la representación del espectáculo infantil El show de Bluey y muchísimas más actividades que os contamos aquí en Quincemil.

Mercado das Nubes

El Mercado das Nubes vuelve a la ciudad herculina vestida con prendas navideñas durante el día de hoy, sábado 20.

Una vez más, el recinto del Mercado Municipal de San Agustín acogerá tres nuevas jornadas de compra sostenible y responsable en la que se visibiliza el talento y creatividad local. En esta nueva edición se podrá disfrutar de más de 60 puestos para comprar.

Una de las grandes novedades de esta edición navideña será la experiencia Maridajes KmC de Estrella Galicia, que contará con productos del mismo Mercado de San Agustín y elaborados por la Asociación Coruña Cociña.

A lo largo de todo el evento habrá una zona infantil para los más pequeños de la familia.

La programación del día de hoy viene con doble sesión, pues desde las 14:00 horas podremos disfrutar de una sesión vermú a cargo de la cantante Diana Pombo; y por la tarde, a partir de las 19:00 horas, será el turno de Javi Regueiro de animar el recinto.

El horario de hoy será de 11:00 a 21:00 horas.

Concierto de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre

La gran cita musical del día de hoy vendrá de la mano del ciclo mensual Folk no Colón, que anuncia su penúltima actuación del 2025 con Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre.

A las 20:00 horas, el Teatro Colón se convertirá en el espacio donde esta formación de folclore presentará su nuevo trabajo, Ayúdame a sentir, una oda a la no virtualidad y la capacidad de abrazar, sentir, bailar, dibujar y cantar juntos en un teatro que es mucho más que eso, ya que se convierte en una casa para todo su público.

Las entradas todavía se pueden comprar en Ataquilla.com desde 15,60 euros.

El show de Bluey

El día de hoy, sábado 20, llega al Coliseum el aclamado Show de Bluey, inspirado en una de las series de animación infantil más exitosas del momento. En este espectáculo, los más pequeños de la familia acompañarán a la perrita Bluey y toda su familia en sus aventuras del día a día.

Las últimas entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 31,32 euros para tres funciones diferentes: a las 12:00, 16:00 o 18:30 horas.

Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música - Conto de Nadal con Paula Carballeira

El día de hoy a las 12:15 horas se podrá disfrutar de una jornada de música festiva de la mano de la Banda Municipal de Música, que actuará en el Teatro Colón con entrada gratuita hasta completar aforo.

La actuación de este año se trata de una adaptación del clásico literario de Charles Dickens, Cuento de Navidad, por parte de Paula Carballeira, quien hace su propia versión a la gallega.

Será un espectáculo ideal para disfrutar con toda la familia.

Festival Por amor á palabra solidariedade - Concerto de De Ninghures

Otro de los eventos musicales más destacados de la jornada de hoy, sábado 20, será el concierto que De Ninghures dará a las 19:30 horas en el Centro Sociocultural Ágora como parte del Festival benéfico Por amor á palabra solidariedade.

Una de las bandas más representativas del folk gallego actual se sube al escenario del Centro Ágora para presentar su nuevo trabajo, Feira, en una jornada en la que priman el espíritu navideño, la empatía y solidaridad.

Representación de la obra teatral Armouse o Belén

A lo largo de estos días hemos podido disfrutar de diferentes conciertos de corales en los soportales de María Pita. El día de hoy se podrán volver a disfrutar, pero también tendremos una gran novedad: teatro en los soportales.

Y es que a las 17:30 horas llega a una de las localizaciones más emblemáticas de la ciudad la obra teatral Armouse o Belén, una pieza recomendada para todas las edades que tiene como principal objetivo animar el espíritu navideño de los coruñeses.

Representación teatral de Hoy no estrenamos de L'Om Imprebis

La compañía L'Om Imprebis y su obra Hoy no estrenamos repiten cita en el Teatro de Rosalía tras el gran estreno del día de ayer. La representación teatral volverá a tener lugar a las 20:30 horas.

Los actores de esta obra nos volverán a dar un viaje por los entresijos del teatro y nos guiarán por ese misterioso mundo que hay tras el telón para enseñarnos qué es lo que se esconde tras las bambalinas.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 5,50 euros.

Concurso de Tapas Picadillo

El día de hoy, sábado 20, continuamos con la 21.ª edición del Concurso de Tapas Picadillo de la ciudad herculina, un evento gastronómico que no dejará indiferente a nadie. El evento se extenderá hasta el domingo 28.

Desde su inauguración, una gran variedad de establecimientos ofrecerán a sus clientes deliciosas tapas de dos categorías diferentes: creativas o tradicionales del recetario La cocina práctica de Picadillo.

¿El objetivo de los participantes? Ganar la mayor cantidad de votos para así coronarse como La Mejor Tapa de A Coruña, un premio que incluye un diploma acreditativo y un premio de 1.000 euros.

¡Y participar como crítico también tiene premio! A lo largo de los días se revelarán los grandes premios que recibirán los críticos que se molesten en dejar su voto a los establecimientos participantes.

El precio de cada tapa estará entre los 3 y 5 euros.

Se valorará de manera positiva la inclusión de tapas para todo tipo de personas, es decir, destinadas a celíacos o vegetarianos.

Actuaciones de corales: Orfeón Herculino y El Acorde Secreto

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de una jornada de música coral ambientada con decoración y espíritu navideño. ¿No has tenido oportunidad de asistir a las pasadas funciones? ¿O tienes ganas de repetir? A continuación os dejamos la información necesaria para disfrutar de este plan festivo.

El día de hoy tenemos una cita a las 19:30 horas con el Orfeón Herculino y otra a las 20:30 horas con el coro El Acorde Secreto.

Os recordamos que ambas actuaciones serán gratuitas y tendrán lugar en los soportales de la plaza de María Pita.

Recogida de Juguetes y Caramelos - ONGd Senvalos y Fundación FES

El día de hoy, desde las 10:00 hasta las 13:00 horas en la Torre de Cristal se podrá participar en la iniciativa solidaria de la Recogida de Juguetes y Caramelos de la Campaña de Navidad 2025.

Patxi H. de ONGd Senvalos y Adrián Pardo de Fundación FES son las dos personas a cargo de esta campaña que tiene como objetivo conseguir que ningún niño o niña de la ciudad herculina se quede sin regalos.

Se aceptan todo tipo de caramelos y juguetes usados, siempre y cuando estén en buen estado.

Talleres de Navidad en Centros Cívicos

Como todos los años, la Navidad llega a cada rincón de la ciudad herculina con un amplio repertorio de actividades para todos los gustos y públicos.

Una vez más, los Centros Cívicos se preparan para recibir a los más pequeños de la familia. ¡Y no solo eso! Sino que los llenarán de ilusión con visitas de Papá Noel en diferentes localizaciones.

La programación del día de hoy:

10:30 horas - Talleres de Navidad y visita de Papá Noel En el CC Feáns

11:00 horas - Talleres de Navidad y visita de Papá Noel

Artesanos y Castro de Elviña



Talleres de Navidad en A Casa dos Xoguetes

A lo largo del día de hoy, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de diferentes talleres y actividades infantiles en A Casa dos Xoguetes, ubicada en la plaza de Costa da Palloza de la ciudad herculina.

Además, hasta el 31 de diciembre se podrá donar juguetes que están en desuso para poder llenar de ilusión a otros niños y niñas durante estas fechas tan mágicas.

Los talleres gratuitos que el día de hoy, sábado 20, acogerá A Casa dos Xoguetes:

11:00 horas - Scape Room: Salva O Nadal

11:15 horas - Adornos de Navidad sostenibles

12:05 horas - Den-den Daiko reciclado

12:55 horas - Cápsulas de nieve

13:45 horas - O Nariz de Rodolfo

Actividades en el Castillo de San Antón

Durante estas Navidades ningún lugar de A Coruña se quedará sin ofrecer actividades al público, y entre estos tenemos al Castillo de San Antón.

Este museo y joya arquitectónica de la ciudad herculina es una parada imprescindible que hacer durante estas festividades. No importa que seas residente o visitante, pues el Castillo de San Antón siempre presenta novedades hasta para sus visitantes usuales.

El día de hoy, a las 11:45 horas, se podrá disfrutar en el recinto de un obradoiro infantil de elaboración de estampas, un taller dedicado a los más pequeños de la familia.

Más tarde, a las 12:00 horas, tendrá lugar una visita guiada completamente gratuita por el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón, un lugar que alberga diferentes piezas de orfebrería protohistórica, megalitismo, Edad de Bronce, cultura castreña, romanización y distintos aspectos de la ciudad herculina.

Visita guiada a la exposición Xavier. Momentos naturais

El día de hoy a las 12:00 horas el Quiosco Alfonso acogerá una visita guiada gratuita por la retrospectiva de Xavier Vilató, conocido por ser el sobrino nieto de Pablo Picasso y, además, heredero de una gran creatividad y maestría artística.

La exposición Xavier. Momentos naturais reúne más de cien obras creadas entre 1977 y 2025 de diferentes piezas de pintura, grabado, escultura y cerámica.

Hay que tener en cuenta que hay tan solo 25 plazas por sesión y la reserva debe realizarse de manera presencial en el propio Quiosco Alfonso.

Visita guiada a la Casa Museo Picasso

Este sábado 20 a las 12:00 horas de la mañana se podrá acudir a una visita guiada gratuita por la Casa Museo Picasso, un plan cultural para disfrutar en compañía de familia o amigos.

El edificio dispone de tres plantas diferentes. La primera está destinada a los usos múltiples que amplían la actividad cultural de la Casa Museo, la segunda se trata de la vivienda de la familia Ruiz Picasso y la tercera se encarga de complementar la información del museo.

Hay, además, varios óleos sobre lienzo, madera, dibujos a lápiz, pluma, tintas, carboncillos y acuarelas.

Para complementar la visita, también se podrá disfrutar de la exposición permanente Sueño y mentiras de Franco.

Belén Municipal

Desde el viernes 12, el Palacio Municipal de María Pita abre sus puertas al público para presentar su Belén Municipal.

Una de las características más únicas del Belén Municipal es la introducción de figuras de personas relevantes de la cultura gallega. Este año le daremos la bienvenida a la figura del cantautor gallego Xoel López, quien se une a otras grandes personalidades como Sito Sedes, Emilia Pardo Bazán o Pablo Picasso.

Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se podrá visitar todo el día de hoy, es decir, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: