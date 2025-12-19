Qué hacer en A Coruña por la Navidad 2025 hoy, viernes 19 de diciembre

El fin de semana da inicio este viernes 19 con grandes espectáculos que no nos darán tiempo a aburrirnos. Tendremos lo mejor de dos mundos: comedia y teatro. Por un lado, Álvaro Casares llega a la ciudad herculina con su Check, un show bien. Por otro lado, L'Om Imprebis estrenan -¿o no?- su obra Hoy no estrenamos.

También dará inicio el esperado Mercado de las Nubes en el emblemático Mercado de San Agustín. Será un punto de reunión donde hacer compra sostenible y responsable.

Espectáculo de comedia de Álvaro Casares: Check, un show bien

La mejor comedia aterriza en la ciudad herculina a las 20:00 horas en el Teatro Ágora con Check, un show bien de Álvaro Casares. En este encuentro el humorista compartirá con su público una serie de historias y anécdotas tan costumbristas como surrealistas.

Pero no hay suficientes -istas para explicar lo que se siente escuchar a Álvaro Casares, por lo que la mejor manera que tenemos de comprobarlo es viéndolo en directo. ¿Te animas? Su gira por España está siendo un auténtico éxito.

Las entradas todavía están a la venta en Ataquilla.com desde 19,60 euros.

Representación teatral de Hoy no estrenamos de L'Om Imprebis

La comedia no será la única protagonista de la jornada de hoy, sino que también llega a la ciudad herculina el mejor teatro de la mano de L'Om Imprebis, la compañía teatral responsable de Hoy no estrenamos, un espectáculo que le da una divertida vuelta a la manera que tenemos de entender el teatro.

Los actores de esta obra nos darán un viaje por los entresijos del teatro, guiándonos por ese misterioso mundo que hay tras el telón para enseñarnos qué es lo que se esconde tras las bambalinas.

El Teatro de Rosalía acogerá esta obra a las 20:30 horas.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 5,50 euros.

Inauguración del Mercado de las Nubes

El Mercado de las Nubes vuelve a la ciudad herculina vestida con prendas navideñas durante el día de hoy, el sábado 20 y el domingo 21.

Una vez más, el Mercado Municipal de San Agustín es el recinto encargado de acoger tres jornadas de compra sostenible y responsable en la que se visibiliza el talento y creatividad local.

Concurso de Tapas Picadillo

El día de hoy, viernes 19, continuamos con la 21.ª edición del Concurso de Tapas Picadillo de la ciudad herculina, un evento gastronómico que no dejará indiferente a nadie. El evento se extenderá hasta el domingo 28.

Desde su inauguración, una gran variedad de establecimientos ofrecerán a sus clientes deliciosas tapas de dos categorías diferentes: creativas o tradicionales del recetario La cocina práctica de Picadillo.

¿El objetivo de los participantes? Ganar la mayor cantidad de votos para así coronarse como La Mejor Tapa de A Coruña, un premio que incluye un diploma acreditativo y un premio de 1.000 euros.

¡Y participar como crítico también tiene premio! A lo largo de los días se revelarán los grandes premios que recibirán los críticos que se molesten en dejar su voto a los establecimientos participantes.

El precio de cada tapa estará entre los 3 y 5 euros.

Se valorará de manera positiva la inclusión de tapas para todo tipo de personas, es decir, destinadas a celíacos o vegetarianos.

Talleres de Navidad en A Casa dos Xoguetes

A lo largo del día de hoy, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de diferentes talleres y actividades infantiles en A Casa dos Xoguetes, ubicada en la plaza de Costa da Palloza de la ciudad herculina.

Además, hasta el 31 de diciembre se podrá donar juguetes que están en desuso para poder llenar de ilusión a otros niños y niñas durante estas fechas tan mágicas.

Los talleres gratuitos que el día de hoy, viernes 19, acogerá A Casa dos Xoguetes:

15:00 horas - Bingo de Navidad

15:15 horas - Den-den Daiko con sobras (4-5 años)

(4-5 años) 16:05 horas - Portacolores con sobras (6-7-8 años)

(6-7-8 años) 16:55 horas - Portacolores con sobras (9-10 años)

(9-10 años) 17:45 horas - Cuentacuentos

Actuaciones de corales: Coro Sancta María Maris

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de una jornada de música coral ambientada con decoración y espíritu navideño. ¿No has tenido oportunidad de asistir a las pasadas funciones? ¿O tienes ganas de repetir? A continuación os dejamos la información necesaria para disfrutar de este plan festivo.

El día de hoy tenemos una cita única a las 20:30 horas con el Coro Sancta María Maris.

Os recordamos la actuación será gratuita y tendrá lugar en los soportales de la plaza de María Pita.

Belén Municipal

Desde el viernes 12, el Palacio Municipal de María Pita abre sus puertas al público para presentar su Belén Municipal.

Una de las características más únicas del Belén Municipal es la introducción de figuras de personas relevantes de la cultura gallega. Este año le daremos la bienvenida a la figura del cantautor gallego Xoel López, quien se une a otras grandes personalidades como Sito Sedes, Emilia Pardo Bazán o Pablo Picasso.

Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Pop up navideña de Zara

El día de hoy se podrá volver a disfrutar de la pop up navideña de Zara situada en la calle Compostela, que este año cumple cinco años.

Nada más entrar en el local nos recibirá un árbol de 5 metros, rodeado por un tren en movimiento sobre cartas dedicadas a Papá Noel y los Reyes Magos. La planta baja dispone de una casa de muñecas, globos colgantes y un apartado reservado para cuentos navideños.

Además de la oferta de ropa navideña para la ocasión y una zona de bordado para añadir nombres a pijamas, calcetines y otras prendas, también se podrá disfrutar de una cafetería en colaboración con Siboney.

Luces de Navidad

En esta nueva edición de 2025, alrededor de 3 millones de luces LED y 500 arcos se encenderán a lo largo de A Coruña, adornando cada rincón de la ciudad de cristal y llenándolo de la magia que caracteriza la época navideña.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Mercado de Navidad de María Pita

El Mercado de Navidad de la plaza de María Pita se podrá visitar todo el día de hoy, es decir, de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes pueden comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También hay un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Estará abierto al público hasta el viernes 2 de enero de 2026.

Atracciones de Navidad en Méndez Núñez

El día de hoy se podrá disfrutar de las atracciones instaladas en los míticos Jardines de Méndez Núñez.

Este año, las grandes protagonistas son las camas elásticas, un trenecito navideño, coches de choque y un carrusel.

Además, la zona estará ambientada con diferentes adornos y esculturas navideñas, ideales para sacarse fotos.

Pista de hielo cubierta

La pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo lleva en funcionamiento desde el lunes 24 de noviembre. Es una de las actividades más características de esta temporada. Ideal tanto para adultos como para niños.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son: