¿Cuándo prefieren salir de fiesta en Navidad los coruñeses? "Fin de año está sobrevalorado, mejor Nochebuena"

¿Nochebuena o Fin de Año? ¿O quizá ambas? En los últimos días, esta es la gran pregunta que se repite sin descanso en los grupos de WhatsApp de los más jóvenes —y no tan jóvenes—. El eterno debate navideño vuelve cada diciembre: ¿cuál es el mejor día para salir de fiesta?

Para muchos, la diferencia entre ambas noches está clara. "Nochebuena es más familiar: se reúne toda la familia y solemos quedarnos hasta tarde en casa. En cambio, en Fin de Año también nos juntamos, pero solemos irnos antes para salir de fiesta", confiesa Sara Meiriño, de 26 años.

Una opinión similar tiene Yago García, de 20 años, que no duda al escoger el 31 de diciembre como su noche favorita. "En Nochebuena también sale gente, pero poca. Es más para tomar unas copas y poco más", cuenta. Fin de Año, en cambio, es sinónimo de fiesta grande, de alargar la noche y despedir el año por todo lo alto.

Sin embargo, la percepción cambia a medida que se cumplen años. Al llegar a la franja de los veintimuchos —o directamente a la treintena—, empieza a calar la idea de que la noche del 24 de diciembre está, en cierto modo, "sobrevalorada". "Mejor Nochebuena", coinciden la mayoría de los cuestionados para este reportaje.

"Hay menos gente y la entrada en los locales tiene un precio razonable. No te cobran 50 euros como en Fin de Año", asegura Daniela Otero, de 27 años, que ve en Nochebuena una opción más tranquila y menos masificada.

Óscar Alemán, de 33 años, coincide plenamente y confiesa que ya solo sale en Nochebuena. "En Navidad todo se improvisa", explica. Prefiere esa espontaneidad a tener que planificar con meses de antelación para asegurarse una entrada en algún local la noche del 31.

Aun así, reconoce que la tradición pesa mucho. "La mayoría sigue prefiriendo Fin de Año", afirma. "Mis amigos salen en las dos fechas", ríe. Y es que hay quienes no renuncian a ninguna de las dos noches y viven ambas como citas ineludibles del calendario festivo.

Luis Diz responde

Desde el punto de vista de los locales de ocio nocturno, la cuestión no es tan sencilla. Luis Diz, presidente de Galicia de Noite y gerente de varios locales en A Coruña —entre ellos la discoteca Pelícano—, asegura que no existe una preferencia clara por una fecha u otra. "Depende mucho de en qué día de la semana caiga", señala.

Pero, sobre todo, influye la edad del público. "En Nochebuena viene mucha más gente de veintimuchos y treintaylargos. En Fin de Año, en cambio, solemos recibir a un público más joven", explica.

Eso sí, reconoce que ninguna de estas noches se compara con el volumen de gente que están recibiendo en los días previos. "Estamos llenando mucho más con las cenas de empresa y otros eventos que en una sola noche como Nochebuena o Fin de Año", apunta.

Se cuela el tardeo

Además, las tendencias también están cambiando la forma de salir. Con el auge del tardeo, cada vez son más los que directamente renuncian a trasnochar cualquiera de los dos días. "Tenemos tardeo en Nochebuena y en Navidad", cuenta Diz.

De hecho, el día 25 lo celebran con Mestizo, una fiesta en horario de tarde que ya se ha convertido en todo un clásico de los domingos en el Andén Club.

Esta forma de ocio encaja especialmente bien con quienes buscan un equilibrio entre amigos y familia. Es el caso de Lucas Sobrino, que a sus 31 años reconoce sentirse cada vez más identificado con este plan. "Prefiero quedar por la tarde con mis amigos y luego quedarme con la familia por la noche, tanto en Nochebuena como en Fin de Año", explica.

Aunque admite, entre risas, que no siempre sale según lo previsto. "Alguna vez he llegado algo perjudicado a la cena de tanta cerveza", confiesa.

Una fórmula relativamente nueva para estas fechas que parece estar funcionando, sobre todo si se tiene en cuenta que las previas de Nochebuena y Navidad son cada vez más multitudinarias.

Si antes se limitaban a bares de barrio, ahora también cuentan con opción de discoteca. Habrá que ver cómo responde el público, pero todo apunta a que la forma de salir en Navidad sigue evolucionando.