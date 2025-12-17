Vuelve el Mercado das Nubes a A Coruña: días, horarios, gastronomía, música en directo...

El tradicional Mercado das Nubes de Nadal regresa al mercado de San Agustín, en A Coruña, del 19 al 21 de diciembre. El evento vuelve con el mismo entusiasmo y misma filosofía: ser un mercado urbano donde comprar de forma sostenible, responsable y que busca visibilizar el talento, la creatividad y la diversidad.

Estrella Galicia, Cabreiroá, la Asociación Coruña Cociña y Gadis colaboran en una edición en la que destacan las propuestas de 60 participantes que "le dan una pensada" a su trabajo a través del diseño, la creatividad, la ecología y la proximidad.

Diseño y creación de ropa vintage, fotografía, complementos, joyería, diseño gráfico, ilustración, arte, cosmética natural, decoración, gastronomía gourmet, artesanía infrecuente, organizaciones solidarias… Son muchas las propuestas que se podrán disfrutar este fin de semana en San Agustín.

Una amplia programación

La experiencia Maridajes KmC de Estrella Galicia con productos de la propia plaza San Agustín y preparados por cocineros de a la Asociación Coruña Cociña es otro aliciente para no perderse este evento. La programación es la siguiente:

Sábado 20, desde las 13:00 horas, los callos de Chisco Jiménez de Llano de Culuca

Domingo 21, desde las 13:00 horas, se estrena Koke Trigo de A Espiga, con mejillones en escabeche

No faltará, además, la música en directo. La organización del Mercado das Nubes ha hecho públicos los artistas que actuarán en el espacio, que son los siguientes:

El viernes 19 el primer tardeo con Sophie Simonds

Sábado 20, doble sesión: el vermú corre a cargo de Diana Pombo, desde las 14:00 horas el tardeo es para Javi Regueiro, desde las 19:00 horas

Domingo 21 doble sesión: la sesión vermú que viene de la mano de Erik Lepeich, desde las 14:00 horas tardeo viene con Iván es Juan



Los más pequeños de la casa, además, podrán disfrutar de una zona infantil. Galoha, Art Nouveau, Kukko&Kana, Bo Peixe, Vivali, Carmelamola, Mel Ai Alma, el caricaturista Jorge Blanco, distintas organizaciones sociales, entre otros, estarán en el evento. Un lugar para comprar, tomar algo o pasear durante el fin de semana previo al inicio de las fiestas navideñas.