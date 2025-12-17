Luis Tosar (54), sobre su época con ataques de pánico: "Estaba en Madrid y sentía que me venía abajo"

El gallego Luis Tosar acudió al Late Xou de Marc Giró en RTVE, para presentar su nueva película, Golpes, ya disponible en cines. En su paso por el programa aprovechó para contar varias anécdotas de su vida personal y profesional, así como para hacer varias bromas y desatar las risas del público.

"Un actor como la copa de un pino". Así presentó Marc Giró a Luis Tosar, uno de los actores gallegos más reconocidos a nivel nacional. El presentador, siguiendo el tono habitual del programa, prosiguió: "No hay un macho en España como tú. Galicia calidade", dijo ante un risueño Luis Tosar que se sentaba con ganas en el sillón del Late Xou.

La tercera visita de Tosar al programa

Luis Tosar volvió a sentarse en el sofá de Late Xou, convirtiéndose en el invitado que más veces ha visitado el programa. En esta ocasión, el actor acudió para presentar su nueva película, Golpes, un filme, en palabras del actor, "que tiene tintes de cine quinqui", y que aborda una historia marcada por la violencia y la pérdida.

La película narra la vida de dos hermanos que sufren un trauma devastador tras el asesinato de su padre en la posguerra y entierro en una cuneta. Separados por las circunstancias, uno de ellos acaba convertido en delincuente, mientras que el otro se hace policía (Luis Tosar).

"Llovió prácticamente todos los días del rodaje. No sé si es porque soy gallego o porque buena parte del equipo era gallego", bromeó.

Tras varias anécdotas, juegos y risas, Giró decidió preguntarle sobre su amor a Galicia: "Como buen y orgulloso gallego, tú sufres de morriña", a lo que Tosar respondió: "Ya más de lo que sufro ahora. Ahora menos que antes".

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Tosar relató uno de los episodios más delicados de su vida personal y profesional.

Mientras estaba representando la obra La Cena de los idiotas en el Teatro Infanta Isabel de Madrid allá por el 2001, atravesaba una reciente separación sentimental: "Acababa de separarme de una relación, llevaba como 2 meses separado y me fui a montar esta función", explicó.

A pesar del éxito rotundo de la obra, su estado anímico empeoraba: "Estrenamos la función, un exitazo. Llevamos un mes de funciones y yo cada vez peor, más deprimido. Estaba en Madrid y me estaba viniendo abajo".

La situación desembocó en ataques de pánico. El más grave ocurrió apenas 30 segundos antes de salir a escena. Era domingo y había quedado con una amiga para comer que se volvía a Galicia, algo que en él despertó una sensación de pena.

A menos de 1 minuto de la obra se derrumbó. Dos médicos del público subieron al escenario y decidieron que la mejor opción era llevarlo a urgencias.

Allí, una psiquiatra le dio una pastilla para tranquilizarlo. El diagnóstico quedó reflejado en un informe que Tosar recuerda con humor: "Todo esto se tradujo en un informe que decía 'Tiene morriña'". Una joya, según el actor, que lamenta no haber conservado.