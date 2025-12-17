Éxito en A Coruña del mercadillo solidario de la Fundación Amador de Castro: recaudó 17.220 euros

La Fundación Amador de Castro cerró su mercadillo solidario de Navidad con un rotundo éxito de público. La cita, que tuvo lugar en el Real Club Náutico, logró recaudar 17.220 euros que se destinarán íntegramente a financiar los programas y proyectos sociales de la entidad, que ha organizado para mañana jueves un encuentro literario gratuito con dos escritores.

El mercadillo de la fundación se celebró entre el 10 y el 13 de diciembre con una afluencia constante de público, que no solo se hizo con diferentes artículos sino que también disfrutó de la música en directo en "un ambiente marcado por la cercanía, la generosidad y el compromiso colectivo".

La Fundación Amador de Castro ha agradecido públicamente la implicación de voluntarios, empresas colaboradoras, donantes y visitantes, cuyo respaldo ha sido clave para el éxito del mercadillo y para seguir avanzando en la misión de mejorar la calidad de vida y el acompañamiento de las personas y familias a las que sirve la entidad.

Un encuentro literario

La entidad, por otro lado, celebrará este jueves, 18 de diciembre, un encuentro literario con fines solidarios que reunirá a dos destacados escritores del panorama actual. El acto, que conjuga cultura, compromiso social y participación ciudadana, tendrá lugar a las 19:30 horas en el Espacio Avenida y la asistencia será gratuita, con inscripción previa.

Bajo el lema Dos autores, dos novelas y un gesto de apoyo a la causa social, el encuentro contará con la participación de Joaquín del Palacio y Rodrigo Aguado, quienes presentarán sus respectivas obras: Todo puede empeorar, novela galardonada con el Premio San Rafaguillo 2024, y Planeta: El Vínculo, recientemente destacada en el suplemento cultural de La Razón.

Ambos autores dialogarán entre sí y con el público en un formato cercano y participativo, abordando cuestiones universales como la condición humana, el paso del tiempo, la incertidumbre y la esperanza.

El carácter solidario del evento viene reforzado por el compromiso expreso de los escritores y de sus editoriales, que han decidido donar un porcentaje de la venta de los libros a la Fundación Amador de Castro, contribuyendo así de manera directa al desarrollo de sus programas sociales dirigidos a crear oportunidades para personas con discapacidad intelectual y apoyar a personas diagnosticadas de Alzheimer y a sus familias.