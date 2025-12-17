El EMHU 2026 traerá a A Coruña a Eva Soriano, Galder Varas y Victoria Martín: cómo comprar entradas

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) celebrará el próximo año una nueva edición en A Coruña para la que acaba de presentar a sus primeros cabezas de cartel. Entre los nombres anunciados están Álex Clavero, Bárbara Grandío, Carolina Iglesias, Daniele Finzi Pasca, David Cepo, Galder Varas, Eva Hache, Eva Soriano, JJ Vaquero, Luis Piedrahita, La Forte, Miguel Lago, Nanutria, Omayra Cazorla, Rober Bodegas, Roberto Vilar, Victoria Martín, Wilbur y Yunez Chaib. Los shows se extenderán del 23 de abril al 3 de mayo.

La cita, que se celebra en A Coruña desde hace cinco años, acogerá el regreso del programa Estirando el chicle a la ciudad con el estreno en Galicia de El show de Mentira y Traición. Otros grandes estrenos para la comunidad serán el de Omayra Cazorla con Disparate, La Forte con Estoy como nunca, Yunez Chaib con En directo y Finzi Pasca con Ícaro.

La ciudad también celebrará las primeras actuaciones de cuatro nuevas propuestas: Contra todo pronóstico de Bárbara Grandío, CASO de Rober Bodegas, Pintando a mona xuntos de Miguel Lago y Roberto Vilar y una nueva gala de Chisteria Colectiva, un homenaje al chiste en el que participarán Arantxa Treus, David Amor, Jazmín Abuín, Jesús El Negro, Miguel Miguel, Xosé A. Touriñán, Álex Clavero, JJ Vaquero y Luis Piedrahita.

El EMHU contará además en su programación con el estreno en España de la propuesta de stand up del venezolano Nanutria. No faltarán espectáculos como Corta el Cable Rojo o Piensa en Wibur.

También regresan citas ya clásicas como Humoris Causa, que reunirá por primera vez sobre un escenario a Álex Clavero, David Cepo, Galder Varas y Eva Soriano; y Fantastic Colofon para poner el broche final con Eva Hache, JJ Vaquero y Luis Piedrahita.

En total serán once días continuados de espectáculos y shows de humor que también se extenderán por las calles de A Coruña.

Las entradas, a la venta mañana jueves

Las entradas saldrán a la venta este jueves, 18 de diciembre, a las 12:00 horas en las webs ataquilla.com y emhu.es. Habrá cuatro abonos a elegir: