Divertidos planes en A Coruña para pasárselo en grande con niños esta Navidad 2025

Estos son todos los planes que puedes hacer con niños estas Navidades 2025 en A Coruña

Unos de los grandes protagonistas de las festividades de Navidad son los niños y niñas, quienes podrán disfrutar de un largo descanso de las clases. Será una época para disfrutar en familia de la ilusión de estas fechas, que traerán consigo mucho más que regalos y cenas.

Por ello, en Quincemil os proponemos una serie de planes y actividades para hacer en compañía de los más pequeños de la familia, para que así no se aburran en ningún momento.

Pistas de hielo

Una imagen de la pista de hielo. Quincemil.

Un plan ideal para disfrutar con toda la familia durante estas Navidades es una jornada de patinaje sobre hielo. Da igual que seas un novato o un experto, pues las pistas de hielo están abiertas para todo tipo de público.

En la ciudad herculina tenemos dos opciones diferentes:

Por un lado, tenemos la pista de hielo cubierta del Muelle Calvo Sotelo. Durante las mañanas estará reservada a los centros escolares y por la tarde, los fines de semana y festivos estará abierta para el público general.

Todos los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

El precio por una sesión de 30 minutos es de 9,90 euros. Existe la posibilidad de reservar un andador o de adquirir guantes, que elevará el precio a 2 euros por producto.

Se recomienda acudir al recinto con 10 minutos de antelación para así evitar aglomeraciones.

Por otro lado, tenemos la pista de hielo natural cubierta en la Pista Polideportiva de Perillo (Oleiros). El recinto estará abierto de lunes a jueves de 16:45 a 21:30 horas, los viernes de 16:00 a 23:30 horas y los fines de semana y festivos de 11:00 a 23:00 horas.

Todos los horarios se pueden consultar en el siguiente enlace.

El precio cada sesión de media hora es de 6 euros. El uso de guantes en el recinto es obligatorio, por lo que se recomienda venir preparado de casa.

Pop up Navideña de Zara

Así es por dentro la pop up navideña de Zara Inditex

Un año más, la tienda de Zara de la calle Compostela estrena su pop up navideña con grandes novedades que ya han conseguido batir récords de asistencia con grandes colas y demanda para disfrutar de este espacio tan mágico.

Y en esta quinta edición, los más pequeños de la familia también podrán disfrutar de actividades hechas exclusivamente para ellos, como las sesiones de cuentacuentos que tendrán lugar a lo largo de todo el mes de diciembre.

Tendrán lugar todos los días de 12:15 a 16:00 horas a excepción de fines de semana, festivos y el período de vacaciones escolares, que serán de 11:00 a 16:00 horas.

Nada más entrar en el local, los visitantes serán recibidos por un gran árbol de 5 metros. Detrás de este hay un espacio donde los niños podrán dejar volar su imaginación para escribir sus cartas de deseos para Papá Noel y los Reyes Magos.

También podrán disfrutar del espacio de la jaima, donde habrá disponibles diferentes casas de muñecas y un piano para jugar y tocar.

Y para finalizar este recorrido con un toque de lo más dulce, se podrá disfrutar de una taza de chocolate caliente y churros de turrón en la cafetería que se ha instalado en colaboración con Siboney.

Atracciones de los jardines de Méndez Núñez

Un tren recorrerá los jardines de Méndez Núñez de A Coruña estas navidades Quincemil

Los jardines de Méndez Núñez ofrecen, un año más, un mágico espacio navideño lleno de adornos y atracciones para los más pequeños de la familia.

Toda la zona de los jardines estará ambientada con esculturas y photocalls luminosos, ideales para sacarse fotos con toda la familia y tener un recuerdo inolvidable de estas Navidades del 2025.

Sin embargo, el plato fuerte de esta zona son las divertidas atracciones infantiles. Este año habrá camas elásticas, coches de choque, saltadores de tirantes y globos giratorios.

Además, han vuelto las dos atracciones estrella: el tiovivo y el tren navideño, que tras su notada ausencia el año pasado hará un recorrido por parte de los jardines.

Actividades y talleres de la Casa de los Juguetes

Instante de la visita. Concello de A Coruña.

El espacio conocido como la Casa de los Juguetes, ubicado en la OMIC (Costa da Palloza, 8) abre sus puertas un año más para celebrar estas Navidades de manera solidaria y enfocada a los más pequeños de la familia.

La donación de juguetes estará abierta hasta el 31 de este mes. Esta iniciativa, centrada en familias y particulares, pretende hacer que estas fechas sean igual de mágicas para todos los niños.

Los horarios para la donación de juguetes son de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas; los sábados de 11:00 a 14:00 horas; y aperturas especiales el 24 y 31 de diciembre, que será de 11:00 a 14:00 horas.

Otra de las iniciativas de estas Navidades en la Casa de los Juguetes son los diferentes talleres gratuitos que se celebrarán en el espacio. Ya han iniciado este mes y se extenderán hasta el 3 de enero.

Estas actividades están dedicadas a los niños de edades entre los 4 y 10 años. Se dividen entre talleres de manualidades y reciclaje (postales de Navidad, adornos sostenibles o cápsulas de nieve) y lúdicos (cuentacuentos, bingo de Navidad o escape rooms).

Las inscripciones a estos talleres tan solo se pueden hacer de manera presencial 15 minutos antes del inicio. La disponibilidad de cada una de estas actividades se puede consultar en el siguiente enlace.

Winter Circus en O Burgo

Winter Park en Culleredo. Concello de Culleredo

Uno de los mejores espectáculos de la Navidad regresa a Culleredo (O Burgo) este año: Winter Circus, que estará abierto al público hasta el 11 de enero de 2026 en una gran carpa circense instalada en el Paseo Marítimo de O Burgo.

En esta nueva edición, Winter Circus presenta su espectáculo Tradition. Se homenajeará al circo tradicional con una historia cargada de emociones y llena de magia.

La historia se centra en dos amigos: Kevin, nieto de un gran payaso de circo, y Diego, un muchacho cuyo mayor sueño es convertirse en el payaso más reconocido del mundo. El público seguirá el mágico viaje de los dos protagonistas.

El espectáculo Tradition cuenta con una ambiciosa producción en la que participan equilibristas, payasos, trapecistas, malabares, monociclos, aerial straps... ¡Y trucos que dejarán a toda la familia boquiabierta!

Las entradas están a la venta desde 10,50 euros en ticketrona.com. Los horarios de las funciones se pueden consultar en la misma página de venta.

Paseo por las luces de Navidad

Así son las luces de Navidad 2025 de A Coruña

Un posible plan gratuito que hacer con niños, si el tiempo lo permite, es dar un paseo por las calles más emblemáticas de la ciudad de cristal para así poder disfrutar de las luces navideñas que las adornan.

En Quincemil hemos hecho una breve guía de los puntos clave de la iluminación de Navidad:

La Bola gigante y el árbol de Navidad - La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías

- La zona de La Marina presenta, un año más, su bola gigante, un punto clave de la iluminación navideña. En esta ocasión, con motivo de las obras de Cantones, el gran árbol luminoso se trasladará a esta misma zona, justo frente a las galerías Los techos de luces de la calle Real y la plaza de Azcárraga

de la Las luces de Navidad en Os Mallos - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente

en - Se concentran especialmente en Campo da Leña y la plaza de San Vicente Los tendidos de luz en forma de paraguas - Se reparten entre la p laza Elíptica, Juana de Vega, plaza de Vigo, glorieta de América, Tolerancia y la ronda de Nelle

- Se reparten entre la p Los tres Reyes Magos en barco de la entrada de Alfonso Molina

La iluminación de la fuente de Cuatro Caminos - En esta ocasión, la emblemática fuente de Cuatro Caminos será iluminada con un paraguas de luces de blancas y azules, homenajeando las victorias del Dépor

A todas estas estructuras luminosas se suman las luces que serán colgadas a lo largo de las calles coruñesas y que, además, se extenderán hasta los diferentes barrios que rodean el centro herculino.

Visitas de Papá Noel y los Reyes Magos

Papa Noel en Marineda City

Los grandes protagonistas de la Navidad son, sin duda alguna, Papá Noel y los tres Reyes Magos, conocidos por ser unas figuras que llenan de ilusión a los más pequeños de la familia y protagonizan dos de las noches más mágicas de estas festividades.

Pero los preparativos se empiezan a hacer mucho antes de las noches señaladas. A fin de cuentas, los niños tienen que pensar en qué incluir en sus cartas de deseos antes de enviarlas al correo especial de Papá Noel y los Reyes Magos.

Y, como cada año, también existe la posibilidad de hablar en persona con cualquiera de estos cuatro mágicos personajes, ya que nunca se olvidan de hacer un hueco en sus apretadas agendas para visitar diferentes ubicaciones de la ciudad y darles una gran sorpresa a todos los niños.

Estas son las fechas y ubicaciones que Papá Noel visitará antes de montarse en su mágico trineo y empezar a repartir regalos por todo el mundo:

Centros cívicos

Sábado, 20 de diciembre 10:30 horas - Centro cívico de Feáns 11:00 horas - Castro de Elviña y Artesanos

Domingo, 21 de diciembre 16:00 horas - Centro cívico Pescadores 17:00 horas - Centro cívico A Silva y Birloque

Lunes, 22 de diciembre 10:00 horas - Centro cívico Santa Lucía 11:00 horas - Centro cívico Sagrada Familia



Marineda City

Del 19 al 23 de diciembre - De 17:00 a 21:00 horas

24 de diciembre - De 16:30 a 19:30 horas

Cuatro Caminos

19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre - De 17:00 a 20:00 horas

24 de diciembre - De 11:00 a 14:00 horas

Los Rosales

Del 13 al 24 de diciembre - De 17:30 a 19:30 horas

The Style Outlets

20 y 21 de diciembre - De 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas

Y estas son las fechas y ubicaciones que los tres Reyes Magos visitarán antes de volver a subirse en sus camellos para seguir repartiendo ilusión por el mundo:

Centros Cívicos

Viernes, 2 de enero 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita - De 16:30 horas - Centro cívico Os Rosales 17:00 horas - Bibliotecas Ágora, Fórum Metropolitano, Durán Loriga, Sagrada Familia y Monte Alto 17:30 horas - Centro cívico Novoboandanza

Sábado, 3 de enero De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Os Mallos 17:00 horas - Asociaciones vecinales O Ventorrillo, A Zapateira, Durmideiras y Bens 18:30 horas - Centro cívico Novo Mesoiro

Domingo, 4 de enero De 11:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 21:00 horas - Palacio Municipal de María Pita 16:30 horas - Centro cívico Cidade Vella 17:00 horas - Asociaciones vecinales Nostián, Barrio das Flores y Mesoiro y Vío 17:30 horas - Centro cívico San Pedro de Visma



Marineda City

2, 3 y 4 de enero - De 17:00 a 21:00 horas

Cuatro Caminos

2, 3 y 4 de enero - De 17:00 a 20:00 horas

Los Rosales

2, 3 y 4 de enero - De 17:30 a 19:30 horas

Galicia Magic Fest

Uno de los mayores festivales de magia e ilusionismo internacionales llega a la ciudad herculina este diciembre

El sábado 27 y el domingo 28 llega al Teatro Colón la 11.ª edición de Galicia Magic Fest, una cita para que toda la familia disfrute de los mejores espectáculos de magia e ilusionismo del mundo.

Las estrellas de esta edición son, una vez más, reconocidas personalidades dentro del mundo de la magia e ilusionismo:

Juliana Chen (Canadá/China), la Reina de la magia mundial

(Canadá/China), la Reina de la magia mundial Stuart MacDonald (Estados Unidos), el Genio cómico

(Estados Unidos), el Genio cómico Mirko Callaci (Argentina), el Maestro de la magia universal

(Argentina), el Maestro de la magia universal Magus Utopia (Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único

(Países Bajos), la revolución de las grandes ilusiones y un espectáculo visual único Pedro Volta (España), el anfitrión de lujo y alma del festival con su carisma y magia en escena

Las entradas se pueden conseguir desde 19,60 euros en Ataquilla.com

Belenes de Navidad

El Belén más grande y detallado de A Coruña: un año y medio trabajando para dar vida a sus 500 figuras

Los Belenes son unas de las exposiciones más representativas de la temporada de Navidad. Cada uno de ellos tiene una personalidad diferente, reflejada en sus figuras, los detalles de la maqueta, la iluminación y mucho más.

Es un plan asequible y divertido en el que los más pequeños de la familia podrán disfrutar de estos nacimientos construidos con tanto cariño y dedicación.

En Quincemil hemos hecho una lista de los Belenes más relevantes que se pueden visitar en A Coruña:

Belén de Santa Cruz de Liáns (Oleiros) - Es el nacimiento más grande y detallado de A Coruña. Cuenta con más de 500 personajes en su maqueta. Para visitarlo es obligatorio reservar.

Es el nacimiento más grande y detallado de A Coruña. Cuenta con más de 500 personajes en su maqueta. Para visitarlo es obligatorio reservar. Belén Municipal del Ayuntamiento - Este año tiene como gran novedad una figura del cantante Xoel López. Se podrá visitar de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Las excepciones son el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que abrirá por la mañana; y el 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, que abrirá solo por la tarde.

Belén de la Grande Obra de Atocha - Se trata de la réplica de un mapa de Jerusalén con más de 150 figuras.

Belén en el Acuartelamiento de Atocha - Un nacimiento artesanal, hecho con materiales reciclados, en el que se han colocado más de 300 piezas. Está abierto de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

Cabalgata de Reyes Magos

Imagen de archivo Cabalgata de Reyes Shutterstock

El último gran evento de la Navidad es, sin duda alguna, la Cabalgata de la víspera del Día de los Reyes Magos, que ya anticipa la ilusión de esta noche tan mágica.

Es una jornada en la que los más pequeños de la familia podrán disfrutar de caramelos, música e impresionantes carrozas que recorrerán toda la ciudad herculina.

Todavía no se conocen todos los detalles de la edición 2026, pero se sabe que tendrá una temática de astronomía. El resto de información será revelada a lo largo del mes.

Espectáculos infantiles en A Coruña

El espectáculo infantil 'El show de Bluey' se estrenará este mes de diciembre en la ciudad herculina

Unos planes que no fallarán estas Navidades, independientemente de lo que llueva o el frío que haga, son los espectáculos infantiles que han sido programados a lo largo de todo el mes en diferentes salas y teatros de la ciudad herculina.

La amplia selección de este año promete ofrecer a su público unas jornadas llenas de ilusión que, muy probablemente, termine llenando de espíritu navideño hasta a los más adultos.

En Quincemil hemos hecho una guía de los espectáculos más relevantes de estas festividades: