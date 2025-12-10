Diego González Rivas, 51 años, opera desde Somalia: "Es bastante peligroso. Hay muchos atentados"

Una vez más, Diego González Rivas, el cirujano favorito de La Revuelta, ha vuelto a conectar con el programa para mostrar la intensidad de su trabajo alrededor del mundo. En esta ocasión, la conexión se produjo desde Mogadiscio (Somalia), donde ya iba por la tercera operación del día.

Desde el Somalia Türkiye Hospital, González Rivas aprovechó la conexión para volver a hablar de sus avances y su trabajo. También presentó a algunos compañeros de quirófano y enseñó algunas imágenes de su labor para que los espectadores pudiéramos conocer de cerca el tipo de intervenciones que realiza.

Conexión Somalia - España

Durante la conexión especial para La Revuelta, David Broncano conversa con Diego González Rivas, que se encuentra operando en Mogadiscio (Somalia). Desde el comienzo, el cirujano describe la crudeza del lugar en el que se encuentra y el reto médico al que se enfrentaba él y su equipo: ya iban por la tercera operación del día, en la que debían extirpar un tumor de gran tamaño.

Diego te hace una conexión desde un quirófano con la tranquilidad de ser el número uno #LaRevuelta @dgonzalezrivas pic.twitter.com/gW9dnT55NU — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 9, 2025

El cirujano señala sin rodeos la situación del país: "Es bastante peligroso este país. El hotel donde estamos está bunkerizado. Tiene 4 o 5 muros de separación porque hay muchísimos atentados", apunta.

"¿Pueden atentar contra el hospital?" le pregunta Broncano. Diego le responde: "El hospital es un sitio diana. De hecho, para llegar hay un montón de gente armada. Hacen un montón de controles... Es peligroso, la verdad".

Broncano reacciona con sorpresa a las palabras de González Rivas, mientras este le muestra el interior del quirófano, donde improvisan como pueden: dentro tienen un calefactor al carecer de calefacción. Aparece también un compañero de quirófano, con quien Broncano intercambia unas palabras, y Rubén, un youtuber que se encarga de documentar todo el proceso. "Lo tenéis que llevar al programa, es un crack", afirma el cirujano.

Diego presenta a un paciente recién intervenido: "Lo hemos operado hace 4 horas", del mismo problema que tuvo Broncano en su día (sudor en las manos). Grison, como es habitual, no dudó en hacer una de sus bromas: "En Somalia con 50 grados es normal que te suden las manos".

Finalmente, la conexión terminó para que el cirujano pudiese volver a su operación y seguir haciendo su gran trabajo: salvar vidas.