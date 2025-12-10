A Coruña acoge un mercadillo solidario de Navidad este fin de semana con sorteos y música en directo

La Fundación Amador de Castro celebra desde mañana jueves y hasta el próximo sábado la segunda edición de su Mercadillo Solidario de Navidad. El escenario de esta cita será el Real Club Náutico de A Coruña, que abrirá sus puertas entre las 12:00 hasta las 20:30 horas con una propuesta pensada para disfrutar en familia y colaborar con una causa solidaria.

El mercadillo ofrecerá una amplia variedad de artículos navideños, decoración, moda, complementos, regalos especiales y productos donados por empresas y particulares que se han querido sumar, un año más, al compromiso social de la Fundación.

La entrada contará con un donativo simbólico de 1 euro, destinado íntegramente a los programas que la entidad desarrolla para crear oportunidades para personas con discapacidad intelectual y apoyar a las personas diagnosticadas con Alzheimer y a sus familias.

"Queremos invitar a toda la ciudadanía a visitar el mercadillo y a participar en este encuentro solidario. Cada compra, cada visita y cada gesto contribuye directamente a acompañar y ofrecer nuevas oportunidades a las personas a las que dedicamos nuestro trabajo", señalan fuentes de la Fundación Amador de Castro.

Música en directo durante las tres jornadas

La programación del Mercadillo Solidario de Navidad incluirá cada día actuaciones en directo, que pondrán banda sonora al espíritu solidario del evento:

Jueves 11: Luis Tocar (Luisete de la Calzada), Gonzalo Varela (Gonzalito.com) y Abelito ( la faneca de Vilaboa) — 18:00 horas

Viernes 12: Nunzia — 18:00 horas

Sábado 13: El Corta — 13:00 horas

El mercadillo contará con sorteos y pujas solidarias gracias a la colaboración desinteresada de numerosas marcas locales y profesionales que, un año más, han querido apoyar a la Fundación.

La lista de colaboradores del evento está llena de empresas, entidades y profesionales que han vuelto a mostrar su vocación solidaria: Bocatín, Mesón de Herves, Casa Ponte, Tarugo, Estrella Galicia, Nado, El Madrileño, Ricardo, Comarea, Fire Capitano, O Cabo, El Pulpo, Five, Sicilia in Boca, El Olivo,Five, Amaranto, Graciela Morales, Pepiño (Pazo de Santa Cruz), Arte en la Mesa, Gotas de Lluvia, Pie de Poulet, Etiem, Alas de Luz, Prómine, Cerocuatro, Fanny Mondelo, ElsuKy accesorios, R.C., Niuno, Farmacia POCOMACO, la Dehesa, Ahinoa Mallo, Farmacia Rascon, Hi,Grupo 4S, farmacia Tuñas, Deportivo de La Coruña, Héctor Francés y Mukta Yoga.