Confirmado: un Belén gigante de Playmobil único en Galicia se inaugura muy cerca de A Coruña este día de diciembre

El área de A Coruña se prepara para uno de los eventos más esperados de la temporada: la inauguración del Belén gigante de Playmobil, único en Galicia y ya consolidado como una de las citas más destacadas de la comarca. El municipio de Bergondo acogerá este impresionante espacio de más de 30 metros cuadrados.

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, será la encargada de inaugurar el Belén el próximo 18 de diciembre. La instalación, organizada por Genesal Energy, busca fusionar el espíritu navideño con la cultura pop, recreando la ciudad imaginaria de Brigantio (A Coruña) y ofreciendo a los visitantes una experiencia navideña única y original.

El Belén gigante de Playmobil en el polígono de Bergondo

Bergondo ultima los últimos detalles para ofrecer uno de los eventos más esperados de la Navidad: el Belén gigante de Playmobil, una instalación de más de 30 metros cuadrados organizada por Genesal Energy.

El Belén está elaborado íntegramente con figuras de Playmobil, incluyendo piezas exclusivas, ediciones limitadas y colecciones poco habituales que recrean con detalle rincones emblemáticos de A Coruña.

Como hilo conductor de la propuesta, Astérix y Obélix, quienes en sus aventuras por Egipto abren accidentalmente una puerta dimensional que provoca la llegada de cientos de personajes de la cultura popular a la ciudad imaginaria de Brigantio. Entre ellos se encuentran desde figuras históricas locales como María Pita hasta personajes de ficción como Mister Spock.

La alcaldesa de Bergondo inaugurará oficialmente el Belén el próximo 18 de diciembre. Estará acompañada por representantes de Genesal Energy y de la Fundación Genesal, quienes ofrecerán visitas guiadas para mostrar cada detalle de la instalación.

El programa navideño incluye actividades para todos los públicos, con el objetivo de que nadie se quede sin disfrutar de este evento. Este es el programa de actividades:

18 de diciembre a las 11:00 horas: inauguración del tradicional Belén, en compañía de Alejandra Pérez, alcaldesa de Bergondo

21 de diciembre: evento interno + Visita de Papá Noel, chocolatada y recorrido por el poblado navideño

22 de diciembre en adelante: visitas guiadas al Belén para escolares y público en general con cita previa

Si quieres asistir a este gran Belén para vivir la experiencia Playmobil al máximo, debes confirmar asistencia a través de este link. Recuerda, la inauguración es el 18 de diciembre a las 11:00 horas en el Polígono industrial de Bergondo, calle Parroquia de Rois, nave B40.