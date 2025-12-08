Llega a A Coruña un exclusivo mercado de Navidad con joyas y perfumes: disponible 2 días de diciembre

Imagen de algunos de los objetos que estarán disponibles en el mercadillo Cedida

El fin de semana del 20 y 21 de diciembre el Hotel Exe de Cuatro Caminos en A Coruña se convertirá en un mercadillo navideño. Bajo el nombre de 'Mi Mercado', la artesana Alicia González organiza por primera vez esta iniciativa con 16 negocios locales y del resto de la comunidad implicados.

Alicia explica a Quincemil que la idea nació de su deseo de crear un espacio accesible para cualquier artesano sin "cobrar auténticas burradas por exponer" y que donde el público pueda disfrutar de productos hechos a mano.

Tras casi tres décadas en el oficio y de haber participado en mercados en Madrid y en otras ciudades, buscaba un evento que pusiese en valor el trabajo artesanal, sin reventas de productos fabricados en serie: "Quiero que se reconozca nuestro trabajo".

'Mi mercado' abrirá sus puertas durante dos jornadas en horario de 11:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:00 horas, aunque el domingo cerrará sus puertas a las 20:00. Además, las jornadas estarán cargadas de sorpresas: talleres de juegos infantiles y ambos días contarán con la visita de Papá Noel a las 18:00 horas.

Y su organizadora asegura que el espacio estará cargado de espíritu navideño: "Habrá decoración y sonarán villancicos de música ambiente".

¿Qué artesanos participarán?

'Mi mercado' contará con la participación de una quincena de artesanos. La lista completa es la siguiente:

Double G Colecciones (joyería)

O Xardín das Bolboretas (textil: neceseres, bolsas, fundas de libros...)

Dulce Manuela Coruña (dulces, turrones y postres navideños)

Ariana Palomo (soluciones farmacéuticas)

Braika ilustraciones

Descalciña pola area (joyas artesanales)

Crecer Creando (juegos matemáticos para niños)

Versus Handmade (arte textil pintada a mano)

Esteiro Con Xeito (bisutería)

My Mini Books (mini libros)

Zen Tolas (bisutería sostenible)

Te Cielo Handmade (textil: neceseres, bolsas, fundas de libros...)

Cousas de Cans (alimentación canina)

Candeiriñas (velas aromáticas de soja)

Eva Riveiros (ilustraciones y diseño gráfico)

Tamago (café de especialidad)

Algunos de los objetos exclusivos que se podrán adquirir en el mercadillo serán: uvas de Fin de Año para perros, ilustraciones personalizadas convertidas en colgantes, un collar magnético convertible en pulsera y juegos de mesa matemáticos para todas las edades.

Desde la organización invitan a disfrutar de este evento pensado para celebrar la creatividad local, apoyar a los artesanos y vivir la Navidad de manera cálida y especial.