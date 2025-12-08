Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, lunes 8 de diciembre, por la Navidad 2025

Este lunes, 8 de diciembre, la capital gallega acogerá diversos planes, para todos los públicos, dentro de su programación de Navidad 2025. Y es que pese a que es festivo, son muchas las actividades que podrán disfrutarse en Santiago de Compostela.

La jornada se centrará tanto en la Carpa Roxa, de la Praza Roxa, como en el Espacio infantil del Mercado de Nadal, con iniciativas para los más pequeños de la casa.

Luces de Navidad

Para los que no quieren pasar el día festivo en casa, un buen plan es estirar las piernas mientras paseas mirando las luces de Navidad de Santiago de Compostela. Aquí resumimos algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad que no te puedes perder:

Praza do Obradoiro: el corazón de la iluminación compostelana. Allí, podrás contemplar el árbol de 20 metros integrado en un parque en el que podrán jugar los más pequeños. También cuenta con el espectáculo de iluminación en la fachada del Pazo de Raxoi

Praza do Toural y Cervantes: un paraguas de guirnaldas está instalado en cada una de las fuentes de estas plazas emblemáticas del casco histórico compostelano.

Alameda: el parque de la Alameda de Santiago brilla más que nunca con la iluminación navideña.

Praza da Quintana: Una de las paredes de la emblemática plaza está iluminada con luz propia, brillando, aún más, estas Navidades.

Mercado de Nadal

Durante este lunes podrás seguir disfrutando del Mercado de Nadal localizado en rúa Carreira do Conde con decenas de puestos de artesanía, joyería, decoración, ilustración o productos gourmet venidos de todos los puntos de Galicia.

Talleres Infantiles

La Carpa Roxa acogerá, desde las 12:00 hasta las 14:00 horas, el taller Adorno de madeira de la mano de la mano de Faiado de Nim, las familias podrán crear sus adornos de Navidad hasta final de existencias.

Por su parte, el Espacio infantil del Mercado de Nadal tendrá, durante el día de hoy, una ración doble de actividades.

La primera será a las 12:00 horas con el taller Bastón de Nadal. A las 18:00 horas será el turno de Unha bóla diferente. Las actividades, gratuitas, están dirigidas a menores de 4 años con acompañamiento de una persona adulta.