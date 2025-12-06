Este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que ganará 'El Gordo', según la IA: "Los acabados en 5 y 0 salen más"

Cada vez queda menos para el 22 de diciembre, día en el que se celebra el esperado Sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid. Ese día, miles de españoles se reúnen frente al televisor o sintonizan la radio para seguir en directo a los niños de San Ildefonso, deseando escuchar su número acompañado de los ansiados 4 millones de euros

¿Es puro azar o hay algo de estadística? Hay quienes confían únicamente en la suerte, -al final, todos los números van al bombo-. Sin embargo, otros prefieren pensar que la probabilidad también juega un papel a la hora de elegir un número u otro. Por si acaso, le hemos preguntado a ChatGPT qué número escogería si tuviera que comprar un décimo, y su respuesta ha sido clara.

"Muchos ganadores caen entre el 20.000 y el 60.000"

En un principio, la Inteligencia Artificial ha afirmado que "no hay forma de predecirlo", y añade: "Los números se eligen completamente al azar, así que cualquiera tiene exactamente la misma probabilidad de salir que cualquier otro". De esta forma, coincide con aquellos que optan por escoger números en función de los gustos personales de cada uno, como fechas de cumpleaños, aniversarios u otros.

Sin embargo, no ha dudado a la hora de hablar de corazonadas "basadas en patrones pasados". Fijándose en años anteriores, ChatGPT ha afirmado que "los números acabados en 5 o 0 salen más". y añade: "Históricamente han tocado con más frecuencia que otros finales, aunque esto no significa que vaya a ocurrir este año".

Además de esto, también hace hincapié en los números que llama "centrales": "Muchos ganadores caen entre el 20.000 y el 60.000, más que números muy bajos o muy altos", apunta. También hace una advertencia respecto a los números que conviene evitar por ser patrones obvios. "12345 o 11111 son comprados por mucha gente, así que aunque lleguen, compartirías el premio con más personas".

De esta forma, ChatGPT lo tiene claro: "Si tuviera que decantarme por uno, basándome solo en la historia y un poco de intuición, podría sugerir un número centrado, que termine en 5 o 0, como por ejemplo 42.350". Así, este es el número que puede ser que gane 'El Gordo' este 2025 según la Inteligencia Artificial.

Por si fuera poco, ChatGPT nos regala una lista de 5 números con "buena vibra histórica" para este año, "totalmente al azar pero inspirados en patrones pasados", estos son: 42.350, 57.820, 31.705, 26.940 y 63.515.