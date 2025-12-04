Los planes que puedes hacer en A Coruña este fin de semana para iniciar diciembre por todo lo alto

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para iniciar diciembre por todo lo alto

El mes de diciembre entra en A Coruña presentando un concierto inédito del gran Xoel López, que estará seguido de una íntima cita musical con la artista del fado portugués Mariza.

A lo largo del fin de semana también podremos disfrutar de la edición 2025 de la Fanzine Fest, la feria de dulces artesanales ExpoConvento y grandes fiestas en la sala Pelícano, como Modo Perreo o la penúltima Wake Up! Party de este año.

Conciertos del fin de semana

Iniciamos el fin de semana con el concierto más destacado: Xoel López Quincemil.

El primer fin de semana del mes de diciembre se estrena con el regreso de Xoel López a los escenarios herculinos. Asimismo, también recibiremos a otros destacados grupos y artistas como Mariza o Javier Andreu de La Frontera.

El jueves 4 vuelve a su ciudad natal Xoel López para subirse al escenario del Palacio de la Ópera a las 20:30 horas como parte del ciclo de espectáculos A Coruña Live XPerience. Podremos disfrutar de la presentación en vivo del último álbum de Xoel López: Caldo Espírito (2025), una obra musical compleja e intimista que deja en claro su madurez musical.

El jueves 4 tendremos otra gran cita musical para los amantes del pop-rock español de los 80, pues llega Javier Andreu de La Frontera a las 21:00 horas para celebrar por todo lo alto el 26.º aniversario de la sala Mardi Gras. Presentará su disco inédito Veinte años y un día, que reúne 20 de sus mayores éxitos.

El domingo 7 a las 21:00 horas se presentará Mariza en el Palacio de la Ópera para celebrar sus 20 años de trayectoria musical. Su repertorio de fado, que fusiona el sonido clásico y contemporáneo, ha enamorado a diferentes oyentes a lo largo del mundo. Forma parte del ciclo Intermodal.

El domingo 7 a las 21:00 horas en la sala Mardi Gras cerramos el primer fin de semana del mes por todo lo alto con un concierto de The Molotovs, una de las bandas de Reino Unido más destacadas del panorama musical, quienes han compartido escenario con The Sex Pistols, Blondie y Green Day, entre otros.

Otros conciertos relevantes de este fin de semana serán el que darán, por un lado, los grupos Leria y Mallo en la sala Garufa (viernes 5) y, por otro lado, Bestas y Low Gain en la sala Mardi Gras (sábado 6).

Exposición Wonderland de Annie Leibovitz de la Fundación Marta Ortega Pérez

Annie Leibovitz, 'Self portrait', 2017. Foto: Annie Leibovitz

La Fundación MOP presentó el pasado 21 de noviembre su nueva exposición, Wonderland, que se podrá visitar en el Muelle de Batería hasta el viernes 1 de mayo de 2026.

La exposición bautizada como Wonderland se centra alrededor de la figura de Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más importantes de nuestra época. Es la primera exposición del Muelle de Batería que pone el foco exclusivamente en una mujer.

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido por su trayectoria personal, desde su primera sesión con los Rolling Stones en 1975 hasta su introducción en el mundo de la moda, que la llevó a fotografiar a grandes estrellas de Hollywood como Penélope Cruz o Rihanna.

La muestra es de acceso gratuito y se podrá visitar cualquier día de la semana. Sus horarios son:

Lunes a jueves - De 10:00 a 20:00 horas

- De 10:00 a 20:00 horas Viernes - De 10:00 a 21:00 horas

- De 10:00 a 21:00 horas Sábados y domingos - De 11:00 a 21:00 horas

Partidos del fin de semana

El Dépor blinda Riazor @RCDeportivo

El mes de diciembre se estrena con un fin de semana de color blanco y azul, pues estos días jugarán en la ciudad herculina tanto el Dépor Abanca como el Real Club Deportivo.

Por un lado, el sábado 6 a las 12:00 horas el Estadio de Riazor acogerá un nuevo partido de la liga femenina entre el Dépor Abanca y el Granada C.F.

Por otro lado, el domingo 7 a las 18:30 horas será el turno de acudir al Estadio de Riazor para animar al R.C. Deportivo, que en esta nueva jornada se enfrentará al C.D. Castellón.

Proyecciones del fin de semana

Un fotograma de la película de Kiyoshi Kurokawa 'License to Live'

Durante este fin de semana estrenaremos nuevos ciclos de proyecciones cinematográficas.

Por un lado, el CGAI inicia el mes continuando con el ciclo de proyecciones del cineasta japonés Kiyoshi Kurosawa, que se extenderá hasta el 20 de diciembre. También dará inicio el ciclo de cortometrajes que se despiden del proyecto de cine gallego A Cuarta Parede, que ha estado quince años en activo.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 4 a las 20:30 horas - Vikingland de Xurxo Chirro

a las 20:30 horas - de Xurxo Chirro Viernes 5 a las 18:00 horas - As tres outras vidas de María Santiso Roberto de Alvite

a las 18:00 horas - de Alvite Viernes 5 las 20:30 horas - License to Live de Kiyoshi Kurosawa

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Nobody against Putin de David Borenstein - Jueves 4 a las 20:00 horas

Luces de Navidad en el centro de A Coruña

Así son las luces de Navidad 2025 de A Coruña

Desde el pasado 28 de noviembre, las luces de Navidad, inauguradas por el ex-futbolista del Deportivo Bebeto, alumbrarán cada rincón de la ciudad herculina.

Uno de los mejores planes de esta época del año son los paseos nocturnos por el centro de A Coruña para admirar las nuevas luces de Navidad.

Este año podremos disfrutar de 2,8 millones de luces LED. Entre las grandes infraestructuras luminosas podemos destacar la esfera de luces de la dársena de la Marina y el árbol gigante, que esta vez se colocará también en el paseo marítimo debido a las obras de reurbanización de los Cantones.

Ya sea con familia y amigos, los coruñeses nunca malgastan la oportunidad de sacarse fotos y terminar su paseo en alguno de los bares o restaurantes de la zona, preferiblemente para disfrutar de un buen chocolate con churros.

Mercado de Navidad

La Plaza de María Pita de A Coruña tras el encendido de las luces de Navidad en 2022. López

Los coruñeses podrán acercarse al Mercado de la plaza de María Pita en horario de tarde, de 17:00 a 22:00 horas.

Los viernes, sábados y vísperas de festivos estará abierto todo el día de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Por último, los domingos y festivos se podrá visitar de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00 horas.

Se podrá disfrutar de más de 30 puestos de venta de productos, que estarán acogidos por unas casetas de madera y forja decoradas como un tradicional pueblecito navideño.

Los visitantes podrán comprar productos de artesanía, decoración navideña y hasta gastronomía, como churros y crepes, dulces típicos de esta época del año.

También habrá un área infantil con una imitación de la casa de Papá Noel en Laponia, donde los más pequeños podrán disfrutar de una amplia programación específicamente para ellos.

Pista de hielo cubierta en el Muelle de Batería

A Coruña volverá tener una pista de hielo estas Navidades en el Muelle de Batería

Un plan imprescindible del invierno es pasar una mañana o tarde patinando sobre hielo para después poder disfrutar de otras actividades que ofrece el centro de la ciudad herculina.

Es por ello que el pasado 21 de noviembre se ha vuelto a instalar una pista de hielo en el Muelle de Batería. Se podrá disfrutar de estas instalaciones hasta el 1 de febrero.

Durante las mañanas, el recinto estará reservado a centros escolares. Desde el 20 de diciembre hasta el 11 de enero se podrá aprovechar desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Fanzine Fest 2025

El primer gran evento del mes de diciembre será el Fanzine Fest 2025

Un año más, el Fanzine Fest regresa a diferentes salas y museos de A Coruña para presentar los proyectos de música electrónica de vanguardia en el noroeste peninsular. Dio comienzo a inicios de mes, lunes 1, y continuará hasta el domingo 7.

La programación de este fin de semana viene con importantes conciertos y eventos:

Jueves, 4 de diciembre

Promising / youngster + Angel Novcad A las 20:00 horas en la DOMUS Entradas a 10 euros en Ataquilla.com



Viernes, 5 de diciembre

Jerome Hill + Aizikovic + Lex G + Diego Sanjurjo A las 18:00 horas en la Fundación Luis Seoane Entrada libre



Sábado, 6 de diciembre

Ke Lepo & Félix Buff - Músculo! A las 12:00 horas en el teatro Colón Entradas a 15 euros en Ataquilla.com

- Músculo! Architectural DJ + Ekata DJ + Electric Rescue Live + Nute DJ + Trokas DJ A las 12:00 horas en la Fundación Luis Seoane Entrada libre



Domingo, 7 de diciembre

Garza Live + Lefrenk Live En la Iglesia de las Capuchinas Entrada libre

Elecktrógena DJ + Gnomalab VJ + Juan Lesta VJ + Kerrie DJ + Mist Gasp Live + Mucrovision VJ + Neukleonen Live + Orphx Live + Plant 43 Live + Roi & The Panic Room Live Av+ Slit Observers Live + The Panic Room VJ A las 17:00 horas en la Sala O Túnel Entradas desde 30 euros en Ataquilla.com



XV Feria del Dulce del Convento - ExpoConvento

La feria de dulces artesanales ExpoConvento tendrá lugar a lo largo de todo este fin de semana Enrique Romanos Tardío

La 15.ª edición de ExpoConvento arrancó por todo lo alto este miércoles 3 a las 10:30 horas en la Iglesia Padres Capuchinos. Continuará a lo largo de todo este fin de semana, para finalmente culminar el lunes 8 (o antes, si se agotan existencias)

Todo aquel que desee visitar esta emblemática feria de la ciudad herculina podrá disfrutar de una amplia oferta de turrones, mazapanes y pastas elaboradas de manera completamente artesanal.

Si quieres conseguir los mejores postres para servir durante estas Navidades entonces no dudes en acercarte hasta la feria de ExpoConvento.

Un año más, diferentes conventos a lo largo de toda España se reúnen en la ciudad de cristal para ofrecer a los amantes del dulce artesanal los mejores postres que probarán estas Navidades.

El horario será de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Fiesta Modo Perreo de Pelícano

La gran fiesta de reggaetón antiguo que tendrá lugar este fin de semana

El viernes 5 a partir de las 23:00 horas se podrá disfrutar en la sala Pelícano de una de las mejores fiestas de reggaetón antiguo y electrolatino de la ciudad herculina: Modo Perreo.

En esta nueva edición tendremos en directo a Henry Mendez, Charly Rodríguez y Dr Bellido. ¡No te lo puedes perder!

Será un evento reservado exclusivamente para mayores de edad. Actualmente solo quedan disponibles la última tirada de entradas, que están a 19 euros.

Representación de la ópera Pélleas et Mélisande de Debussy

Una de las primeras obras representadas este diciembre será la ópera 'Pélleas et Mélisande' de Claude Debussy

El viernes 5, por primera vez, se representará en la ciudad herculina una de las óperas más conocidas de Claude Debussy: Pélleas et Mélisande.

La Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de José Miguel Pérez-Sierra, y el Coro GAOS nos regalarán una jornada en el Teatro Colón, desde las 19:00 horas, donde exploraremos musicalmente las profundidades del alma humana.

Wake Up! Electronic Party en Pelícano

Cartel de la penúltima Wake Up! Party del año, que será acogida por la sala Pelícano

El sábado 6 y domingo 7 la sala Pelícano volverá a ser el punto de encuentro de los amantes de la música electrónica, pues celebrará una nueva Wake Up! Party que tiene como cabezas de cartel a Andrés Campo, Joris Voorn, Alycua Bezgo y Barbara Lago.

La jornada del sábado 6 estará protagonizada por Andrés Campo, Joris Voorn, Caste y Muiños, Cristian Varela, Phara Live, Isma B y Mascarell.

El domingo 7 tampoco será indiferente para nadie, pues los invitados de esta segunda jornada serán Alycia Bezgo, Barbara Lago, Fumi, Kobosil, Pawlowski, Vendex y SBA.

No te lo pienses más y consigue las entradas de la penúltima Wake Up! Party del año 2025.

Musical Las Guerreras K-Pop en Concierto

Uno de los grandes eventos musicales infantiles del fin de semana: el tributo musical a 'Las Guerreras del K-Pop'

El sábado 6 se podrá disfrutar en el Colegio Salesianos de un show basado en una de las películas más populares del momento: Las Guerreras del K-Pop.

Este tributo musical llega a la ciudad herculina en una gira nacional que tiene como objetivo hacer disfrutar a los más pequeños de la familia de esta aventura de amistad, valentía y música.

Los horarios en los que se podrá disfrutar este espectáculo musical son los siguientes:

12:00 horas

17:00 horas

19:00 horas

21:00 horas

Representación de Historia dunha nena namorada do mar de O Sol de Outono

La obra de teatro que será representada este fin de semana

El sábado 6 a las 18:00 horas se representará en el teatro del Fórum Metropolitano la obra Historia dunha nena namorada do mar de la compañía O Sol de Outono.

Esta historia habla sobre una niña gallega que nace y crece cerca del mar. Su mayor sueño es ser marinera. Se verá a sí misma envuelta en una historia de empoderamiento personal en una profesión dominada por los hombres.