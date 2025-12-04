Ofrecido por:
Oleiros (A Coruña) prepara la Navidad con atracciones infantiles, luces y chocolate gratis
El Concello activa un amplio programa de ocio familiar en Santa Cruz durante todo el periodo navideño: estas son las actividades
Concello de Oleiros ultima estos días la instalación de varias atracciones infantiles en la plaza Esther Pita, en Santa Cruz, que estarán abiertas al público desde este viernes 5 de diciembre y permanecerán en funcionamiento hasta el 11 de enero. La propuesta busca ofrecer un espacio de ocio para todos los niños y niñas del municipio durante las fiestas navideñas.
Además, este sábado 5 de diciembre a las 19:00 horas, el Parque de los Patos acogerá también el encendido del proyecto de iluminación navideña de Oleiros, un montaje autogestionado y autofinanciado que se sincronizará con música de creación propia.
Al finalizar el espectáculo, el Concello ofrecerá chocolatada gratuita para todos los asistentes, dando así el pistoletazo de salida al ambiente festivo en el municipio.
Atracciones
En período lectivo, las atracciones abrirán:
- De lunes a jueves: 16:45 a 21:30 h
- Viernes: 16:00 a 22:45 h
- Fines de semana y festivos:11:00 a 14:00 h y 16:00 a 22:45 h
Durante las vacaciones de Navidad, el horario será ininterrumpido: todos los días de 11:00 a 22:45 h.
Horarios especiales:
- 24 y 31 de diciembre: 11:00 a 18:15 h
- 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: 11:00 a 14:00 h y 16:45 a 22:45 h
Actividades infantiles paralelas
El Concello complementará las atracciones con un calendario de actividades de temática navideña:
- Sábado 20 de diciembre (17:30–19:30 h): Obradoiro "Ola Nadal!!" (creación de carteles de bienvenida).
- Martes 23 de diciembre (17:00–20:00 h): Rebumbio de obradoiros (piruleta de Navidad, carta a Papá Noel, reno Rudolph).
- Viernes 26 de diciembre (17:30–19:30 h): Animación con múltiples juegos.
- Sábado 27 de diciembre (17:30–19:30 h): Obradoiro "Os elfos de Papá Noel".
- Lunes 29 de diciembre (17:00–20:00 h): Rebumbio de obradoiros (muñeco de nieve, glitter, arbolito de Navidad).
- Martes 30 de diciembre (17:30–19:30 h): Animación con juegos.
- Viernes 2 de enero (17:00–20:00 h): Rebumbio de obradoiros (camello, estrella fugaz, roscón de Reyes).
- Sábado 3 de enero (17:30–19:30 h): Obradoiro "Buscando a Rodolfo".