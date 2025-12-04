Oleiros (A Coruña) prepara la Navidad con atracciones infantiles, luces y chocolate gratis

Oleiros (A Coruña) iluminará con magia navideña las rotondas y árboles del municipio Cedida

Concello de Oleiros ultima estos días la instalación de varias atracciones infantiles en la plaza Esther Pita, en Santa Cruz, que estarán abiertas al público desde este viernes 5 de diciembre y permanecerán en funcionamiento hasta el 11 de enero. La propuesta busca ofrecer un espacio de ocio para todos los niños y niñas del municipio durante las fiestas navideñas.

Además, este sábado 5 de diciembre a las 19:00 horas, el Parque de los Patos acogerá también el encendido del proyecto de iluminación navideña de Oleiros, un montaje autogestionado y autofinanciado que se sincronizará con música de creación propia.

Al finalizar el espectáculo, el Concello ofrecerá chocolatada gratuita para todos los asistentes, dando así el pistoletazo de salida al ambiente festivo en el municipio.

🎠🎄... Continúan os preparativos na praza Esther Pita!! pic.twitter.com/JBtHfYm69r — Concello de Oleiros (@ConcelloOleiros) December 4, 2025

Atracciones

En período lectivo, las atracciones abrirán:

De lunes a jueves: 16:45 a 21:30 h

Viernes: 16:00 a 22:45 h

Fines de semana y festivos:11:00 a 14:00 h y 16:00 a 22:45 h

Durante las vacaciones de Navidad, el horario será ininterrumpido: todos los días de 11:00 a 22:45 h.

Horarios especiales:

24 y 31 de diciembre: 11:00 a 18:15 h

25 de diciembre, 1 y 6 de enero: 11:00 a 14:00 h y 16:45 a 22:45 h

Actividades infantiles paralelas

El Concello complementará las atracciones con un calendario de actividades de temática navideña: