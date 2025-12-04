Miño (A Coruña) presenta su programación de Navidad con un poblado navideño y actividades infantiles

Miño ha presentado este jueves su programación navideña con actividades para las próximas semanas. La programación arranca este sábado, 6 de diciembre, con el encendido de luces en la plaza del Parchís con música, animación y chocolate caliente.

El programa se completa con una fiesta infantil de fin de año el 30 de diciembre y actividades deportivas y culturales. No faltarán las visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos. También se organiza una visita a las luces de Navidad de Vigo el 20 de diciembre y una salida para niñas y niños a la pista de hielo de A Coruña el 27 de diciembre.

El día 5 habrá visita de Melchor, Gaspar y Baltasar en los centros sociales desde las 11:00 horas. A partir de las 18:30 horas será la cabalgata, que iniciará su recorrido en la calle Barrosa para pasar por Carreira, Estrada da Praia, Mercado, Pumariega y Rabazal, Cobo y Marismas hasta el pabellón polideportivo Juan Tenreiro. Habrá una fiesta infantil con chocolate con churros.

Programación completa de la Navidad en Miño