Miño (A Coruña) presenta su programación de Navidad con un poblado navideño y actividades infantiles
La localidad también contará con las visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos
Miño ha presentado este jueves su programación navideña con actividades para las próximas semanas. La programación arranca este sábado, 6 de diciembre, con el encendido de luces en la plaza del Parchís con música, animación y chocolate caliente.
El programa se completa con una fiesta infantil de fin de año el 30 de diciembre y actividades deportivas y culturales. No faltarán las visitas de Papá Noel y de los Reyes Magos. También se organiza una visita a las luces de Navidad de Vigo el 20 de diciembre y una salida para niñas y niños a la pista de hielo de A Coruña el 27 de diciembre.
El día 5 habrá visita de Melchor, Gaspar y Baltasar en los centros sociales desde las 11:00 horas. A partir de las 18:30 horas será la cabalgata, que iniciará su recorrido en la calle Barrosa para pasar por Carreira, Estrada da Praia, Mercado, Pumariega y Rabazal, Cobo y Marismas hasta el pabellón polideportivo Juan Tenreiro. Habrá una fiesta infantil con chocolate con churros.
Programación completa de la Navidad en Miño
- Fiesta del encendido de Navidad – 6 de diciembre – Plaza del Parchís - De 17:30 a 19:30 horas - Música, animación y chocolate caliente para acompañar el encendido de la iluminación navideña
- A.C.R.D. O Castro – Concierto de Villancicos – 14 de diciembre – Centro social de A Rúa – 19:00 horas
- Visita a las luces de Navidad de Vigo – 20 de diciembre - Abierta a todas las edades con inscripción previa
- Visita de Papá Noel – 21 de diciembre De 12:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas
- Club Deportivo Xarío – Exhibición de Gimnasia Rítmica – 21 de diciembre – Pabellón Juan Teneiro Desde las 12:30 horas – Con visita de Papá Noel
- A.C.R.D. O Castro – Cantos de aguinaldo – 22 de diciembre – Por las calles de Miño de 18:00 a 22:00 horas (grupos infantiles, juveniles y adultos)
- Jornadas Multideporte – 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre / 2 de enero en el Pabellón municipal Juan Teneiro de 10:00 a 14:00 horas. Habrá fútbol sala, baloncesto, tenis y juegos alternativos
- A.C.R.D. O Castro – Misa de Navidad – 25 de diciembre
- Patinaje sobre hielo – 27 de diciembre De 10:00 a 14:30 horas en la pista de hielo del Puerto de A Coruña (Peirao Calvo Sotelo) Para jóvenes nacidos entre 2008 y 2013
- Fútbol Sala Alameda Xarío – II Torneo Fútbol Sala Base – 27 de diciembre Lugar: Pabellón Juan Teneiro Durante toda la jornada
- Fiesta infantil de fin de año – 30 de diciembre Desde las 17:30 horas – Juegos tematizados, canciones, bailes, coreografías y celebración de las doce campanadas
- Espectáculo “Rilla Rilla” de Xarop Tulu – 2 de enero – Parque municipal de A Rúa a las 17:30 horas Espectáculo dinámico e interactivo para todos los públicos
- Visita de los Reyes Magos – 5 de enero
- Cabalgata de Reyes – 5 de enero – Desde las 18:30 horas. Recepción de los Reyes Magos y Gran Fiesta Infantil con hinchables, obradoiros, juegos y chocolate con churros. *El recorrido puede variar según la meteorología.*
- Poblado de Navidad – Parque municipal de A Rúa